Interviu cu Antonia Pașcanu, șefă de promoție la Colegiul Național „Unirea”

Echipa cotidianului Zi de Zi îi felicită pe liceenii absolvenți ai promoției 2021/2022 și le urează mult succes atât la examenele viitoare, cât și în viață. Din dorința de a promova excelența în învățământ, vă vom prezenta interviuri realizate cu șefi de promoție ai liceelor mureșene, pe care de asemenea îi felicităm pentru parcursul excepțional urmat în cei patru ani de liceu cu seriozitate, pasiune și poate chiar cu sacrificii. Astăzi, interlocutoarea noastră este Antonia Pașcanu, șefă de promoție de la Colegiul Național „Unirea”.

Reporter: Bună Antonia! Te rog să te prezinți în câteva cuvinte!

Antonia Pașcanu: Sunt Antonia Pașcanu, din Sighișoara. Am absolvit Colegiul Național „Unirea” anul acesta, la profilul de Științe sociale, intensiv engleză.

Rep.: Cu ce medii ai reușit să obții titlul de „șef de promoție”?

A.P.: Media pe cei 4 ani a fost 9.93, iar pe a XII-a am avut media 10.

Rep: Cât de greu a fost să obții aceste performanțe?

A.P.: Nu mi-am propus să obțin nicio notă anume. Am învățat pe bază de „chef”. Am constatat că pe măsură ce mă detașam de ideea de notă, cu atât mă simțeam mai relaxată, mai calmă, și cu atât învățam mai ușor, iar ideile îmi erau mai clare.

Rep.: Ce medie ai obținut la examenul de Bacalaureat?

A.P.: La Bacalaureat am avut media 9.81.

Rep.: Care dintre cele trei probe de la Bac ți-a creat cele mai mari dificultăți?

A.P.: Proba la filosofie a fost o provocare plăcută pentru mine, dar nu aș numi-o dificultate. Mi-a făcut plăcere să ies din rutina de reținere, care e destul de întâlnită în examenele de acest tip. Am avut mai multă libertate în a căuta idei potrivite, pe care să le leg și să le argumentez.

Rep.: În ce fel de activități te-ai implicat pe parcursul liceului?

A.P.: Am mai participat la voluntariate, de exemplu la Crucea Roșie Română, unde am fost în mare parte la puncte de prim ajutor la diferite evenimente sau am strâns donații pentru copii din medii defavorizate. Am făcut voluntariat și la Fake News Hunters, unde, împreună cu echipa, încercam să identificăm cât de întinsă e rețeaua de dezinformare în România și diferite caracteristici despre ea — cum și în ce fel operează.

Rep.: Ce influență a avut școala online asupra ta?

A.P.: Personal, mi-a plăcut foarte tare în școala online, liceul nostru se organizase destul de bine în acest sens. În plus, îmi place să minimizez efortul pe care îl depun — un motiv în plus pentru care școala online a fost bine primită din partea mea.

Rep.: Cu ce te ocupi în timpul tău liber?

A.P.: În timpul liber desenez și citesc destul de mult, în special cărți despre spiritualitatea alternativă și mișcări sociale. Alteori, în timpul liber, exist pur și simplu, fără să fac ceva în mod deosebit, acela e timpul cel mai important, de fapt.

Rep.: Care a fost materia ta preferată în liceu?

A.P.: Mi-a plăcut filosofia din a XII-a mult, motiv pentru care am și ales să dau Bacalaureatul din ea.

Rep.: Ce planuri ți ai făcut pentru perioada care urmează?

A.P.: Evit să îmi fac planuri foarte concrete, prefer să las lucrurile să mi se întâmple, viața să mă ducă unde crede ea că trebuie să merg. În linii mari, însă, la facultate vreau să urmez Studii de Pace și Conflict.

Rep.: Unde dorești să urmezi această facultate și de ce ai ales asta?

A.P.: În Malmö, în Suedia. Mi-e greu să formulez un motiv pentru alegerea mea, e ceva mai mult intuitiv. Ca să fiu și puțin pragmatică, însă, un motiv ar fi faptul ca e un subiect care ne definește societatea de la începuturile sale. Deși în trecut conflictul părea departe de Europa, acum e aici. În plus, studiile de pace și conflict, ca disciplină de sine stătătoare, sunt ceva destul de nou. Sunt “tinere”, aș putea spune, și din acest punct de vedere, inovative. Ca motivație interioara, mă interesează ca oameilor să le fie bine, iar această facultate este, și ea, interesată de același lucru. Se opune oricărei forme de violență și oricărui conflict armat. Propune colaborare, studiază modul în care pacea poate fi atinsă, protejată și asigurată. Pacea face oamenii să se simtă bine, așadar imi doresc să o studiez.

Rep.: Foarte frumos! Mult succes îți doresc, Antonia!

A consemnat Ioana MĂRGINEAN