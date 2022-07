Monument funerar in memoriam Gheorghe Șincai, dezvelit în Slovacia de Primăria comunei Râciu

Share



Primăria comunei Râciu în colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”din Târgu Mureș, Direcția de Cultură și Biserica Greco-Catolică din Râciu, au reușit să ducă la Svinica, Slovacia, monumentul dedicat marelui istoric, lingvist, filolog și teolog, Gheorghe Șincai.

După inițiativa de reluare a cercetărilor privind locul de deces al marelui învățat, prin implicarea fostei conduceri a Primăriei Râciu, cu multă muncă și dedicare, la 28 iunie 2022 ceremonia de dezvelire a monumentului a avut loc în prezența unei delegații formate din primarul actual al comunei Râciu Ciprian Belean, viceprimarul Răzvan Curticăpean, secretarul general Ioan Dunca, prof.dr.univ. Cornel Sigmirean, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, Nicolae Băciuț directorul Direcției pentru Cultură Mureș, realizatorul monumentului sculptorul Gheorghe Pop, reprezentantul Parohiei Greco-Catolice Râciu, Toader Dulău, Ambasadorul României în Slovacia, Călin Fabian, prof. univ. dr. Eva Mârza, persoana care a asigurat comunicarea în limba slovacă, și jurnaliștii Claudiu Pădurean și Bianca Pădurean din Cluj-Napoca.

„Gheorghe Șincai s-a născut la Râciu, este al nostru, iar noi suntem a lui Gheorghe Șincai”

„Plecarea noastră la Svinica, este un eveniment al cărui istorie a început acum 3 ani de zile atunci când cei din Primăria Râciu, împreună cu alți oameni de cultură au ajuns în Svinica, pentru a identifica cimitirul unde a fost îngropat Gheorghe Șincai. Este un eveniment important atât pentru comuna Raciu, cât și pentru istoria României. Cinstirea înaintasilor noștri este o dovadă de patriotism și de respect pentru valorile culturale naționale. Gheorghe Șincai este unul dintre întemeietorii Școlii Ardelene și ne bucurăm că s-a născut la Râciu, este al nostru, iar noi suntem a lui Gheorghe Șincai” a declarat primarul comunei Râciu, Ciprian Belean.

Evenimentul s-a desfășurat pe durata a trei zile. Toată lumea a contribuit la ridicarea monumentului, săpând fundația, turnând ciment sau realizând diferite alte activități ce au dus în ziua de marți dimineața, 28 iunie la montarea efectivă a monumentului, la 206 ani de la moartea lui Gheorghe Șincai.

„Mă bucur că am putut să fac și eu parte din acea delegație. Consider că noi am fost cei numiți de divinitate să ne ocupăm de acest eveniment. Sigur că ne-am fi dorit ca evenimentul să urmeze imediat după prima vizită a noastră la Svinica, mă refer la amplasarea monumentului funerar, dar evenimentele mondiale ne-au împiedicat să facem acest lucru. Ne-am ocupat de absolut tot ce înseamnă un astfel de eveniment și anume corespondența cu autoritățile din Svinica, Ambasada Slovaciei la București și cu Ministerul de Externe, organizarea deplasării și participarea activă la săparea gropii pentru fundație, la turnarea betonului și fixarea monumentului pe postament. Deci mi-am adus și eu contribuția la buna desfășurare a evenimentului” a declarat Ioan Dunca, secretar general al Primăriei Râciu.

„Învățat iluminist cu o viață trăită sub semnul jertfei pentru națiune”

La clădirea monumentului au participat activ și reprezentanți ai unității administrativ-teritoriale din Svinca. Piatra funerară realizată de către sculptorul Gheorghe Pop a fost adusă din România și montată într-un loc special ales în cimitirul unde își doarme somnul cel de veci istoricul, filologul și teologul.

„Mă simt norocos și onorat că am am făcut parte din echipa formată de la momentul schițării proiectului până la edificare. Am vrut să fie un monument mai simplu din granit negru lustruit pe față, lăsat brut pe verso, cioplit la mână, conturul în formă ogivă și o cruce din alamă bătută manual sub forma unui mănunchi de spice de grâu. Nu am vrut nici ca printr-un registru de înălțime să devină un soi de monument opulent. Am fi supărat sau poate am fi deranjat puțin localnicii, care au fost absolut deschiși și au colaborat foarte bine cu noi. E gravat pe partea lucrată pe față portretul lui Gheorghe Șincai, e gravată Coloana Infinitului ca un simbol național, gravat textul care a fost conceput de profesorul Sigmirean și această cruce care îi dă o notă personală și distinctă”, a explicat pentru Cotidianul Zi de ZI sculptorul Gheorghe Pop.

Pe fața Monumentului Funerar, apare gravat în limbile română și slovacă textul compus de istoricul Cornel Sigmirean: „Învățat iluminist cu o viață trăită sub semnul jertfei pentru națiune, este autorul primei sinteze de istorie a românilor, numărându-se printre părinții fondatori ai națiunii române”.

