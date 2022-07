Alexandru Costea, pasiune totală pentru Teqball

Share



Component de bază al echipei de Teqball a Colegiului ”Petru Maior” din Reghin, Alexandru Vasile Costea din localitatea Sântu, comuna Lunca, a fost cel care a contribuit la câștigarea fazei județene, competiție inclusă în cadrul European Teqball Tour, găzduit de Sala Sporturilor din Târgu Mureș în perioada 29 aprilie – 1 mai 2022.

„Școala noastră a primit o masă de Teqball de la Federație pe care am început să joc alături de prieteni și colegi. A început să ne placă tot mai mult, am jucat din ce în ce mai mult, astfel că în clasa a X-a am atins un nivel destul de bun, zic eu, fapt care ne-a îndreptățit să participăm la competiții, eu alături de un coleg am reprezentat Colegiul ”Petru Maior”. Participarea a fost una de succes, fapt pentru care am acces în finală, câștigată în cele din urmă în fața celor de Liceul cu Program Sportiv ”Szász Adalbert” din Târgu Mureș. Acest lucru se întâmpla în primăvara acestui an la European Teqball Tour, competiție găzduită de Sala Sporturilor din Târgu Mureș unde Colegiul ”Petru Maior” și-a adjudecat faza județeană”, spune Alexandru Costea.

Cam așa sună pe scurt povestea lui Alexandru Costea. Am vrut să aflăm mai multe despre această pasiune a lui Săndel, de aceea l-am ”descusut” puțin. „Înainte să ajung la Reghin la liceu, jucam fotbal, fără să fiu legitimat la vreun club. O făceam din plăcere, fotbalul fiind una dintre pasiunile mele încă dinainte de Teqball. Cât privește acest sport, unul intrat destul de recent în conștiința publică, m-a fascinat încă de dinainte să ajung în liceu. Vedeam pe internet tot felul de lucruri legate de Teqball, în special pe Ronaldinho, cel care a promovat acest sport în întreaga lume. În momentul în care am ajuns la liceu, am văzut masa de Teqball pe viu cum se zice, instant s-a aprins scânteia legată de Teqball, și de atunci am o relație extrem de specială cu acest sport”, povestește Alexandru Costea.

Pe lângă masa de Teqball, un rol important a fost cel al jucătorilor, care nu au fost deloc puțini cei care și-au exprimat dorința de a aprofunda acest sport, fapt pentru care s-a ajuns la un nucleu de jucători din care s-a format echipa Colegiului ”Petru Maior”.

„Când am ajuns în clasa IX-a, în 2020, an în care Colegiul ”Petru Maior” a primit din partea Federației o masă de Teqball, erau mulți copii pe margine care se tot perindau pe lângă ea. În pauze, dacă pierdeai, nu mai prindeai loc, aspect care a amplificat oarecum pofta de joc pe această masă. În clasa X-a, lucrurile au început să devină din ce în ce mai serioase, fapt pentru care s-au format două echipe la nivel de școală. Cei mai buni din această echipă au ajuns să câștige în cele din urmă faza județeană. Am avut de unde alege, aria de selecție a fost una destul de mare, fapt pentru care cei selectați au fost destul de buni, de aici și rezultatele pe care le-am obținut”, spune Alexandru Costea.

Campion pe județ cu echipa Colegiului ”Petru Maior”

Punctul culminant a fost European Teqball Tour, competiție găzduită de Sala Sporturilor din Târgu Mureș în perioada 29 aprilie – 1 mai 2022, respectiv finala fazei județene la dublu băieți, ciclul liceal. „Când am ajuns în finala găzduită de Sala Polivalentă din Târgu Mureș, atmosfera a fost una de neimaginat, totul organizat în cele mai mici detalii, a fost ceva extrem de impresionant pentru noi. În competițiile premergătoare finalei au fost echipe din întreg județul. La prima competiție găzduită de Gimnaziul ”Romulus Guga” din Târgu Mureș, emoțiile au fost foarte mari, eram la început, botezul nostru competițional practic, fapt pentru care au fost și unele înfrângeri, cum a fost cea în fața celor de la Liceul cu Program Sportiv ”Szász Adalbert” din Târgu Mureș. Pe parcurs, am dobândit un pic de experiență, fapt pentru care lucrurile au stat cu totul altfel la finala de pe 1 mai de la Sala Polivalentă unde ne-am luat revanșa în fața celor de la LPS și am devenit campioni județeni. La acest Campionat European, prima dată am fost în postura de spectator, în tribună, admirând jucători din afara țării. Nici cei din România nu s-au lăsat mai prejos, pot spune că în acest sport România se află undeva în Top 5 la nivel internațional, mult mai bine clasată decât în fotbalul clasic, unde situația este cea care este. Unul din remarcații mei este Gyorgydeak Apor, sportiv cu rezultate foarte frumoase realizate la nivel european și mondial”, spune Alexandru Costea.

