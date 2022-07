FOTO: Pregătiri pentru buna desfășurare a festivalului #loveReghinDay&Night

Share



În cursul dimineții de joi, 21 iulie, pregătirile erau în toi pentru ediția a doua a festivalului #loveReghinDay&Night”, eveniment care va monopoliza distracția și buna dispoziție în perioada 21-24 iulie la Pădurea Rotundă.

„Am amenajat locul de desfășurare al festivalului. Am făcut dezinsecție pentru căpușe, am cosit iarba și nu am instalat scena. De asemenea, a fost făcută consultarea comercianților și a organelor de securitate pentru a ne asigura că încă din ziua 0, totul este în ordine pentru cea de a doua ediție #loveReghinDay&Night”, au precizat reprezentanții Primăriei Municipiului Reghin.

Am dat și noi o tură pe la Pădurea Rotundă și pregătirile erau în toi, în special în ce privește sectorul amenajat pentru comercianți. Nu au făcut excepție nici cei din zona scenei, precum și a locurilor amenajate pentru activitățile dedicate copiilor.

Distracția a și debutat în cursul serii de joi, ziua 0 denumită de organizatori, buna dispoziție fiind monopolizată de locații precum Black & White (DJ Raul, DJ Vyper), Lyquid (DJ Radu Ursan), Intim (DJ Carbones), Green Bar (DJ Florin) și Classim (Rock Night).

Distracția va continua vineri, 22 iulie, începând cu ora 18:30 cu concertele susținute de Transylmania, Titan & Szabó Elöd, Florin Vos. După ora 21:30, buna dispoziție va fi întreținută de DJ Tulvan + Exob și Kiddo. Sâmbătă, 23 iulie, pe scena #loveReghinDay&Night vor urca Andreea Vîlcan (ora 19:30), Gențiana & The Band (20:30), DJ Shiver (21:30), DJ Madjer & Edi Grama (01).

Transportul din oraș spre Pădurea Rotundă

Pentru cei care doresc să ajungă la Pădurea Rotundă, gazda #loveReghinDay&Night, Primăria Municipiului Reghin pune la dispoziție curse de autobuz în zilele de vineri, sâmbătă după următorul program și traseu:

Vineri, 22 iulie

Ora 17:30: Biserica Săsească – Iernuțeni – Salcâmilor – Kaufland – Pădurea Rotundă;

0ra 18:00: Biserica Săsească – Unirii – Pandurilor – Vânătorilor – Centru – Pădurea Rotundă;

0ra 18:00: Biserica Săsească – Mihai Viteazul – Piața Mare – Beng – Pădurea Rotundă.

Sâmbătă, 23 iulie

Ora 09:00: Biserica Săsească – Iernuțeni – Salcâmilor – Kaufland – Pădurea Rotundă;

0ra 09:00: Biserica Săsească – Unirii – Pandurilor – Vânătorilor – Centru – Pădurea Rotundă;

0ra 19:30: Biserica Săsească – Mihai Viteazul – Piața Mare – Beng – Pădurea Rotundă.

Ora 17:30: Biserica Săsească – Iernuțeni – Salcâmilor – Kaufland – Pădurea Rotundă;

0ra 18:00: Biserica Săsească – Unirii – Pandurilor – Vânătorilor – Centru – Pădurea Rotundă;

0ra 18:00: Biserica Săsească – Mihai Viteazul – Piața Mare – Beng – Pădurea Rotundă.

Alin ZAHARIE