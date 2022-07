Share



Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Corneliu Florin Buicu, vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate și familie la Parlamentul României – Camera Deputaților, Ministerul Sănătății a publicat în consultare publică Metodologia de prioritizare a investițiilor în infrastructura publică de sănătate aferente Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură spitalicească publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNNR).

Metodologia prevedere următoarele articole:

Articolul 1. În vederea prioritizării pentru finanțarea a minim 25 de investiții în infrastructura spitalicească publică nouă din lista de 49 regăsită în cadrul Aranjamentelor Operaționale ale Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 12: Sănătate – Ținta 377, Ministerul Sănătății va aplica următoarele etape de eligibilitate, includere în etapa de ierarhizare și de ierarhizare în vederea selecției finale astfel: Etapa I: Criterii de eligibilitate, Etapa II: Criterii de includere în etapa de ierarhizare, Etapa III: Criterii de ierarhizare.

Articolul 2. În cadrul Etapei I pentru selecția investițiilor se vor aplica următoarele criterii de eligibilitate: (1) propuneri de investiții care fac parte din categoria unităților sanitare publice cu paturi; (2) propuneri de investiții care se încadrează în bugetul maxim al investiției în valoare de 206,88 milioane Euro fără TVA.

Articolul 3. În cadrul Etapei II pentru selecția investițiilor se va aplica următorul criteriu de includere: propuneri de investiții care prezintă Studiului de Fezabilitate (SF) / Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) / Proiect Tehnic (PT), după caz, finalizat până la data de 31 august 2022.

Articolul 4. În cadrul Etapei III pentru selecția investițiilor se vor aplica următoarele criterii de ierarhizare:

Criteriul Nr. 1. (Interes Național/Regional/Local): Investiție de interes național: 10 puncte, Investiție de interes regional: 5 puncte, Investiție de interes local: 2 puncte; Criteriul Nr. 2. (Patologie primară): Cardiologie și chirurgie cardiovasculară: 10 puncte, Oncologie: 10 puncte, Pediatrie / Neonatologie: 10 puncte, Boli infecțioase: 10 puncte, Psihiatrie: 10 puncte, Alte patologii: 0 puncte, Criteriu Nr. 3. (Bugetul investiției, Euro fără TVA): 0-150 milioane Euro: 20 puncte, 151-206,87 milioane Euro: 5 puncte; Criteriu Nr. 4. (Factor de corecție punctaj): Spital Regional în județ: – 15 puncte, altă investiție majoră în domeniul investiției, în localitate, pentru care se face aplicația de finanțare: – 5 puncte; Criteriul Nr. 5. (Centru universitar medical: București, Iași, Cluj, Mureș, Timiș; Dolj): investiția este situată într-o localitate a unui centru universitar medical: 1 punct, investiția nu este situată într-o localitate a unui centru universitar medical: 5 puncte; Criteriul Nr. 6. (Maturitate proiect / etape proiect): existența dreptului de proprietate sau a altui drept asupra terenului care permite realizarea lucrărilor de construcții, confirmat prin înscrierea ca atare în cartea funciară: 5 puncte, existența certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare în cadrul procedurii de emitere a autorizației de construire: 10 puncte; Criteriul Nr. 7. (Număr paturi spitalizare continuă din cadrul investiției): < 50 paturi: 1 punct, 51-150 paturi: 3 puncte, 151-300 paturi: 5 puncte, 301-400 paturi: 7 puncte, >400 paturi: 9 puncte; Criteriul Nr. 8. (Eficiență energetică aproape zero, NZEB): respectă cerințele de eficiență energetică aproape zero (NZEB) conform legislației naționale: 2 puncte, respectă cerințele privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB-20%), conform legislației naționale: 5 puncte.

Articolul 5. În urma aplicării celor trei etape, Ministerul Sănătății prin Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte va stabili lista finală a minim 25 de investiții în infrastructura spitalicească publică nouă finanțată în cadrul Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură spitalicească publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență care va fi supusă aprobării Guvernului României prin Hotărâre de Guvern.

,,Prin această componentă, în urma aplicării unor criterii de prioritizare, vor fi selectate minim 25 de obiective de investiții ce presupun construcția și dotarea de spitale / unități spitalicești noi la nivel național, din lista de 49 de obiective înscrise de către Ministerul Sănătății în anul 2021 și convenite cu Comisia Europeană. Investiția totală se va ridica la peste 1.7 milarde de euro. Noile construcții vor respecta cerințele de eficiență energetică (NZEB), conform legislației naționale și standardele de calitate și performanță existente la nivel internațional. Includerea proiectelor în lista proiectelor finanțate prin PNRR va fi propusă de către Ministerul Sănătății, respectând prevederile metodologiei de prioritizare. Lista va fi supusă aprobării prin Hotărâre de Guvern, ulterior demarându-se procedurile de finanțare specifice fiecărei investiții”, a precizat Corneliu Florin Buicu, vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate și familie la Parlamentul României – Camera Deputaților.

,,Ca deputat PSD de Mures, sper ca Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Mureș să îndeplinească toate criteriile și să aibe disponibile documentațiile necesare în vederea finanțării din PNRR. Fac un apel și pe această cale către autoritățile locale implicate în avizare, managementul institutului implicat în finalizarea documentațiilor necesare, pentru a facilita îndeplinirea la timp a acestor criterii”, a mai precizat Corneliu Florin Buicu.

Alexandra HAJA

Foto: Facebook – Corneliu Florin Buicu