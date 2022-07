Planul strategic multianual pentru resurse umane în sănătate

Share



Corneliu Florin Buicu, expert în politici de sănătate și președintele comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților, referitor la aprobarea Planului Strategic Multianual pentru resurse umane în sănătate a precizat în cadrul interviurilor DC News și DC Medical următoarele:

,,Pregătirea în domeniul sănătății a profesioniștilor este o pregătire îndelungată, în funcție de specialitate. Prin Hotărâre de Guvern a fost aprobat acest plan anual la propunerea Ministerului Sănătății pentru perioada 2022 – 2030. Ce vrea acest plan de fapt? În primul și în primul rând face o radiografie a situațiilor din domeniul resurselor umane din sănătate, o evoluție a domeniului practic începând cu 2015 – 2016. Propunerile pentru îmbunătățire, după ce au fost identificate de fapt nevoile și problemele sistemului stabilind obiective, măsuri, responsabilități, atât pentru o componentă academică, pentru componenta guvernamentală, autorități, indiferent că vorbim de autorități centrale sau autorități locale. O parte din componentele care se regăsesc de fapt în această strategie sunt prevăzute și în Planul Național de Redresare și Reziliență ca și obiective privind această componentă de pregătire și de reformare de fapt în domeniul resurselor umane. Vreau să îl felicit pe această cale pe Alexandru Rafila că și-a asumat acest plan pentru că în acest domeniu, în ultimii ani nu am avut un asemenea plan. Practic recunoaștem care este numărul sau starea actuală a sistemului de sănătate și unde trebuie să ajungem. Am pornit de la vreo 240 de medici la suta de mii de locuitori și am ajuns, datorită politicilor din domeniul sănătății, luate în ultimii ani,către 300 și un pic. În momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană, piața pentru profesioniștii din sistemul de sănătate s-a deschis larg, datorită salariilor, condițiilor de muncă, a existat o migrație deosebită în acest domeniu indifferent că vorbim de medici sau vorbim de asistenți medicali, dar un număr foarte mare în principiu de medici, pentru perioada 2010 – 2017, au fost undeva la vreo 45 de mii de certificate emise care dădeau dreptul de a desfășura activitatea de medic în străinătate. Nu înseamnă că toți au plecat. Într-o perioadă mulți medici din România asigurau perioadele de concediu în anumite spitale ale specialiștilor. Practicc pornind de la aceste cifre, începând cu 2017, momentul la care salariile în domeniul sănătății au crescut substanțial, dar și înainte, pentru că vorbeam de rezidenți, am constatat că migrația ușor, ușor a început să scadă și începând cu 2018, anul în care salariile medicilor, rezidenților au crescut, ea a fost redusă substantial. La nivel european să știți că învățământul superior medical este recunoscut și suntem unii dintre cei care pregătim personal, pe care multe state europene și-l doresc și aici universitățile își fac datoria”, a precizat Corneliu Florin Buicu, parlamentar din partea Partidului Social Democrat și vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

,,Universitatea de Medicină și Farmacie Științe și Tehnologie din Târgu Mureș are două componente. Avem învățământ în limba română, învățământ în limba maghiară, învățământ în limba engleză. Înafară de învățământul în limba engleză care se desfășoară în sediul Universității din Târgu Mureș avem o extensie, la Hamburg, unde se face învățământ numai în limba engleză. La această extensie numărul studenților, pentru că vorbim de programul de licență de medicină, în momentul de față este de 100 pe an, dar solicitările din partea partenerilor de acolo sunt chiar către dublarea acestei cifre. O parte din cadrele didactice de la Universitatea de Medicină din Târgu Mureș merg la Hamburg și predau în sistem modular specialitățile. De asemenea, prin parteneriatul pe care îl avem încheiat între universitate și partenerii din Germania, există personal din Germania care predă în limba engleză în cadrul Universității, absolventul din Hamburg va avea o diplomă de la Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș”, a mai precizat Corneliu Florin Buicu.

