11967481 - thermometer in the sky, the heat

Autoritățile pregătite să intervină pentru a-i proteja pe mureșeni de efectele caniculei Share

Județul Mureș se află sub o nouă avertizare Cod Galben de caniculă în zilele de 22 și 23 iulie. Pentru a veni în sprijinul mureșenilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș a aprobat un nou plan de măsuri care vor fi luate de către instituțiile direct implicate în protejarea populației și a bunurilor în astfel de situații. “Suntem gata să intervenim pentru a-i proteja pe mureșeni de efectele caniculei. Autoritățile din județul Mureș vor acționa coordonat și responsabil pentru a veni în sprijinul celor afectați de temperaturile extreme din aceste zile“, a menționat prefectul județului Mureș, Mara Togănel: Indiferent că vorbim despre acțiuni de prevenire a arderilor necontrolate, pregătirea punctelor de prim-ajutor și hidratare în zonele cu mari aglomerări sau acțiunile de transport a apei în zone afectate de secetă, am solicitat vigilență tuturor celor implicați și o reacție rapidă. O mare parte din gestionarea situației la nivel local revine primarilor din județ, care trebuie să fie la datorie în sprijinul populației. În același timp, intervine și responsabilitatea noastră, a tuturor, atunci când vorbim despre un consum rațional de apă, doar pentru uz casnic, respectarea interdicțiilor de utilizare a focului deschis și respectarea unor recomandări simple, menite să ne protejeze de caniculă.” Principalele măsuri cuprinse în plan sunt adaptarea programului de lucru şi limitarea activităților desfăşurate în aer liber, amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor şi de adăpostire a populaţiei, dotate cu apă potabilă care să fie distribuită gratuit, informarea preventivă a populației cu privire la importanța respectării recomandărilor pe timpul perioadelor caniculare precum și interdicția utilizării focului deschis la arderea de mirişti şi vegetaţie uscată, monitorizarea zonelor forestiere și în special a celor frecventate de turiști de către personalul ocoalelor silvice, administratorii sau proprietarii acestora, desfășurarea de controale de prevenire și stingere a incendiilor la nivelul zonelor forestiere, precum și la nivelul localităților și operatorilor economici deținători de culturi agricole. Citeste si: Principal 33 recrutează la Desculț în Iarbă. Nu rata campania A Fun Start @Principal Reamintim îndemnul de a consuma rațional apă în această perioadă. Deși autoritățile încearcă să găsească o serie de soluții tehnice pentru a asigura un debit de apă normal pentru toți locuitorii comunităților afectate, consumul de apă doar pentru uzul casnic reprezintă o dovadă de responsabilitate și înțelegere față de toți cei din jurul nostru, potrivir unui comunicat de presă remis de Cancelaria Prefectului, Instituția Prefectului – Județul Mureș. Share