Îl poți cunoaște diseară! Pianistul Eduard Gavril se întoarce din SUA pentru a concerta la Electric Castle

Prin activitatea sa concertistică, atât din Europa cât și din Statele Unite, Eduard Gavril și-a demonstrat în repetate rânduri agiliatea și abilitățile tehnice, rezultate în urma unui număr colosal de ore de studiu. Este un interpret activ al muzicii clasice, dar și un pedagog apreciat la diverse Universități și instituții de învățământ din SUA. Predă cursuri de pian, teoria muzicii, armonie și solfegiu la University of Houston și la Lonestar College, ambele în zona Houstonului. În trecut a ocupat și un post de profesor adjunct de pian și corepetitor la Sam Houston State University. Mureșenii îl pot asculta astăzi, 14 iulie, de la ora 18.00. Va concerta în Sala Mică a Palatului Culturii, marcând evenimentul 3- Pian, Povești și Prietenie, alături de actorul Nicu Mihoc, scriitorul Călin Pintea și realizatorul radio Ioan Chiorean. Când l-am întrebat dacă s-ar întoarce vreodată în România, a zâmbit larg și a răspuns DA.

Eduard, ești un tânăr talentat și ca pianist, și ca pedagog. La orele tale de pian îmbini mai multe abordări învățate de la maeștrii cu care ai lucrat, cu altele pe care le-ai descoperit singur parcurgând cantități enorme de materiale didactice, dar și noțiuni de tehnică pianistică din metoda Taubman și alte aspecte fizice aplicabile din tehnica Alexander. Când ai început sa cânți la pian?

Am început studiul pianului la vârsta de 5 ani, am urmat 12 ani de studii ca elev al Liceului de Artă din Târgu-Mureș, iar apoi studiile de licență la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca cu specializarea în interpretare muzicala – pian. În 2015 Eduard am plecat cu o bursă de studii în Statele Unite obținând o diplomă de masterat de la Sam Houston University din Texas în 2017, un al doilea masterat de la University of California Irvine în 2020 și momentan sunt doctorand la University of Houston. În urma performanțelor mele academice, costurile exorbitante tipice pentru învățământul superior în SUA au fost acoperite integral prin diverse burse de merit acordate de instituțiile unde am studiat.

În calitate de pianist concertist în zona muzicii clasice, am debutat ca solist cu orchestra la frageda vârstă de 14 ani, obținând premii la numeroase concursuri naționale și internaționale, dar și ca protagonist într-un număr impresionant de recitaluri solo și de muzică de cameră.

Povestește-mi despre o recentă realizare.

Apariția ca solist cu orchestra pe scena faimoasei săli de concerte Barclay Theater în Irvine, California, un turneu de recitaluri solo în Texas (SUA), Portugalia, Franța și România, care încă este în curs de derulare. Adaug și câștigarea marelui premiu și premiul publicului la un concurs organizat de Moores School of Music în Houston, jurizat de legende din diverse sfere ale muzicii clasice precum Vadym Kholodenko, Ana Maria Martinez și Gerard Schwarz.

Ai o rețetă specială când vine vorba de alegerea pieselor pe care le interpretezi?

Îmbin piese din repertoriul tradițional cu creații contemporane, și chiar aranjamente și compoziții proprii, în evenimente electrizante, încercând să hrănesc așteptările unui public cu gusturi muzicale extrem de diversificate. Printre ultimele anexe la repertoriul meu, spre exemplu, am un aranjament propriu bazat pe piesa ”Moment Muzical” de Nicolae Kirculescu, o compoziție cunoscută din genericul emisiunii ”Teleenciclopedia”. Am înregistrat propriul meu aranjament într-una dintre cele mai cunoscute săli de concerte din Houston – Moores Opera House – și a fost lansată sub forma unui episod din seria muzicală ”Piandemia”. Am demarat acest proiect pentru a continua să ofer muzică de calitate publicului chiar și în timpul pandemiei, și am inclus pianiști din Ucraina, China, Irlanda, Spania și Kazahstan.

Ce este ClassMates Piano Duo?

În anul 2015, am lansat împreună cu Sorin Frisan, un alt coleg pianist târgumureșean, proiectul de două piane numit ClassMates Piano Duo. Acest duet este unic în lume și a prezentat aproape în exclusivitate muzica jazz de concert, cu lucrări de Cole Porter, Dave Brubeck, George Gershwin, Alexander Tsfasman, William Bolcom, Claude Bolling, dar și aranjamente, compoziții proprii și chiar improvizații spontane direct în concert. Formația s-a bucurat de săli de concert pline și foarte multă atenție, atât în Europa, cât și în Statele Unite. În 2017 formația a obținut premiul I, iar în 2018 premiul III, la unul dintre cele mai mari concursuri de două piane din Statele Unite – United States International Duo Piano Competition din Colorado Springs, Colorado.

Care este principiul după care iți ghidezi activitatea pedagogică?

Adaptabilitatea. Plecând de la premisa că fiecare student este unic și că este de datoria profesorului să identifice rapid metoda cea mai eficientă prin care se pot soluționa diverse probleme ce pot apărea, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Prin această abordare, am obținut rezultate uimitoare de la studenții mei, indiferent că au avut prima oră de pian din viața lor și au învățat poziția corectă la instrument sau că se pregăteau pentru un concurs, examen sau admitere. În 2021, unul din studenții mei la un nivel mai avansat a câștigat premiul I la Concursul Internațional Franz Liszt din Los Angeles și a debutat ca solist cu orchestra la scurt timp după aceea.

În sfera muzicologiei și a cercetării muzicale, ai a participat la numeroase evenimente, atât în calitate de interpret, cât și prezentator. Povestește-mi puțin.

Până în prezent am abordat subiecte de cercetare axate atât pe compozitori din vârful piramidei celebrității precum Beethoven și Liszt, cât și personalități caăora istoria muzicii și a altor forme de artă nu le-a acordat atenția necesară – Clara Schumann, Carl Filtsch și Katherine Dunham (dans).

Încă din anii de liceu am fost activ și ca pianist de Jazz, improvizator într-o multitudine de genuri muzicale, producător de muzică electronică, inginer de sunet, dar și adept al artelor vizuale în sferele fotografiei și ale filmului. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale mele este de natură interdisciplinară și are ca obiectiv combinarea recitalului de pian tradițional cu elemente din sfera muzicii electronice, animații, proiecții și mapping, holograme, dans – balet clasic, dar și dans contemporan, film, fotografie și motion capture. Acest proiect are ca scop contopirea muzicii și a artelor vizuale într-un eveniment multi-senzorial ce ar putea fi catalogat mai degrabă ca o experiență, decât ca un concert.

Cu ce artiști ai colaborat?

Am colaborat cu nenumărați artiști, formații, DJ, producători și compozitori, abordând genuri muzicale de la pop, EDM, hip-hop, până la punk și heavy metal. În 2016 am apărut pe scena festivalului Electric Castle cu trupa Diamonds are Forever, apoi ca pianist solo la același festival în 2019, urmând să cânt acolo și anul acesta.

Cum îți petreci timpul liber?

Îmi petrec timpul călătorind, fiind capabil să absorb energia unei metropole, dar și liniștea unui cort pe o plajă pustie sau într-un vârf de munte. Excursiile în natură sunt de neînlocuit, iar în ceea ce privește viața socială, după cum afirma comediantul-pianist Victor Borge: ”Cea mai scurtă distanță dintre doi oameni este un zâmbet.”