Masă de Teqball construită acasă la Sântu

Pasiunea a devenit atât de mare încât Alexandru a decis să nu se rezume doar la masa de Teqball de la școală, să aprofundeze acest sport și acasă la Sântu, fapt pentru care și-a construit o masă de Teqball. Putem vorbi aici și de competențe de tâmplărie, când pasiunea e mare, poți face lucruri minunate din orice.

„După ce am câștigat finala de la Târgu Mureș, pasiunea pentru Teqball a devenit din ce în ce mai mare și mi-am zis că trebuie să am și eu o masă acasă deoarece nu pot să vin zilnic la Reghin să pot juca. A durat vreo două săptămâni până ce am construit această masă, în pare parte de mine, m-a ajutat și tata, în special la partea de fileu. Pe lângă masa construită de mine acasă, la Sântu, e și masa de la școală, primită de la Federația Română de Teqball, una profesională. Contează foarte mult să ai la dispoziție o asemenea masă unde poți aprofunda foarte bine pregătirea. Ea completează, de fapt, pregătirea de acasă, o definitivează mai exact. O masă profesională de Teqball ajunge undeva la 6.000 de lei, dar sunt și mese care pot ajunge și la peste 15.000 lei. Deocamdată mă mulțumesc cu cea construită de mine acasă, la Sântu. Spre norocul meu, acasă, la Sântu, pe lângă această masă am și câțiva prieteni cu care joc, altfel singur e foarte greu, aproape imposibil să te pregătești. De obicei seara îmi dedic un timp pentru pregătire, pentru antrenament, după ce termin cu toate, cu munca în gospodărie. E și mai răcoare, atunci am și timp la dispoziție pentru a mă putea pregăti cât mai bine”, spune Alexandru Costea.

De ce Teqball?

„Teqball este un sport cu foarte multe reguli, lucru care mă face să-l iubesc foarte tare. Este un sport complex, fapt care îl face să fie unul mai dificil decât tenisul de masă sau tenisul cu piciorul, plus că e un sport la care e foarte important să exersezi cât mai mult. De aici și ideea construirii unei mese de Teqball acasă, la Sântu, tocmai pentru a putea să mă antrenez cât se poate de mult”, afirmă Alexandru Costea.

„Visul cel mare este să ajung jucător profesionist”

La început a fost doar pasiune, dar pe parcurs ambițiile au început să crească, visul lui Alexandru fiind să ajungă nu doar jucător profesionist, ci și primul în acest sport din România. Clubul Teqball Transilvania este locul unde Alexandru își poate îndeplini visul, acela de a deveni number 1 în acest sport.

„Sper să ajung să fiu legitimat la acest club. Mă pregătesc extrem de intens pentru acest lucru, atât la Reghin, cât și acasă, la Sântu, să devin din ce în ce mai bun. Se poate ajunge doar prin muncă, prin foarte mult antrenament, pregătire asiduă să faci acest pas spre a deveni jucător profesionist. Am fost contactat de către președintele Federației Române de Teqball care mi-a spus că îmi acordă tot sprijinul să urmez acești pași, să fiu legitimat la un club, ca apoi să pot participa la turnee și competiții. Pe lângă asta, mi-a dăruit și o minge de Teqball, să mă pot antrena cu ea cât mai mult și mai bine. Visul cel mare este să ajung jucător profesionist, să devin cel mai bun, atât în Teqball, cât și în multe alte domenii. Sunt de părere că, pentru a putea accede la un nivel superior, mentalitatea estea cea care face diferența. Pentru mine contează foarte mult că practic acest sport din plăcere, este factorul esențial în absolut orice domeniu. Practic nu muncești, doar te joci. Orice ai face, dacă nu îți place, nu îți iasă de cele mai multe ori”, a spus Alexandru Costea care și-a încheiat povestea cu un sfat adresat celor care vor să aprofundeze acest sport numit Teqball: „Să fie calmi, să nu se enerveze dacă nu le iasă din prima, să aibă răbdare și să joace încontinuu, iar rezultatele nu vor întârzia să apară”.

