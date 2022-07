Mircea Geoană: “UMFST este o universitate excepțională”

Share



Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a apreciat structura Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Târgu Mureș, afirmând că este o universitate excepțională din mai multe puncte de vedere și prima universitate care are această dimensiune profund interdisciplinară. Invitatul UMSFT a vorbit și despre provocările cu care se confruntă țările NATO în cadrul conferinței pe care a susținut-o la universitatea târgumureșeană alături de rectorul prof. dr. Leonard Azamfirei.

Mircea Geoană se află pentru două zile în Târgu Mureș, având programate, totodată, întâlniri cu militari rezerviști și cu reprezentanții conducerii Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale și cu operatori din cadrul Batalionului 51 Operații Speciale „Vulturii”.

Sala Senatului a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a găzduit, marți după-amiaza, o conferință de presă susținută de rectorul universității, prof. dr. Leonard Azamfirei, avându-l ca invitat special pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană. Acesta a fost invitat de către conducerea UMFST să ia parte la Festivitatea de absolvire a promoției 2022 care se va desfășura astăzi, de la ora 19.

„Când am primit un telefon de la domnul doctor Azamfirei cu invitația de a veni la ceremonia de închidere a anului universitar la Târgu Mureș, cred că a durat cam 30 de secunde până când m-am hotărât să răspund cu entuziasm acestei invitații. Sunt aici în calitatea mea oficială de secretar general adjunct al NATO, în mod evident, dar și ca un om și un lider care știu cât de importantă este educația și cât de importantă este generația care vine din urmă și îmi împletesc cele două părți, oficială și personală, în această vizită.

Am avut dimineață o întâlnire după ce am sosit, cu conducerea universității, care este o universitate excepțională din mai multe puncte de vedere.

În primul rând, este din ceea ce știu eu și știu relativ bine mediul academic românesc, este prima universitate care are această dimensiune profund interdisciplinară. Este o abordare foarte holistică a educației, pe care eu îl salut, este modul în care toate școlile mari din lumea civilizată se organizează și mă bucur să văd aici, la Târgu Mureș, un model de excelență în care medicina, farmacia, tehnologia, ingineria, dreptul sau economia și medicina militară coexistă, și cred că este un element simbiotic care creează un cadru pentru inovare și excelență absolut deosebită. Vreau să vă felicit, domnule rector, pentru că acest lucru este un exemplu demn de urmat și de alte mari școli din România. Nu întotdeauna ușor, dar este o cale de urmat”, a declarat Mircea Geoană.

Îndemn la încredere în forțele proprii

Secretarul general adjunct al NATO consideră că este important să se afle de partea tinerilor, mai ales în perioadele tulburi pe care le traversăm.

„În al doilea rând, am dorit să fiu aici pentru ceremonia de închidere a anului universitar, pentru că, pentru tinerii din România și din țările democratice, din țările NATO, această perioadă este foarte, foarte complicată. Este complicată din punct de vedere psihologic, șocuri după șocuri, criză după criză și acum război. Există și o anumită perioadă de transformare tehnologică și economică care fac ca împreună incertitudinea să fie destul de prezentă.

Ceea ce voi spune mâine și ce vom spune cu toții mâine acestei generații de absolvenți este în primul rând să aibă încredere în forțele proprii și să știe că prin învățare și prin leadership bazat pe valori pot să facă lucruri foarte frumoase în viață. Ați observat că în ultima perioadă atunci când primesc invitații, vin în țară în acest tip de format care mă atrage foarte, foarte mult și pe care și noi la NATO îl apreciem foarte mult. Am fost acum câteva săptămâni, când a fost festivalul TIFF, la Cluj, la invitația Universității Babeș-Bolyai, am avut acolo o conversație, am vizitat evident, la Bistrița, Brigada Mecanizată de acolo și dacă voi primi și fac pe calea aceasta o invitație către alte centre universitare și centre militare din România, dacă voi primi invitații, voi răspunde cu aceeași bucurie, dar aici, la Târgu Mureș, este efectiv un loc excepțional pe care sunt extrem de onorat să-l pot vizita și să pot să fiu alături de generația tânără și de conducerea universității”, a mai adăugat acesta.

NATO vine în întâmpinarea tinerilor

Mircea Geoană a declarat că există inițiative la nivelul Alianței Nord Atlantice de a comunica mai eficient cu generația nouă în contextul instabilității politice, economice și sociale. Există în acest sens programe construite special pentru a dezvolta legătura tinerilor cu NATO.