Prima înfrățire internațională din istoria comunei Râciu

În cadrul ceremoniei, Primarul Ciprian Belean a înmânat pentru prima dată Distincția „Gheorghe Șincai” Ambasadorului Călin Fabian, primarului din Svinica, Evei Mârza, și cercetătoarei Marta Čiderová din Slovacia care a fost de la începutul procesului istoric alături de echipa română. Înmânarea Distincției „Gheorghe Șincai” va continua în fiecare an, pentru ca memoria corifeului „Școlii Ardelene” să nu fie uitată.

Totodată, acest eveniment important aduce cu sine o premieră în istoria comunei Râciu, și anume prima înfrățire cu o localitatea străină. Primarul Ciprian Belean a declarat în acest sens că deja există discuții pentru începerea procedurii de înfrățire a celor două localități: Râciu și Svinica. Directorul Direcției pentru Cultură Mureș, Nicolae Băciuț a adăugat detalii privind acest obiectiv.

„Pentru mureșeni, din punct de vedere istoric este un punct terminus pentru că au fost mai multe controverse legate de locul morții și al înmormântării lui Gheorghe și Șincai. Cu documentele pe masă, controversele încetează. E o restituire apoi necesară, pentru că Biblia și nu doar ea spune că la a doua venire a Domnului, fiecare om se va duce cu crucea lui și era firesc ca în felul acesta și Gheorghe Șincai să aibă o cruce a lui simbolică cu care să se înfățișeze la Judecata de Apoi. Din punct de vedere istoric acest lucru deschide un dialog cu cei din Svinica pe teme legate și de Gheorghe Șincai și de Iluminism și s-au și discutat proiecte posibile pentru perioada care urmează, mai ales când s-au discutat și chestiuni legate de înfrățirea între cele două localități, ceea ce înseamnă că în curând ar putea sosi în județul Mureș și o delegație din localitatea Sivnica. Pentru că n-a existat o mărturie materială a mormântului lui Gheorghe Șincai în urmă cu 3 ani, în 2019 s-a pus într-o urnă pământ din acel cimitir care a fost adusă și se găsește la biserica greco-catolică din Râciu”, a transmis Nicolae Băciuț.

Muzeul Memorial „Gheorghe Șincai”

Pentru a continua pe drumul de cinstire al marelui om de cultură care a fost Gheorghe Șincai, primarul comunei Râciu a dezvoltat un plan de construire a Muzeului Memorial „Gheorghe Șincai”. Pentru acesta, au început demersurile împreună cu Consiliul Județean și Muzeul Județean Mureș, anul acesta urmând să se realizeze Studiul de Fezabilitate.

„Deja noi am urmat procedurile pentru a trece din domeniul public al comunei Râciu în domeniul public al Consiliului Județean și muzeului suprafața de 568 mp de teren în zona centrală a comunei, lângă Casa de Cultură „Vasile Conțiu”, vizavi de Școala Profesională „Gheorghe Șincai”. Dacă Bunul Dumnezeu ajută, anul viitor se va începe deja construcția Muzeului Memorial „Gheorghe Șincai” și conform discuțiilor pe care le-am avut cu Consiliul Județean și Muzeul Județean, sperăm ca în 2024 să finalizăm această lucrare. Am început un demers care nu este ușor, un demers complex, dar un demers, complet în ceea ce privește Gheorghe Șincai. De la piatra funerară care a fost pusă la cimitir, la distincțiile care se vor acorda în fiecare an și totul culminând cu Muzeul Memorial „Gheorghe Șincai”, a declarat Ciprian Belean.

Profesorul Cornel Sigmirean a numit evenimentul realizat de delegația română împreună cu reprezentanții omologi din Slovacia, un gest cu o valoare simbolică extraordinară.

„Fiecare națiune are un panteon național, are eroi reprezentativi, practic o națiune, se formează în jurul unei memorii comune. Prin recuperare a memoriei unei personalități naționale se recuperează, în fond, o identitate. Când popoarele, națiunile își cultivă trecutul, sunt cimitire dedicate erorilor, sunt monumente dedicate eroilor. Aproape în fiecare oraș avem statui reprezentative pentru comunitate și pentru ceea ce înseamnă istoria națională. Deci, din acest punct de vedere, valoarea simbolică este foarte mare. Gestul pe care noi, să spunem, l-am făcut ridicând acest monument la Svinica, sigur că este o întreagă poveste, aici am să mă refer mai întâi la omul și la personalitatea lui Gheorghe Șincai. Șincai poate fi considerat unul dintre părinții patriei. Aproape unanim toți istoricii români când s-au referit Șincai, au subliniat acest lucru: a fost aproape un profet. În primul rând, el este primul care a scris o lucrare a tuturor românilor și în acea lucrare a menționat toate provinciile care formează spațiul românesc, în condițiile în care atunci când Șincai, acum peste 200 de ani, își scria opera, Moldova, Țara Românească și Valahia erau provincii ale Imperiului Otoman, Basarabia era provincia Rusiei, Transilvania cu Bucovina, Banatul erau provincii ale Imperiului Habsburgic. Deci, iată un vizionar care acum peste 200 de ani vorbea de un spațiu românesc care ar trebui să fie la un moment dat în granițele unei singure țări a românilor”, a fost de părere Cornel Sigmirean.

Mălina MORARU