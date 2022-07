Elon Musk, un generos

Share



Elon Musk a declarat că intenţionează să crească semnificativ alocaţiile pentru îngrijirea copiilor la companiile sale, între care Tesla Inc, detalii urmând să fie anunţate luna viitoare, relatează Reuters.



„Copiii merită, dacă este posibil. Intenţionez să măresc în mod semnificativ alocaţiile pentru îngrijirea copiilor la companiile mele”, a scris Musk într-o postare pe Twitter.



Miliardarul a spus că fundaţia lui, al cărei preşedinte este, are în vedere să doneze banii direct familiilor, fără a da detalii. Musk, cea mai bogată persoană din lume conform Forbes, este director general al Tesla şi SpaceX, fondatorul firmei de construcţii de tuneluri The Boring Co şi co-fondator al companiei de neurotehnologie Neuralink.



El a făcut, de asemenea, o ofertă de preluare de 44 de miliarde de dolari pentru Twitter Inc. Zilele trecute, Musk a postat pe Twitter: „Fac tot posibilul pentru a ajuta criza subpopulaţiei”, adăugând că o scădere a ratei natalităţii este cel mai mare pericol cu care se confruntă civilizaţia. Elon Musk a devenit tată de gemeni în noiembrie împreună cu o directoare de la Neuralink, numărul copiilor în viaţă ai miliardarului american ajungând la nouă, potrivit Business Insider, notează AFP.

Reuters/AFP

(www.agerpres.ro)