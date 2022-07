VIDEO-INTERVIU cu Vlad Ovidiu Murșa, șef de promoție la Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș

Share



Echipa cotidianului Zi de Zi îi felicită pe liceenii absolvenți ai promoției 2021/2022 și le urează mult succes atât la examenele viitoare, cât și în viață. Din dorința de a promova excelența în învățământ, vă vom prezenta interviuri realizate cu șefi de promoție ai liceelor mureșene, pe care de asemenea îi felicităm pentru parcursul excepțional urmat în cei patru ani de liceu cu seriozitate, pasiune și poate chiar cu sacrificii. Astăzi, interlocutorul nostru este Vlad Ovidiu Murșa, șef de promoție de la Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș.

Reporter: Bună Vlad! Spune-ne câte ceva despre tine și despre perioada liceului.

Vlad Ovidiu Murșa: Mă numesc Vlad Ovidiu Murșa, vin din Iernut, am promovat la Liceu Tehnologic Nr. 1 Luduș și am terminat ca și șef de promoție, sunt orfan de mamă, am etnie romă, iar dacă ar fi să vorbesc despre liceu, n-a fost greu, dar a trecut prea repede.

Rep.: Ce te-a determinat să alegi liceul din Luduș, având în vedere că aveți liceu și în Iernut?

V.O.M.: Da, avem liceu și în Iernut, dar nu am avut mate-info și eu am vrut neapărat la Matematică-Informatică.

Rep.: Cum a fost perioada examenului de bacalaureat? Cât de stresantă a fost pentru tine?

V.O.M.: Sincer m-am stresat prea mult pentru română, am învățat doar la română și a fost haos că am spus că sigur n-o să pice comedia și fix comedia a picat… Și n-am mai avut timp să mă pregătesc la restul…

Rep.: Ce planuri ai pe viitor? În primul rând, cum îți petreci vacanța de vară și apoi pe mai departe?

V.O.M.: Păi vacanță de vară, acum în prima parte trebuie să mă pregătesc pentru admitere. Vreau să merg la UBB Cluj, pe partea de Informatică. Am optat pentru locurile de romi, pentru că mi se pare mai lejer. Și cât despre vacanță, mă gândesc să mă duc undeva la lucru, să fac niște bănuți pentru facultate.

Rep.: Foarte bine! Și de ce ai optat pentru facultatea aceasta?

V.O.M.: Pentru că mi s-a părut complicat și îmi place dificultatea.

Rep.: Cu ce-ți ocupi timpul liber?

V.O.M.: În mare parte mă duc la sală, gătesc, mă joc pe calculator și mai fac altele pe acasă.

Rep.: A fost greu să îmbini activitățile din timpul liber cu activitățile de la școală?

V.O.M.: În prima parte da, simțeam că n-aveam timp de nimic, dar pe parcurs m-am obișnuit. M-am adaptat și m-am descurcat.

Rep.: Care au fost materiile tale preferate în liceu?

V.O.M.: Cred că matematica, informatica, fizica. Mi-au plăcut mai mult științele exacte decât partea cu literatura sau desenul.

Rep.: Am înțeles și dacă ar fi să schimbi ceva la școală, la modul în care se desfășoară acesta, ce ai schimba?

V.O.M.: Sincer temele! Temele m-au omorât. N-aveam timp de altceva, că stăteam până la 1-2 noaptea și trebuia să fac teme și mă trezeam și la 6. Mă duceam la școală, mai adormeam câteodată…

Rep.: Ce le-i transmite colegilor, elevilor mai mici din liceu, din școală?

V.O.M.: Să fie atenți la ore. Eu în mare parte la școală învățam, acasă nu prea insistam, eram atâtent la profesor și-mi aduceam aminte în timpul testelor, în timpul ascultărilor. Deci, primul rând să fie atenți să-și facă temele, chiar dacă nu le face plăcere, pentru că exercițiul este mama perfecțiunii.

Rep.: Mulțumesc frumos Vlad și mult succes în continuare!

A consemnat Ioana MĂRGINEAN