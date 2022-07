Fángli Henrietta, fata de aur din bazinul de înot

Share



Tenace, serioasă și talentată. Are o inteligență deosebită, un zâmbet fermecător, putere de muncă și năzuință către perfecțiune. Așa arată o descriere pe scurt atunci când vorbim despre Fángli Henrietta, înotătoarea de la CSM Târgu Mureș. În prima jumătate din acest an a obținut la Campionatul Național de la Bacău aur la Bras – 50m, aur la Bras – 100m Rec. Nat, aur Bras – 200m, iar la Cupa României desfășurată la Târgoviște-aur la Bras – 50m și aur Bras – 100m.

Henrietta, fata” de aur”, acum, după atâtea performanțe, lumea este interesată să știe mai multe despre tine. Cum ai început să înoți, la ce vârstă?

Am început înotul la vârsta de 5 ani și jumătate, inițial doar ca să învăț să înot. Fratele meu mai mare practica deja acest sport așa că, după recomandarea antrenoarei mi se părea normal și necesar să continui înotul la nivel competițional.

Cine a fost primul tău antrenor?

Prima mea antrenoare a fost Kerekes Éva. Ea a fost o specialistă în profesia sa, învățând sute de copii să înoate.

Care a fost cea mai mare provocare pe care a trebuit să o depășești pentru a ajunge unde ești acum? Și cum ai reușit să o depășești?

Cea mai mare provocare a fost să am încredere în procesul antrenamentelor. Până la un moment dat, copii progresează foarte ușor, dar când ajung la vârsta de 13-16 ani, la un nivel mai ridicat, timpii nu se mai îmbunătățesc fără muncă. Și eu am trecut prin perioade extrem de dificile din punct de vedere atât psihic cât și fizic. În aceste momente, fratele meu mi-a fost mereu alături, ajutându-mă să conștientizez de ce practic acest sport, de ce am început pregătirea, și că trebuie să am încredere în mine și în antrenorul meu care, mai mult ca sigur, știe ce face. Familia mea m-a ajutat să am o personalitate puternică, care este prezentă și în ziua de azi la orice aș face. Datorită lor, consider că pregătirea mea mentală este una excepțională, ceea ce contribuie într-o măsură mare la succes.

Ce eforturi faci pentru a ajunge să ai asemenea performanțe?

Anul trecut m-am pregătit în SUA, în echipa de înot a Universității din Houston. Cu ei am avut 13 antrenamente (20 de ore) pe săptămână. De sigur, înainte să plec din țară, m-am antrenat timp de 7 ani cu Peteley Attila, după care mi-am continuat pregătirea cu Bartalis Károly.

Ce alte pasiuni ai, ce faci în timpul liber?

Timp liber nu am foarte multe din cauza antrenamentelor, dar atunci când mai am energie, îmi place să gătesc și să fac prăjituri.

Cine e mereu lână tine atunci când ai o competiție?

La concursuri, de fiecare dată când mă urc pe blocstart, mă gândesc la o frază pe care mi-a spus-o dl. Karcsi atunci când mă simțeam mental slăbită la o competiție. Așa că, antrenorul meu de la Târgu-Mureș îmi este alături chiar și atunci când concurez în lumea mare, poate nu fizic, dar psihic cu siguranță.

Cum am mai spus, familia îmi este mereu alături, ei sunt suporterii mei cei mai mari. De asemenea, echipele mele (cea de la Târgu-Mureș și cea din State) mă ajută foarte mult și se bucură de fiecare victorie oricât de mică ar fi aceasta.

Care e visul vieții tale?

Visul meu în viață, în primul rând, este să fac ceea ce iubesc și să fiu fericită alături de cei dragi. La nivel sportiv îmi doresc să ajung la competiții internaționale cum are fi Campionatul European și Mondial, și Jocurile Olimpice. Drumul către aceste destinații este incredibil de lung, dar în nici un caz imposibil de traversat, așa că mă voi strădui să transform visurile în realitate.