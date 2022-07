VIDEO-INTERVIU cu Andreea Petruța Szekely, șefă de promoție la Liceul ”Ioan Bojor” Reghin

Share



Echipa cotidianului Zi de Zi îi felicită pe liceenii absolvenți ai promoției 2021/2022 și le urează mult succes atât la examenele viitoare, cât și în viață. Din dorința de a promova excelența în învățământ, vă vom prezenta interviuri realizate cu șefi de promoție ai liceelor mureșene, pe care de asemenea îi felicităm pentru parcursul excepțional urmat în cei patru ani de liceu cu seriozitate, pasiune și poate chiar cu sacrificii. Astăzi, interlocutoarea noastră este Andreea Petruța Szekely, șefa de promoție de la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” din Reghin.

Reporter: Andreea, bună ziua, te rog să te prezinți și să ne spui câte ceva despre tine, să te cunoaște mai bine.

Andreea Petruța Szekely: Mă numesc Szekely Andreea Petruța, sunt de la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin. Am venit astăzi în calitate de șef de promoție. Doresc să spun că acești ani de liceu mi-au rămas în memorie și am trecut foarte bine peste ei, cu greutăți, cu mult învățat și stres din partea profesorilor, părinții nu prea, dar eu m-am stresat foarte mult, dar până la urmă am ajuns la un final fericit.

Rep.: Dacă tot ai amintit de greutăți și de stres, spune-ne ce fel de obstacole, ce fel de greutăți ai întâmpinat pe drum?

A.P.S.: Păi am pornit de la profesională. Am ajuns la profesională din cauza că mi-am pus doar două opțiuni în clasa a VIII-a și am ajuns fără să vreau la profesională. Am decis să trec la liceu. Am mai repetat încă o dată clasa a a XI-a. Mi-a fost foarte greu, altă clasă, alți profesori, dar m-am obișnuit pentru simplul fapt că am vrut să trec mai departe și să-mi îndeplinesc visul de a deveni asistentă. Pe clasa a XII-a am lucrat foarte mult și la biologie, doar pe teste, ca să-mi îndeplinesc visul. A fost greu, dar am trecut.

Rep.: Spune-ne despre cum ai terminat liceul, cu ce notă ai terminat? A.P.S.: Cu 9,45.

Rep.: Revenind la ce ai spus adineauri despre visul tău de a deveni asistentă spune-ne despre planurile tale de viitor.

A.P.S.: Acum că am luat Bacul, am obținut 10 la biologie, sunt foarte mândră de mine că am putut obține această notă. Vreau să trec la asistent, să continui să merg la facultate. Mi-am propus, acum sper să fie bine. Mi-am băgat dosarul, mi l-au aprobat și acum sper să ajung unde îmi doresc.

Rep.: Cum te-ai descurcat în perioada pandemiei? Cât de greu a fost să înveți și să te adaptezi?

A.P.S.: A fost o situație foarte grea, mai ales că în a XI-a și a X-a a fost foarte greu să înțelegi lecțiile. Se bloca internetul, profesorii foarte greu s-au descurcat cu noi, alții mai deschideau microfoanele când răspândeau alți copii și era haos, nu prea înțelegeai. Și mi-era tot timpul teamă de ce o să fie, cum o să terminăm, cum o să reușim să progresăm, să învățăm, să știm ceva. Foarte greu, foarte greu a trecut…

Rep.: Și cine te-a sprijini? Cine ți-a fost alături în perioada asta grea?

A.P.S.: Și profesorii, dar foarte mult părinții. Prietenul meu m-a încurajat că o să ajung unde mi-am propus, cu toate că a văzut că-mi este foarte greu locuind cu părinții. Și ei m-au curajat și mi-au lăsat mult timp liber ca să pot să recuperez eu într-un fel sau altul. De exemplu, să termin și să-mi fac temele, să încerc singură să îmi dau seama despre ce e vorba, dacă nu înțelegeam din explicațiile profesorilor.

Rep.: Și cum ai reușit să îmbini școala cu timpul tău liber?

A.P.S.: Prieteni nu prea am și atunci m-am dedicat doar doar pe ce mă interesează și școală și atât.

Rep.: Ce te-a motivat să înveți? Ai zis că aveai visul acesta de a deveni asistentă, dar pe lângă asta, a mai fost și altceva care te motiva?

A.P.S.: Nu, doar faptul că îmi plăcea foarte mult biologia și în profesională, pe a IX-a și pe a X-a e despre vegetale, acolo nu prea mi-a plăcut, dar aici pe a XI-a și pe a XII-a, unde este vorba despre corpul uman, m-a motivat foarte mult și chiar îmi place.

Rep.: La festivitatea de absolvire știu că ai ținut un discurs, ce le-ai transmis oamenilor care au fost prezenți acolo?

A.P.S.: Le-am transmis multe mulțumiri și colegilor care m-au sprijinit și au fost alături de mine și domnului diriginte i-am mulțumit foarte mult pentru că m-a încurajat și m-a susținut, părinților de asemenea că m-au purtat la școală și m-au ajutat să învăț și profesorilor, tuturor profesorilor că s-au chinuit cu noi, s-au trudit, chiar dacă am fost răi și neascultători uneori, nu tot timpul am învățat că e adevărat, dar am trecut cu bine, a fost bine.

A consemnat Ioana MĂRGINEAN