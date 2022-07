FOTOREPORTAJ: Alături de specialiștii Ceragrim, la recoltat de rapiță!

Share



Cu toții cunoaștem lanurile întinse, de un galben intens, pe care le zărim în sezonul cald la marginea oricărui drum pe care-l străbatem prin zonele de câmpie ale României. Ei bine, pe lângă bucuria vizuală pe care o creează cultura de rapiță pentru cei care o văd doar în trecere, aceasta aduce și o altfel de bucurie pentru cei care o seamănă și o recoltează.

O mică echipă a cotidianului Zi de Zi a ajuns marți, 26 iulie, în localitatea Grebenișu de Câmpie din județul Mureș, unde campania de recoltare a rapiței, care a durat aproximativ două săptămâni, era deja spre final. Lanul nu mai era galben, ci auriu…

Introducere într-ale rapiței

Acolo am avut plăcerea să stăm de vorbă cu Vlad Șter, inginer agronom la societatea SC Ceragrim SRL, care ne-a împărtășit câteva dintre tainele culturii de rapiță.

Dedicat și pasionat de ceea ce implică agricultura, Vlad Șter ne-a povestit despre cultura de rapiță în fața căreia ne aflam și care, comparativ cu ultimii ani, a fost una extrem de bună.

„Anul acesta putem să ne declarăm mulțumiți de producțiile pe care le-am obținut la culturile de toamnă. Acum ne aflăm într-un câmp de rapiță semănată în 17 august, anul trecut. Este o rapiță mai mult decât mulțumitoare. În schimb, ne confruntăm cu o secetă pedologică cum nu prea ne-am întâlnit în ultimii ani, iar culturile de primăvară suferă destul de tare. Recoltatul îl facem cu 6 combine de la New Holland și John Deere, care ne ajută să recoltăm într-un timp scurt producția, astfel încât să nu cumva să avem vreun eveniment, vreo grindină, care ar putea compromite până la 90% cultura de rapiță”, a punctat inginerul agronom.

Despre tehnologia de cultivare a rapiței

Cultura de rapiță a fost semănată după ce a fost recoltat grâul, cultura premergătoare.

„Am aplicat un disc greu pentru dezmiriștire, apoi pregătirea patului germinativ a fost efectuată cu Tiger Horsh, am aplicat îngrășăminte complexe, iar pe urmă am efectuat o lucrare cu grapa rotativă. Semănatul a fost realizat, după cum am spus, în data de 17 august, anul trecut, cu o densitate de 55 plante/mp. În toamnă am efectuat o erbicidare în combinație cu insecticid și am aplicat un regulator de creștere. În primavară, devreme am efectuat două fertilizări cu îngrașăminte pe bază de azot și sulf, de asemenea am aplicat mai multe tratamente fitosanitare, astfel încât să o protejăm de principalii dăunători și boli ai acesteia. Acum o recoltăm și în această solă estimăm o producție de peste 5 tone/ha, iar media pe ferma noastră va fi undeva la 4.000 de kilograme, deci o producție mai mult decât mulțumitoare pentru condițiile climatice care sunt acum”, ne-a informat Vlad Șter.

Întrebat dacă există secrete pentru o cultură bogată a rapiței, inginerul de la SC Ceragrim SRL a specificat că importantă este tehnologia profesionistă, care trebuie neapărat aplicată.

„Nu este o anumită rețetă. Dacă sunt respectați anumiți pași ai tehnologiei, adică să se facă și o cartare, să vedem ce avem în sol, putem obține producții foarte, foarte bune. Acum suntem dependenți și de factorii climatici pentru că nu avem sisteme de irigație”, a adăugat acesta.

Strategia pe care o au, îi determină pe agricultorii de la SC Ceragrim SRL să depoziteze rapița recoltată, până când prețurile vor fi în creștere. Producția obținută o vor comercializa apoi, în proporție de 100% prin Cooperativa Agricolă „Podișul Transilvaniei”.

Seceta…, mic distrugător al culturilor

Situația climatică din zona Transilvaniei nu este deloc favorabilă pentru agricultori și investițiile pe care le-au alocat culturilor.

„În ceea ce privește culturile de primăvară am reușit să aplicăm o tehnologie bună. În schimb, începând cu sfârșitul lunii mai, apoi luna iunie, inclusiv iulie, ne confruntăm deja cu o secetă pedologică foarte dură. Culturile de porumb, floarea soarelui și soia sunt vizibil afectate. Dacă nu vor veni precipitații în zilele următoare, credem că vom avea mari probleme cu aceste culturi”, a specificat Vlad Șter.

Despre SC Ceragrim SRL

SC Ceragrim SRL, al cărui sediu se află în Ungheni, județul Mureș, este o societate care se ocupă cu exploatarea unei suprafețe de 1.600 de hectare de pământ, din care rapița reprezintă 122 de hectare. Restul de pământ exploatat este împărțit astfel: 500 de hectare de porumb, 500 de hectare de grâu, 118 hectare de soia, floarea-soarelui – 145, lucernă – 95 de hectare, iar restul sunt pășuni și fânețe. Pe lângă agricultură, aceștia mai dețin o brutărie, o fabrică de carne, o fabrică de nutrețuri combinate, două ferme zootehnice de vaci și un complex de porci.

Ioana MĂRGINEAN