,,Am asistat de la creșterea salariilor în sănătate la un fenomen, o migrație internă în România dinspre centrele universitare înspre centrele reședință de județ și de la nivelul centrelor reședință de județ către orașele mai mici. Am constatat că multe spitale care până acum nu reușeau să aibă anumite specialități, până în momentul de față au devenit atractive pentru medici. Vă dau exemplul Mureșului: avem ortoped acum și la Sighișoara și la Târnăveni. În 2016, în România activau 54 de mii de medici, media la acel moment era de 340 de medici la suta de mii de locuitori, dar cu valori mult mai crescute. În momentul de față sub o formă sau alta discutăm de aproape 30000 rezidenți, în medicină, stoma – farma, vorbim de la anul întâi de rezidențiat până la anul 6 și vorbim de toate domeniile inclusiv medicină dentară. Dacă discutăm de medicii de familie de exemplu în momentul de față vorbim de 12424 de medici de familie, mă refer la finalul anului 2020, avem opt medici peste 75 de ani, care sunt activi și pe care comunitatea îi dorește, sunt din punct de vedere medical apți, Colegiul Medicilor le păstrează dreptul de practică și ei își desfășoară activitatea în continuare în comunități în care dacă ei ar pleca toată comunitatea a rămâne fără asistență medicală. Vorbim de 1245 de medici care au între 65 și 74 de ani și vorbim de 3675 de medici care au între 55 și 64 de ani, cu alte cuvinte 40% din numărul total de medici sunt apropiați de pensie sau chiar depășiți de vârsta de pensionare”, a adăugat Corneliu Florin Buicu.

,,Avem o migrație a medicilor de familie din zona rurală către urban mic, datorită deficitului de medici, astfel încât ruralul rămâne descoperit și pot să vă spun că de exemplu la nivelul anului 2020, vorbeam de 328 de commune, comune care nu aveau nici un medic de familie. Într-o comună numărul minim de pacienți de pe lista unui medic de familie este de 800 sau de 600 în cazul începutului de contract, ne referim la comune la care populația depășește un anume prag, pentru că de fapt cele 328 de localități din mediul rural care sunt descoperite totalizează ca și necesar la aceste localități, care nu au niciun fel de medic de familie, se adaugă localitățile în care am deficit, adică în loc de 3 am 1, astfel încât vorbim de 1414 localități în total la care am un deficit de medici de familie, iar numărul medicilor de familie necesari în momentul de față ar fi de 2187, suplimentar față de numarul aflat în pregătire acum. Au fost foarte multe probleme din punct de vedere a pregătirii, pentru că medicina de familie nu a fost atractivă, și de multe ori rezidentul absolventul de facultate mergea la rezidențiat, alegea medicină de familie ca să rămână totuși într-un centru de pregătire, după care începea pregătirea în medicină de familie, dădea alt examen și alegea o altă specialitate. Până acum, pentru că, cea mai lungă specialitate este de șase ani, Ministerul Sănătății a luat în calcul ca perioada aceasta maximală să fie de maximum 10 ani. De ce ? Un resident care face neurochirurgie și care începe stagiile la un moment poate să aibă o problemă și să fie nevoit să se schimbe dintr-o specialitate în alta, nu e potrivit, și nu putem printr-o măsură de reglementare chiar să blocăm accesul la anumite specialități”, a menționat Corneliu Florin Buicu.

,,Un capitol important este legat de profesionalizarea managementului spitalelor și nu numai a spitalelor, vorbim de autorități medicale, de la Casa Națională, Casele Județene, Direcțiile de Sănătate Publică Județeane, spitale publice, entități care desfășoară activitatea, centre regionale de sănătate publică, în Planul Național de Redresare și Reziliență sunt prevăzute pregătirea specialiștilor în management sanitar, și un lucru foarte important, prin această strategie vorbim practic de o pregătire continuă a celui care ajunge manager, pentru că în momentul în care o persoană ajungea managerul unui spital, el trebuia să îndeplinească niște criterii la momentul la care era numit sau câștiga un concurs, după care o perioadă de patru ani de zile cât era mandatul nu mai avea nici un fel de obligativitate din perspectiva actualizării pregătirii lui.Pregătirea de fapt va fi efectuată pe mai departe la nivelul universităților prin mastere de management sanitar, vor fi organizate în continuare programe de către Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, pentru că, aici vorbim pe de-o parte de redefinirea pregătirii inițiale în management sanitar dar și pregătirea pe parcurs a acestor manageri și unul din obiectivele prezentate în strategie exact acesta este: Care este de fapt pregătirea inițială a managerului? pentru că în momentul de față vorbim de manageri care sunt ingineri, economiști, medici. Strategia de resurse umane în sistemul de sănătate, cuprinde și această componentă de pregătire a personalului medical, pregătirea personalului medical va fi bineînțeles numai pentru sistemul public, pentru că personalul medical va putea deservii atât sistemul public cât și sistemul privat, practic sistemul privat în viziunea mea, trebuie să fie cumva complementar cu sistemul public nu neapărat într-o concurență, pentru că investițiile private sunt foarte importante și pot aduce exact ceea ce lipsește sistemului public”, a conchis Corneliu Florin Buicu.

Alexandra HAJA

Foto: https://m.dcmedical.ro