„Și secretarul general Jens Stoltenberg și eu, evident, și conducerea NATO, suntem extrem de interesați să comunicăm mai bine și mai credibil cu populația tânără și o facem pe fiecare canal pe care îl putem realiza. Secretarul general organizează în fiecare an un summit al tinerilor, Youth Summit, și am văzut cu plăcere și tineri din România participând. V-am spus că merg în universități și combin partea pur profesională cu partea de public engagement și de implicare. Am vorbit cu studenții de la Sciences Po la Paris, am invitație și am să merg în toamnă probabil la Stanford și pe Coasta de Vest, în America. Evident că acest război barbar și fără sens pe care Rusia l-a început împotriva Ucrainei, cred că pentru generația tânără din lumea occidentală, inclusiv din țările NATO și țările UE, reprezintă un șoc formidabil și cred că, într-un fel, această iluzie că te poți baza pe pace și pe stabilitate, indiferent ce se întâmplă, și că toată preocuparea trebuie să meargă în principal către probleme socio-economice și că partea de securitate este rezolvată, brusc această situație a fost spulberată de războiul din Ucraina. Evident că nu se va întâmpla în țările NATO, că de asta există NATO”, a mai transmis Mircea Geoană în cadrul conferinței.

Tehnologie și valori, pace, stabilitate și securitate, schimbări climatice

De asemenea, invitatul a declarat că nu sunt teme legate exclusiv de securitate, pe care tinerii doresc să le împărtășească, ci există un interes ridicat manifestat de generațiile tinere față de noile tehnologii și de dimensiunile etice și morale ale acestora.

„Eu conduc Boardul de Inovare la NATO. Secretarul general mi-a spus: „Mircea, vreau să fii pentru organizație campionul inovării în NATO”. Și-am luat-o foarte în serios. Tinerii sunt foarte interesați de noile tehnologii și nu doar din punct de vedere al aplicabilității acestora. Am să spun mâine: Quantum Computing la sfârșitul deceniului va fi aplicat inclusiv în medicină. Ce transformare mai mai mare decât asta? Spațiul extraterestru, biotehnologie. Felicitări pentru Centrul de aici, îl vom pune pe harta lumii civilizate pe Biotechnology and Bioengineering, felicitări!Dar tinerii sunt interesați și de dimensiunile etice și morale. NATO este prima organizație care are o strategie pentru inteligența artificială și în meseria noastră este un lucru foarte, foarte important, care are în interiorul strategiei noastre o dimensiune etică și de folosire responsabilă a noilor tehnologii”, a mai exprimat Mircea Geoană.

Schimbările climatice, dublă semnificație

De asemenea, unul dintre subiectele abordate în cadrul conferinței a fost cel al schimbărilor climatice și al efectelor acestora.

„În multe decizii pe care le-am luat la Madrid, schimbările climatice au pentru noi, în NATO, o dublă semnificație. Unu, țările NATO, la fel ca sistemele militare din țările NATO, trebuie să-și reducă amprenta de carbon și să contribuie alături de noi, toți ceilalți, la obiectivele de reducere a emisiilor. Dar mai este o componentă a schimbărilor climatice de care tinerii sunt foarte, foarte interesați, și anume consecințele de securitate ale schimbărilor climatice: bătăliile pentru resurse, pentru apă, bătălia pentru minerale rare, pentru semiconductori. Toate aceste lucruri pe care schimbările climatice le produc au și consecințe de securitate”.

„Noi suntem cei care asigurăm pace, stabilitate, predictibilitate”

„Sper că și aici, la Târgu Mureș, putem stabili o punte de comunicare cu cei tineri, care au nevoie să înțeleagă că NATO este mai mult decât o alianță militară. Noi suntem cei care asigurăm pace, stabilitate, predictibilitate. Fără aceste lucruri nu există dezvoltare economică și socială, nu există universitate, nu există familie, nu există business, nu există nimic dacă nu e pace. Acesta e business-ul nostru și cred că acest tip de de mesaj rezonează cu cei tineri și dacă nu rezonează încă, ne vom strădui să-l facem să rezoneze, pentru că e de muncit, e de muncit în zona aceasta. Dar cred că observați că efortul nostru de comunicare, și este un efort absolut sincer, nu facem nimic propagandistic aici. Chiar vrem să vorbim cu cei tineri și dacă mai aveți alte subiecte care sunt de interes nu doar în conferință, dar în general pentru public, suntem interesați să învățăm”, a mai transmis secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

Mălina MORARU