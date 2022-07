Share



Echipa de proiect Brisk Group optimizează resursele tale sau ale companiei tale atunci când dorești să investești într-un proiect de construcții, îmbunătățește eficiența proceslor, selecția și integritatea resurselor umane, materiale și tehnologice, în conformitate cu nevoile specifice și în scopul obținerii coeficientului plus-valoare al investiției tale.

Brisk Group este o companie de consultanță în construcţii ce asigură Management de Proiect, Management de Cost și Managementul Construcțiilor. Deține titlul de “Best Project, Cost & Construction Management of the Year – Investing in Property” vizând anii 2020, 2021 și 2022 și este câstigătorul ‘’European Property Awards – Real Estate – Award Winner – Property Agency/Consultancy

Romania 2021-2022’’. Brisk Group este un furnizor de încredere și acoperă toate serviciile specifice, respectiv: Project Management, Cost Management, Construction Management, Planning & Project

Controls, MEP Management, Development Monitoring, Dirigenție de Șantier, Coordonare în materie de Sănătate și Securitate în Muncă, consultanță în respectarea planului urbanistic și a celor mai actuale reglementări în construcții, consultanță în utilizarea de tehnologii care asigură eficiență energetică și care apelează la resurse regenerabile de energie, consultanță în respectarea normelor de protecție a mediului și sustenabilitate, dar și o mai bună integrare în proiecte a normelor și tehnologiei disponibile în prezent.

Proiectele de construcție sunt proiecte cu miză mare, în special pentru dezvoltatorii imobiliari. Pornind de la faptul că ele au nevoie de o supraveghere și coordonare permanentă, putem spune că, trebuie să se țină cont, în primul rând, de faptul că discuțiille despre proiect trebuie purtate cu o echipă de profesioniști care au capacitatea și capabilitatea de a livra și de a aduce plus valoare proiectelor lor. De asemenea, că echipa de proiect înțelege și poate răspunde necesităților și particularităților proiectului, astfel va fi responsabilă de proiect, începând de la schiță și până la materializarea lui în realitate. Construction Managementul sau altfel spus abordarea livrării proiectului pe pachete de antreprize specializate este o metodă tot mai des întâlnită în piață. Sunt foarte importante de înțeles de către toate părțile implicate în proiect și de către clienți, oportunitățile și riscurile asociate care decurg din această abordare.

O asemenea abordare aduce beneficii financiare Clientului vizând implementarea proiectului, dar poate atrage și riscuri în absența unei coordonări adecvate a pachetelor de antrepriză. Este foarte

important ca această strategie să fie foarte bine definită și metodic implementată încă de la începutul proiectului.

În acest sens, este necesar ca în scenariul de implementare a proiectului pe pachete de antrepriză să existe o echipă de specialiști care să poată coordona și manageria pachetele de lucrări, pentru ca livrarea proiectului să se poată face într-un cadru dominat de predictibilitate și organizat, astfel limitând posibile sincope și neconcordanțe.

Brisk Group este un partener de încredere, cu personal calificat în managementul de proiect, ce prestează servicii de consultanță în construcții, la cele mai înalte standarde internaționale. Compania

oferă specialiști și soluții în măsură să garanteze atât calitatea fiecăruia dintre procesele implicate, cât și pe cea a proiectului final.

Brisk Group își aduce aportul în cadrul proiectelor în care este implicat, prin dimensionarea și pregătirea proiectului încă din faza de proiectare vizând această abordare. Limitarea numărului antreprizelor, cât și dimensiunile acestora, precum și implementarea mecanismelor contractuale și identificarea cât mai clară a atribuțiilor antreprenorilor în concordanță cu cerințele proiectului, conduce la indentificarea răspunderii fiecărei părți implicate, necesară unui management profesionist și corect. Ne mândrim cu faptul că Brisk Group a livrat acest tip de abordare – Construction Management, iar în prezent în portofoliul nostru s-au înmulțit proiectele în acest setup.

Claudiu Bisnel, Managing Partner, Brisk Group

De ce să apelezi la serviciIle Brisk Group:

• Gestionăm și implementăm toate procesele și activitățile pe care le presupune un proiect de construcții, de la faza de inițiere până la finalizarea lui

• Suntem reprezentantul tău în discuțiile cu echipele subcontractate și îți urmărim interesul prin tot ceea ce facem

• Urmărim permanent imaginea de ansamblu a proiectului și ne asigurăm că experții pe fiecare livrabilă lucrează coerent și unitar

• Avem cunoștințele și instrumentele necesare pentru a preveni erori sau abateri de la calendarul și calitatea stabilite

• Intervenim cu o echipă de specialiști, care cunosc industria, au experiență pe proiecte complexe și sunt

capabili să facă recomandări avizate – de la anumiți furnizori până la legislația în vigoare

• Avem grijă ca investiția ta să aibă cel mai bun rezultat posibil.

• Estimăm costurile proiectului, chiar din etapa de schiță

• Urmărim evoluția designului și detaliem în profunzime bugetul necesar, pentru previziuni exacte

• Evaluăm ofertele primite în urma licitațiilor, din punct de vedere al costurilor

• Analizăm opțiunile disponibile pentru a duce la capăt proiectul în cel mai eficient buget și ținând cont de toate celelalte variabile importante pentru rezultatul final

• Identificăm riscurile comerciale ale proiectului

• Eficientizăm costurile finale, fără să afectăm rezultatul în sine

• Monitorizăm încadrarea în buget pe tot parcursul implementării proiectului

• Suntem preocupați în mod constant de profitabilitatea proiectului și valoarea lui finală.

Avantajele oferite de serviciile Brisk Group:

• Consilierea profesionistă în realizarea și execuția unui proiect de construcție în tot ceea ce privește aspectele structurale, tehnice, instalații, arhitecturale, funcționale, de eficiență energetică și sustenabilitate.

• Oferirea de informații și suport în obținerea tuturor autorizațiilor și acordurilor necesare pentru a începe

lucrările și pentru a planifica diversele etape ale proiectului.

• Revizuirea aspectelor neconforme, venirea cu propuneri și soluții pentru realizarea unui plan cât mai corect, complet și conform.

• Identificarea soluțiilor de eficientizare a bugetului proiectului și asigurarea unui management al costurilor

cât mai rentabil pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

• Organizarea licitațiilor din cadrul proiectului, cu propunerea de contractare a furnizorilor de servicii și materiale de construcții cât mai potriviți din punct de vedere tehnologic, calitativ și financiar.

• Dirigenție de șantier și implicare activă în toate etapele de punere în operă a proiectului.

• Realizarea unui grafic de proiect și urmărirea cu atenție a respectării lui, pentru a putea planifica și contracta la timp toate serviciile și lucrările necesare.

• Supervizarea tuturor proceselor, etapelor de lucru pentru a corespunde inspecțiilor, autorizărilor și autorizațiilor ce trebuie obținute.

• Implementarea celor mai noi și mai rentabile soluții și tehnologii disponibile pentru fiecare proiect în parte.

• Folosirea de platforme și softuri care să ușureze activitatea de proiectare și urmărire a activității și care să permită preluarea informațiilor cu cea mai mare precizie, în timp real.

• Managementul și coordonarea cât mai eficientă a execuției și finalizării întregului proiect, în conformitate

cu toți parametrii de cost, timp și calitate agreați cu beneficiarii.

