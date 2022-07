VIDEO: Proiect imobiliar demarat în centrul Târgu Mureșului

Share



SC Farmaceutica B&B SRL Târgu Mureș, societate deținută de către Benedek Maria, a demarat, în urmă cu câteva zile, lucrările la obiectivul de investiții ”Clădire locuințe colective cu funcțiune mixtă, amenajări exterioare și organizarea și execuția lucrărilor”, pe un amplasament aflat pe strada Bartok Bela nr. 2 din Târgu Mureș.

Potrivit panoului de șantier, proiectul a fost realizat de către SC Vertical Plus SRL Târgu Mureș – arh. Cristian Josif Hanusz și va fi construit de către SC Ever Green Construct SRL Târgu Mureș într-un interval de 24 de luni, pe baza autorizației de construcție nr. 93/24 martie 2021.

Conform Memoriului de prezentare aferent proiectului, viitorul imobil va avea 32 de unități locative, regim de înălțime de demisol plus parter plus 4 etaje plus mansardă și 47 de parcări auto: 19 la demisol și 28 la sol. Construcția va avea o suprafață construită la sol de 445,4 de metri pătrați și o suprafață construită desfășurată de 3.311,1 de metri pătrați.

”Zona studiată în prezentul proiect urbanistic zonal are caracteristici urbanistice adecvate zonei centrale a municipiului – drumuri/ alei/ trotuare/ parcări asfaltate/ spații verzi plantate, utilități cu funcțiuni predominant de locuire, comerț, servicii, cultură și de loisir”, se menționează în Memoriul de prezentare aferent proiectului, document aflat pe pagina web a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro.

