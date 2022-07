Investițiile prind contur în comuna Băla

Share



Băla se numără printre comunele care urmează să beneficieze de fonduri prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Despre acestea și nu numai ne-a vorbit primarul Ioan Huza în interviul care urmează.

Ioan Huza, primarul comunei Băla

Reporter: Ce ați mai făcut în comuna Băla în ultima vreme?

Ioan Huza: Având în vedere că a trecut un an și 8 luni din acest mandat, deja au început să se vadă anumite roade ale muncii pe care am depus-o în folosul comunei Băla. În toată această perioadă am încercat în permanență să ne îngrijim de bunul mers al comunei, cu drumuri pe la București, să facem ceva pentru această comună.

Rep.: Să începem cu proiectele mai mici, dar extrem de necesare comunei Băla…

I.H.: Am achiziționat la căminul cultural o instalație de sonorizare prin Grupul de Acțiune Locală din care facem parte, proiect în valoare de 5.000 de euro. Tot prin GAL avem în curs un proiect pe care sperăm să-l finalizăm până în toamnă. Este vorba de achiziția de echipamente și utilaje, respectiv o remorcă de 5 tone și o sărăriță pentru împrăștiat material antiderapant care va fi atașată tractorului pe care îl avem în dotare, cumpărat tot prin GAL. Proiectul are o valoare de aproximativ 15.000 de euro.

Căminul Cultural din Băla, beneficiar al proiectelor derulate prin GAL Zona Luţ, Șar, Câmpie

Rep.: Dar în ce privește proiectele de infrastructură?

I.H.: Avem cele două proiecte prin PNDL II aflate în derulare. Primul este drumul Băla – Ercea, proiect realizat în proporție de 40-50 %. Se termină contractul de finanțare undeva la finele lunii septembrie, dar sperăm să terminăm drumul în acest an. Am cerut o suplimentare de fonduri undeva în septembrie pe Ordonanța de Guvern 15/2021 în valoare de 794.769 lei, ordonanță care s-a aprobat din cauza creșterii de prețuri și valoarea orei de muncă și așa mai departe. Chiar zilele trecute am mai depus o solicitare pe Ordonanța de Guvern 47 din 15 aprilie 2022 pentru ajustarea contractelor de achiziții publice și suplimentarea de fonduri, respectiv Legea 176/2022, în valoare de 2.199.072 lei, ca să reușim să terminăm drumul Băla- Ercea. Drumul care face obiectul acestui proiect are o lungime de 5,2 kilometri, din centrul comunei Băla, leagă satul Ercea și continuă până la drumul județean 154, aproape de localitatea Poarta care aparține de comuna Fărăgău. Drumul va fi asfaltat, modernizat și adus la standardele actuale. Este un proiect început de vechea conducere pe care sperăm să reușim să-l aducem la bun final în acest an. Tot prin PNDL II avem proiectul de reabilitare și modernizare a dispensarului medical uman din localitatea Băla. Aici avem ceva probleme cu firma constructoare, astfel că lucrarea decurge greoi, dar cu toate acestea sperăm ca și această lucrare să o putem finaliza.

Dispensarul uman aflat în construcție

Rep.: Cele mai nou intrate pe listă sunt proiectele prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Cum stați la acest capitol?

I.H.: Prin acest program avem un număr de două proiecte, și putem anunța public faptul că acestea au fost și aprobate. Este vorba de modernizarea rețelei stradale în localitatea Băla și satul Ercea. Sunt aproximativ 6 kilometri de drumuri ce urmează să fie modernizate în ambele localități ale comunei, Băla și Ercea. Proiectul este în valoare de 7.422.773 lei. Al doilea proiect la care ne-a fost aprobată finanțarea prevede înființarea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Ercea, sat care la ora actuală nu are apă potabillă. Este o necesitate majoră pentru locuitorii din Ercea unde avem probleme foarte mari cu apa în această perioadă de secetă. Apa pentru satul Ercea este o necesitate majoră. Aici, valoarea proiectului este de 3.105.379 lei. Este vorba de o lungime de trei kilometri și ceva în ce privește rețeaua de alimentare cu apă în satul Ercea, plus străzile adiacente. Sperăm ca și acest proiect să-l ducem la bun sfârșit. Sunt bani aduși la buget, bani cu care se poate lucra, se poate face ceva ca să schimbăm fața acestei comune.

Rep.: Ce alte proiecte mai aveți în vedere pentru comuna Băla?

