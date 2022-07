Mureș: Dosare penale pentru doi șoferi

Share



În weekend-ul 15-17 iulie, 108 conducători auto au fost testați de către polițiștii rutieri din Mureș, cu aparatul etilotest. Alți 12 au fost testați cu aparatul DrugTest, rezultatele acestora indicând valori negative. Aceste activități au avut ca scop prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, dar și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și impunerea respectării tuturor normelor incidente legislației rutiere.

Polițiștii mureșeni au depistat pe raza județului Mureș doi bărbați bănuiți de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost întocmite dosare penale. În cadrul unui comunicat de presă, compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, a transmis următoarele:

„La data de 17 iulie, în jurul orei 17:35, polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Sighișoara au depistat, pe raza localității Șapartoc, județul Mureș, un bărbat, în vârstă de 64 de ani, care ar fi condus un autoturism, sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

La data de 17 iulie, în jurul orei 04:46, polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Zau de Câmpie au depistat, pe raza localității Balda, județul Mureș, un bărbat, în vârstă de 32 de ani, care ar fi condus un autoturism, sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

Ioana MĂRGINEAN