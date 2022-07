Un volum de festival. “Istorie cu gust”

Share



Autorii cărții eveniment “Istorie cu gust” o vor scoate în lume în această vară.

“Ne vedem la evenimentele tradiționale ale verii în județul Mureș, unde aducem gând bun și cartea. S-o vedeți. Și dacă vă place, s-o luați acasă”, au anunțat aceștia.

Astfel, cartea în care fiecare mureșean se regăsește, o puteți descoperi la următoarele evenimente tradiționale și cu tradiție:

Băla Fest: 22-24 iulie

Festivalul Văii Mureșului: 30-31 iulie

Festivalul Văii Gurghiului: 13-14 august

Iar pentru a afla mai multe despre Istorie cu Gust, lăsăm autorii să vorbească pentru că, cu siguranță, o știu cel mai bine. Astfel,

Ce este Istorie cu Gust?

În ISTORIE CU GUST, fiecare localitate din județul Mureș are pagina ei. E ca o carte de identitate, în care găsești o parte din ceea ce ești tu. Dacă acum locuiești în oraș, dar te-ai născut la țară, sigur îți găsești în carte locul de unde ai plecat. Dacă n-ai nicio treabă cu viața de la sat, în mod sigur ai rude care stau acolo. Vei găsi exact localitatea unde trăiesc oamenii pe care îi iubești. Dacă ești pasionat pur și simplu de gătit, în carte vei găsi o multitudine de gusturi, care chiar dacă nu ești un adept al bucătăriei tradiționale, în mod sigur te vor atrage. Pentru că e bine să știm de unde venim…

Unii spun că e o bijuterie, alții zic că ar fi cel mai frumos cadou și nu puțini cred că n-ar trebui să lipsească din casa niciunui mureșean. Este o carte-eveniment, în ediție de lux, cu 240 de pagini și un format atipic, de 21x27cm. Are coperțile din mucava și plastifiere lucioasă, ceea o va face să fie poate cea mai frumopasă carte din biblioteca voastră. Este mândră, broșată și prinsă în cotor, ceea ce înseamnă că paginile vor rămâne la locul lor și peste zeci de ani.

Despre ce este cartea?

Proiectul relatează, în fotografii și texte, ingredientele și metoda de preparare a celor mai vechi rețete ardelenești din județul Mureș, completate de elemente de tradiție locală, asigurând prezența tuturor comunităților etnice și a zonelor geografice reprezentative ale județului.

Volumul “Istorie cu gust” aduce în fața oamenilor, prin storytelling, legende și povești, din care vă veți da seama cât de frumoși sunt mureșenii și cât de rotund este Mureșul, cu zestrea pusă laolaltă de românii, maghiarii, sașii, rromii și evreii săi.

Volumul debutează cu o prefață rostită pentru tipar de dr. Mihaela Bilic, poate cel mai bun medic nutriționist din România, care a avut amabilitatea de a ne fi alături în acest demers și curajul de a gira o idee îndrăzneață.

“Istorie cu gust” realizează o grupare subiectivă, agreată cu specialiști în etnografie, a celor 102 localități ale județului Mureș, în 10 zone etnografice .

Practic, fiecărei localități îi revine o pagină sau două, în care elementul central este fotografia rețetei specifică locului, completată cu povestea oamenilor de aici, pe care ei înșiși o aduc în fața lumii.

Cum s-a născut cartea?

Am stabilit, încă de la începutul documentării proiectului, că nu avem pretenția realizării unei lucrări științifice, care să facă o istorie clasică a produselor gastronomice specifice județului Mureș.

Am fost în cătune uitate de lume, am întrebat cine este cea mai bună gospodină a locului și am ajuns în două, trei sau chiar mai multe gospodării. Am întâlnit oameni minunați, căutându-i pe cei trecuți bine de tinerețe, pe care i-am rugat să ne vorbească despre mâncărurile copilăriei lor. Și așa am ajuns din povești în degustări, în mii de fotografii și sute de minute de imagini video, după care am ales, împreună, cartea de vizită a fiecărei localități.

Am făcut această selecție cu gândul la imaginea de ansamblu a proiectului, astfel încât să avem și aperitive și supe și ciorbe și feluri principale și deserturi. Am căutat să cuprindem, în paginile proiectului, tradiții ale fiecărei comunități entice și să aducem în fața oamenilor oferte de nerefuzat atunci când cititorii vor avea în față oportunitatea de alege un gust din sutele de gusturi.

