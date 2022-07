Volum aniversar lansat în onoarea lui Lucian Teodor Chiriac

Share



Aula Magna a Departamentului de Drept Administrație Publică din cadrul Facultății de Economie și Drept a Universității de Medicină, Farmacie Științe și Tehnologie „George Emil Palade” a găzduit luni, 11 iulie evenimentul de lansare a volumului aniversar „In Honorem Lucian Teodor Chiriac- Dreptul- Arta binelui și a dreptății”. Volumul a fost realizat de trei coordonatori și anume: conf.dr. Daniela Cristina Valea, conf.dr. Ramona Mihaela Coman și prof.dr. Dragoș Chilea.

„Vă mulțumim pentru acceptarea invitației de a participa la un eveniment pe care eu personal îl consider în primul rând un eveniment de suflet, respectiv am ținut și personal, dar și împreună cu colegii din cadrul Departamentului de Drept și Administrație Publică, dar și colegii din cadrul universității noastre, precum și colaboratori din afara universității și chiar din străinătate, am ținut să marcăm un moment important din viața unui maestru. Știu că nu îi place foarte mult să facem trimitere la vârsta pe care o împlinește chiar astăzi dar totuși noi dorim în primul rând să-i urăm „La mulți ani!” stimatului nostru domn profesor Lucian Chiriac și să marcăm, așa cum am spus, acest eveniment. Astfel, în urmă cu ceva vreme din inițiativa colegilor de la acest department și a unor prieteni și colaboratori, am inițiat elaborarea unui volum omagial al cărui lansare are loc astăzi. Am lansat această invitație publică, am solicitat și concursul și aportul unor colegi, a unor colaboratori și mă bucur enorm să văd că în Aula Magna a universității, într-un asemenea cadru elegant și în primul rând academic, putem să îl omagiem astăzi pe domnul profesor Lucian Chiriac, dar și pe omul și maestrul Lucian Chiriac”, a transmis Daniela Cristina Valea.

Lucian Chiriac, artistul binelui și al dreptății

Aula Magna a fost o sală plină de prieteni, oameni care îl apreciază pe profesorului universitar, doctor în drept și avocat de renume, Lucian Chiriac, și care prin prezența lor au adus cu sine omagiul și respectul cuvenit.

„Noi ne apropiem de venerabila vârstă de aproape 40 de ani de când ne știm. Această prietenie a dus numai la lucruri bune. Lucian a înscris Târgu Mureșul din punct de vedere universitar, pe harta lumii. Știți cei care ați fost studenți, care ne sunteți colegi acum, că s-a organizat prima conferință studențească internațională(…) Târgu Mureșul juridic a intrat pe harta lumii pentru că l-am avut pe colegul prietenul nostru Siva din Malaezia, l-am avut pe colegul și prietenul nostru din Japonia care a fost aici, să nu mai vorbim de colegii din Spania, Alexandre din Liban, Ali Al Jabal care a avut niște prestații extraordinare în conferințele noastre în această sală”, a adăugat prof.dr. Dragoș Chilea.

Ramona Mihaela Coman, una dintre coordonatoarele volumului, a vorbit despre abilitatea distinsului profesor de a uni arta cu dreptul, prezența dumnealui fie la sala de curs, fie în sala de judecată, debordând de un iz aparte, acela al omului învățat între ale culturii.

„Este onoare pentru mine să fiu unul din coordonatorii acestui volum omagial, volum care nu întâmplător poartă acest titlu „Dreptul, arta binelui și a dreptății”. Toți cei care suntem prezenți aici îl cunoaștem foarte bine pe domnul profesor și știm, domnul profesor iubește dreptul și iubește arta sub toate formele sale muzică, literatură, pictură. Dovadă este nu doar biblioteca impresionantă a acestuia sau colecția de tablouri, dar și pasiunea pentru teatru, film, mai nou și pentru seriale. Dânsul a reușit întotdeauna să îmbine foarte bine dreptul cu arta. Ne amintim cu toții acele conferințe internaționale, conferințe științifice care găzduiau expoziții de pictură și de fotografii, iar seara se încheia cu un concert de pian sau de vioară, dar și în sala de judecată, ca avocat, domnul avocat Lucian Chiriac a îmbinat întotdeauna dreptul cu arta. Pledările sale au fost întotdeauna adevărate lecții de drept și de cultură. Nu de puține ori, Sofocle sau Zeița Venus au fost chemați ca martori sau experți în dosarele penale ale domnului avocat. Expresiile la tine, folosite în pledoariile sale, au fost și motivul pentru care acest volum poartă titlul tradus evident în limba română, a unei expresii latine” a adăugat conf.dr. Ramona Mihaela Coman.

Omagiat de prieteni

În cadrul lansării, au mai luat cuvântul: prof.univ.dr. Călin Enăchescu, prorector UMFST, prof.dr. Szabo Szuszanna, prof Torma Andras, fost rector al Universității din Miskolcs, prof.dr. Erdos Eva, asist.prof.dr. Szabo Balazs, prof.dr. Mircea Ștefan Minea, prof. Lucreția Dogaru, conf.dr. Rodica Lacrima Boilă, lect.dr. Ximena Maria Moldovan, Ioan Sabău Pop, dr. Cristina Teodora Pop, magistrat-asistent al Curții Constituționale a României, conf.dr Gabriel Manu, din partea Universității Ecologice din București.

Luat prin surprindere de evenimentul la care a fost părtaș fără să știe că protagonistul este însuși el, Lucian Chiriac a ascultat cu atenție și recunoștință vorbele transmise de mână de oameni apropiați care au ținut să fie alături în această zi de sărbătoare.

„Tot ceea ce am făcut, am făcut crezând că așa trebuie să fac. Sigur că are dreptate fiecare dintre dumneavoastră, inclusiv versurile lui Cotruș, toate acestea le simți din profundul tău, că trebuie să le dăruiești. Eu mărturisesc că pe toți cei care sunt în sală vă iubesc. În tot ceea ce s-a spus sunt câteva lucruri care trebuiesc corectate. Eu nu mi-am dorit să ajung nici savant de renume mondial, eu nu mi-am dorit în viața asta să fiu nici cu fotografia pusă undeva, nu m-am gândit vreodată în viața aceasta să îmi fie făcută o astfel de prezentare, dacă vreți. Însă, m-am gândit și vă spun foarte onest, tot timpul m-am gândit cum aș putea să fac mai bine și să fie mai aproape de ceea ce ne dorim fiecare”, a declarat Lucian Teodor Chiriac.

