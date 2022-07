This photograph taken on July 3, 2020, shows a sign of the World Health Organization (WHO) at their headquarters in Geneva, amidst the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus.,Image: 539225195, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

Avertismentul OMS pentru Europa Share

În timp ce subvariantele Omicron ale coronavirusului provoacă un nou val de infectări în Europa, ţările trebuie să intensifice vaccinarea şi să reinstituie măsuri precum purtarea măştii în transportul public şi în spaţiile închise, pentru a evita măsuri mai stricte odată cu apropierea sezoanelor de toamnă şi iarnă, a avertizat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).



Într-un interviu acordat agenţiei Reuters, directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge, a îndemnat statele de pe continent să acţioneze acum pentru a preveni saturarea sistemelor sanitare, în condiţiile în care subvarianta Omicron BA.5 se răspândeşte intens.



”Avem o creştere a numărului cazurilor (…), într-o societate care funcţionează aproape la fel ca înainte” de pandemie, a remarcat responsabilul OMS, care a insistat că este nevoie de purtarea măştii, de aerisirea spaţiilor închise şi de administrarea celei de-a doua doze de vaccin booster, înainte ca serurile specifice noilor variante să fie disponibile în toamnă.



Aceste măsuri de stabilizare trebuie implementate pentru a evita alte măsuri mai stricte, a subliniat Hans Kluge. ”Nu cred că societatea este pregătită pentru lockdown-uri impuse”, după cele care au existat de când a început pandemia, a mai constatat el.



”Acum este suficient de clar că ne aflăm într-o situaţie similară celei de vara trecută”, cu singura diferenţă că varianta Omicron este cea dominantă, a menţionat acelaşi responsabil al OMS. EFE (www.agerpres.ro) Foto: www.mediafax.ro Citeste si: Un desen atribuit lui Picasso, confiscat Share