I.H.: Avem depus un proiect pentru amenajarea de stații de (re)încărcare pentru autovehicule electrice în comuna Băla. Valoarea acestuia este de 190.000 de lei, bani proveniți de la bugetul de stat. Va fi o singură stație de încărcare vehicule electrice în comună care urmează să fie amenajată în fața primăriei. Avem deja vehicule electrice în comuna Băla. Pe lângă acestea, sperăm ca numărul acestora să crească. Noi, ca primărie, avem în proiect să cumpărăm o mașină electrică. Am început demersurile, am depus pe Progranul Rabla un proiect pentru o mașină nouă electrică pentru primărie. Sperăm să ni se aprobe să mergem mai departe.

Rep.: Ajungem la Planul Național de Redresare și Reziliență. Ce proiecte aveți la acest capitol?

I.H.: Pe Componenta 10 – Fondul local avem un număr de două proiecte depuse în luna iunie. E vorba de reabilitarea că minului cultural din satul Ercea. Am solicitat pentru această investiție o sumă de 656.294,36 lei. Căminul este pe jumătate finalizat. Este acoperit, s-a făcut inclusiv o extindere, dar ca să terminăm această investiție ne mai trebuie bani pentru creșterea eficienței energetice și reabilitarea finală a căminului. Al doilea proiect, tot pe Componenta 10 – Fondul local, are în vedere reabilitarea sediului primăriei. Este necesară această investiție, în condițiile în care clădirea în care ne desfășurăm activitatea are o vechime de peste 50 de ani. Clădirea urmează să primească o nouă înfățișare, acoperiș nou, zugrăveli, amenajări interioare și exterioare. Valoarea acestui proiect este de 568.020 lei.

Sediul primăriei urmează să fie reabilitat

Rep.: Ce investiții aveți în plan din bugetul local?

I.H.: Avem un proiect pentru instalarea de camere de supraveghere în cele două sate. Sunt undeva la 20 de camere de supraveghere la intrare în sat și în intersecțiile mari, atât la Băla, cât și la Ercea. Este necesar acest proiect pentru liniștea comunei, pentru prevenirea anumitor acte care pot periclita persoanele și gospodăriile din cele două sate. Valoarea acestui proiect este de 80.000 lei suportată din bugetul local. Tot din surse proprii avem în vedere construirea a două capele mortuare în satele Băla și Ercea. Prima dintre acestea, cea de la Băla, a fost începută în cursul anului trecut unde am alocat 100.000 lei. Momentan nu se lucrează, tot banii sunt de vină, dar sperăm ca după 1 septembrie să începem din nou lucrările, să o finalizăm. La Ercea, acum s-a terminat proiectul pentru capelă și în primă fază o să dăm drumul la 50.000 de lei, tot de la bugetul local, să începem lucrările. Până la finalul anului, sperăm să suplimentăm finanțarea, să existe un echilibru cu investiția din Băla astfel ca locuitorii din Ercea să beneficieze de aceleași condiții ca și cei din satul de reședință.

Rep.: Sunteți în grafic în ce privește investițiile pentru comuna Băla?

I.H.: Pot să zic că, din ce mi-am propus la începutul mandatului, sunt la zi. Cu toate necazurile, greutățile și cu toate piedicile care s-au pus, suntem în grafic. Să nu uităm că suntem totuși o comună mică, dar care a avut rezultate destul de importante în ultima perioadă. Am reușit să asfaltăm 1,7 kilometri de drum în interiorul comunei Băla, investiție realizată din bugetul local. A fost un efort destul de mare depus anul trecut, plus alte lucrări care au fost făcute, și aici mă refer la colmatarea șanțurilor și alte lucrări care apar inevitabil și care trebuie rezolvate.

Rep.: Vremurile sunt dificile din punct de vedere financiar. Ce măsuri aveți în vedere pentru gestionarea eficientă a banului public?

I.H.: Am renunțat la organizarea tradiționalului Târg de vară de la Băla. Este foarte adevărat că mi-am asumat responsabilitatea acestei decizii. Lumea este împărțită, pro și contra acestei decizi. Avem la finele acestei săptămâni un festival la Băla, ”Băla Fest”, care va avea loc în perioada 22-24 iulie, și, din punctul meu de vedere nu mi s-a părut ok ca într-o lună să avem două evenimente, fapt pentru care am preferat ca fondurile să le direcționez pentru alte investiții. Banii se obțin foarte greu, fapt pentru care nu ne permitem la momentul actual să facem alte lucruri în afara investițiilor. Trebuie să ne asumăm această responsabilitate.

A consemnat Alin ZAHARIE