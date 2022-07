VIDEO-INTERVIU cu Mara Cîmpean, șefă de promoție la Colegiul Național „Unirea”

Share



Echipa cotidianului Zi de Zi îi felicită pe liceenii absolvenți ai promoției 2021/2022 și le urează mult succes atât la examenele viitoare, cât și în viață. Din dorința de a promova excelența în învățământ, vă vom prezenta interviuri realizate cu șefi de promoție ai liceelor mureșene, pe care de asemenea îi felicităm pentru parcursul excepțional urmat în cei patru ani de liceu cu seriozitate, pasiune și poate chiar cu sacrificii. Astăzi, interlocutoarea noastră este Mara Cîmpean, șefă de promoție de la Colegiul Național „Unirea”.

Reporter: Bună Mara, ne poți face o scurtă introducere despre tine?

Mara Cîmpean: Bună, mă numesc Mara Câmpean și am absolvit Colegiu Național „Unirea”, profil Matematică-Informatică, intensiv informatică.

Rep.: Cum a fost pentru tine experiența liceului?

M.C.: Sincer, prinzând aproape 2 ani și jumătate de pandemie a fost ciudățică… În sensul că am avut foarte multe ori online, foarte multe cursuri, n-am prea fost pe la școală fizic, în schimb, mare parte din amintiri mi le-am făcut în special în clasa a XII-a . A fost o clasă faină. Și a IX-a la fel, îmi amintesc că am fost într-o excursie și a fost plăcută experiența liceului. Pot spune că mi-a plăcut.

Rep.: Și dacă tot ai amintit de perioada în care școala s-a desfășurat în online, spune-ne cum ai reușit să te adaptezi la perioada aia, ce dificultăți ai întâmpinat?

M.C.: N-au fost neapărat dificultăți, pe cât a fost lipsa de a ieși din casă, interacțiunile cu prietenii puține sau în online și a fost oarecum așa o separare față de cum eram obișnuită înainte. În ceea ce privește cursurile și lecțiile online, a fost ok. Fiecare s-a adaptat cum a considerat și eu zic că m-am descurcat ok.

Rep.:Cu ce media ai reușit să închei clasa a XII-a și cei 4 ani de liceu? M.C.: Cei 4 ani de liceu i-am încheiat cu media 9,99 iar clasa a XII-a cu media 10.

Rep.: Felicitări! Și examenul de Bacalaureat, cum a fost?

M.C.: A fost bine. Am terminat cu media 9, 98. Am luat 10 la română și matematică și 9, 95 la informatică.

Rep.: La care dintre cele 3 materii e la Bacalaureat ai întâmpinat dificultăți?

M.C.: La matematică și informatică. Pe parcursul anilor de liceu am învățat destul de constant și consecvent pentru că au fost materii care mi-au plăcut și întotdeauna m-a pasionat partea aceasta de real, în special matematica și începând liceul, și informatica. În schimb, la română pot spune că am întâmpinat câteva dificultăți, în sensul că nu eram neapărat obișnuită să învăț la română așa cum am pregătit pentru bac. Dar a trecut și a trecut cu bine.

Rep.: Cine te-a sprijinit, cine a fost lângă tine în perioada liceului?

M.C.: În primul rând părinții și apoi în special profesorii de la clasă. Am avut niște profesori extraordinari la Unirea mai ales doamna profesoară de matematică și doamna dirigintă și doamna profesoară de informatică.

Rep.: În ce fel de activități te-ai implicat pe perioada liceului?

M.C.: Am fost atât la câteva olimpiadă școlare și am participat și la un voluntariat. La olimpiade, am fost mai ales la Olimpiada de Informatică, unde în clasa a IX-a am luat locul al doilea la etapa județeană și diverse mențiuni pe parcursul celorlalți ani. Iar ca voluntariat, am făcut un voluntariat la Gutenberg în calitate de fotograf.

Rep.: Te-ai gândit vreodată ce ai schimba la școala noastră dacă ai avea posibilitatea asta?

M.C.: Nici nu știu. Complicat întrebarea, în sensul că clar sunt multe chestii de schimbat. Dar, în același timp cred că am acumulat destul de multe informații și mi-a permis oarecum să încerc cât mai multe domenii, în sensul că n-am făcut doar mate și info pe parcursul anilor de liceu, am mai făcut și alte materii și oarecum ne-au deschis un pic orizonturile. În schimb, mi se pare că ne axăm foarte mult pe teoretic și foarte puțin pe practic, motiv pentru care poate un pic de practică la anumite materii ar fi utilă și mai puțină teorie.

Rep.: Știu că la festivitatea de absolvire ai ținut un discurs. Ce le-ai transmis colegilor, părinților, profesorilor?

M.C.: Am încercat să fac un discurs cât mai scurt, în care să le mulțumesc în primul rând profesorilor și să le transmit și colegilor de generație, că până la urmă, eforturile lor pe parcursul anilor de liceu au contat și contează, în sensul că fiecare dintre noi, oarecum e șef de promoție, pentru că indiferent ce medie au avut la finalul anilor de liceu, până la urmă toți au ieșit din bănci cu anumite cunoștințe și cu anumite aspirații și vise pe care sper să și le atingă.

Rep.: Și nu în ultimul rând, întrebarea pe care prbabil o primești cel mai des în perioada asta, ce planuri ai pentru viitor?

M.C.: Vreau să urmez cursurile Universității din Viena, la profilul Computer Science, adică informatică și după facultate, poate un master, poate încă o facultate. Mai vrea să fac o facultate de matematică sau poate de fizică. Mă pasionează foarte mult și vreau să învăț cât mai multe pe parcursul vieții.

Rep.: Ești îndrăzneață! Felicitări, Mara! Mult succes în continuare, să-ți îndeplinești toate visurile!

A consemnat Ioana MĂRGINEAN