Dorina Matiș, prezentare inedită de carte la Reghin

Kangoo Club Reghin are un nou membru, în persoana jurnalistei Dorina Matiș care a răspuns afirmativ invitației celor din Reghin de a se alătura inimoasei familii de iubitori ai sportului pe ghete numit kangoo jumps.

„Ne bucurăm tare mult că am reușit să o „atragem” să se urce prima dată pe ghete pe îndrăgita jurnalistă Dorina Matiș”, a fost anunțul făcut public de reprezentanele Kangoo Club Reghin.

Prima întâlnirea cu noiI colegi de kangoo jumps a avut loc vineri, 15 iulie, în curtea Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ceușianu”. Dorina nu a venit doar cu dorința de a face mișcare într-o companie cât se poate de plăcută, a venit și cu cea mai recentă carte, „Îngerul meu, Gabriel. Ghid de vindecare a suferințelor determinate de despărțiri”, prezentată celor din cadrul Kangoo Club Reghin.

„Am primit invitația din partea Crinei Laszlo și am zis de ce să nu profităm de ocazie să prezint o carte minunată. Nu pentru că eu am scris-o, ci pentru că e într-adevăr o carte minunată. Am lansat-o prima oară la Târgu Mureș în data de 20 mai, apoi la Reghin, unde, spre bucuria mea au fost în jur de 60-70 de persoane, un lucru extraordinar. Nu pentru că reghinenii nu ar citi, dar, de regulă, la lansările de carte lumea nu se înghesuie într-un număr foarte mare. Am emoții din cauza posturii în care mă aflu, încălțată în premieră cu ghetele de kangoo jumps. Am acceptat această provocare, e pentru prima oară când lansez o carte într-o astfel de postură”, a spus Dorina Matiș.

Ce are special această carte?

„Această carte are un mesaj extraordinar, care se traduce prin trei expresii: Te iert! Te binecuvântez! Te iubesc! Fiecare dintre noi am avut la un moment dat o decepție în dragoste, fiecare ne-am despărțit de cineva drag, fiecare am pierdut pe cineva drag în urma unui deces. Această carte ne arată exact cum au reușit persoanele, personajele care fac parte din această carte să depășească astfel de momente. E vorba de persoane care în momentul în care au ajuns la mine, eu sunt și hipnoterapeut pe lângă faptul că sunt jurnalist, erau într-o stare de anxietate, aș putea spune chiar depresie foarte gravă. Persoanele respective nu au apelat la psihiatru pentru că n-au vrut să meargă să adopte un tratament medicamentos. Așa că au preferat o cale spirituală, iar genul de hipnoterapie pe care eu îl practic e cel de natură spirituală. Cei care aveți curiozitatea să citiți această carte veți descoperi câteva personaje, oameni normali ca noi care au reușit să treacă de la durere la putere. Pe lângă mesajul acestei cărți ”Te iert. Te binecuvântez. Te iubesc”, concluzia cărții este iubirea și iertarea. Dacă nu iertăm, vom rămâne captivi. Dacă nu iertăm, suntem ca un temnicer care ține în lanțuri un deținut. Dar nici noi nu suntem liberi nici el, pentru că noi trebuie să stăm să-l păzim. În momentul în care l-am eliberat, când l-am iertat, în acel moment ne eliberăm și pe noi”, a precizat Dorina Matiș.

Iertați și iubiți!

„Această carte ne învață exact cum să iertăm. Este un ghid de vindecare a suferințelor determinate de despărțiri. Dacă aveți vreo iertare legată de un părinte, de un frate, soră, nu neapărat de o iubire imposibilă, vă invit să citiți această carte. În carte fac referire și la iubirile imposibile și pun tot timpul imposibilul în ghilimele pentru că nimic nu este imposibil, totul este posibil, iar orice ni se întâmplă, orice avem noi impresia că ni se întâmplă rău la un moment dat, de fapt ne conduce spre ceva mult mai bun. Așa că iertați și iubiți”, a conchis Dorina Matiș.

Alin ZAHARIE