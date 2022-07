Share



Centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub ocupaţia armatei ruse, reprezintă cel mai periculos loc din Europa, susține directorul adjunct al Agenţiei de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere din Ucraina, Maksym Shevchuk.



Potrivit acestuia, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică trebuie să pună presiune pe Rusia să părăsească perimetrul celei mai mari centrale nucleare din Ucraina şi din Europa, pe motiv că securitatea acesteia se află în pericol.

„După cum ştiţi, centrala nucleară de la Zaporojie este sub ocupaţie. Aceasta este cea mai mare centrală nucleară din Europa. Are şase reactoare, cu foarte mult combustibil nuclear. Noi stocăm combustibilul nuclear, precum şi cantităţi mari de deşeuri nucleare. Cred că este cel mai periculos loc din Europa şi desigur cred că trebuie să punem presiune pe Rusia. Am solicitat Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică să solicite Rusiei să părăsească acest obiectiv, din cauza obiectelor cu energie atomică, ce nu au fost proiectate pentru niciun fel de acţiune militară, pentru că există tratate internaţionale care interzic astfel de acţiuni. Este complet normal şi periculos, nimeni nu ar trebui să facă aşa ceva vreodată”, a afirmat Shevchuk.

Acesta a precizat că întreaga cantitate de energie electrică produsă la Zaporojie este livrată Ucrainei, în condiţiile în care, din punct de vedere tehnic, nu poate fi transferată în sistemul energetic rusesc.



Centrala este situată în Sud-Estul Ucrainei, lângă oraşul Enerhodar, pe malul lacului de acumulare Kahovka de pe râul Nipru. Ea are şase reactoare nucleare cu apă uşoară presurizată VVER-1000, fiecare generând 950 MWe, pentru o putere totală de 5.700 MWe. Primele cinci reactoare au fost pornite succesiv între 1985 şi 1989, iar al şaselea a fost pus în funcţiune în 1995. Centrala generează aproximativ jumătate din energia electrică a Ucrainei.

