La pas prin munții Vrancei cu cărți și marionete

Georgiana Bighescu, studentă a Universității de Arte din Târgu Mureș, Specializarea- Păpuși Marionete și membră a trupei de teatru pentru copii Artya, a luat parte recent la proiectul cultural ,,C@rte în sate” prin intermediul cărora profesori, scriitori, voluntari, actori, citesc povești copiilor din munții Vrancei.

Georgiana Bighescu, voluntar al Asociației „Eu, tu și ei”, absolventă a Universității de Artă din Târgu Mureș, membru în grupul de inițiativă al proiectului „CitESC Rucsacul cu povesti”, implementat în perioada iunie 2022-mai 2023 cu sprijinul Corpului European de Solidaritate, le-a citit copiilor încântătoarea poveste „Ești Prețios” de Max Lucado și i-a introdus în lumea teatrului de animație și a păpușilor marionete.

„Am ajuns în Focșani la invitația Asociației ,,Eu, tu și ei” și mai ales la invitația Silviei Nichita Vrînceanu, o persoană extraordinară, suflet al unor proiecte deosebite, care promovează lectura în sate și comunități mici. Proiectul ,,C@rte în sate” este o inițiativă proaspătă, prin intermediul căruia copiii din sate întâlnesc Povestașii, prieteni ai lui Cărțilă. Acesta este un personaj foarte drag celor mici și nu numai, care își trimite ajutoarele să aducă copiilor povești, să îi ajute sa descopere și să exploreze lumea din jurul lor.

Atunci când întâlnesc copii, când lucrez cu ei, simt că intru în lumea poveștilor, că acolo e totul posibil și că visele chiar devin realitate. Fiecare întâlnire vine la pachet cu emoții, cu improvizații, cu povești și cu întrebări extrem de directe și sincere din partea copiilor. Când le citesc o poveste, când creez cu ei o poveste, camera, locul în care suntem, se transformă într-un tărâm magic, unde probleme dispar și de unde ne luăm curajul pentru a doua zi”, a transmis Georgiana Bighescu.

Tânăra actriță a bucurat copiii care au ascultat cu urechile ciulite tot ce ea le-a povestit cu harul său de povestaș. A dus mai departe ceea ce a învățat în primul rând prin eforturile individuale, coordonate în direcția bună de profesorii Universității de Arte din Târgu Mureș.

„Ne-am întors în biserica veche a satului, Sfântul Ioan Botezătorul, unde timpul pare să se fi oprit în loc, și am lucrat sub azuriul cupolei, vegheați de sfinți tăcuți pictați de nu se știe ce muritori. Am transformat pentru o zi bisericuța veche din lemn a cozenilor, monument istoric puțin cunoscut din Vrancea arhaică, într-o școală de vară altfel pentru mai mult de 30 de copii și adolescenți! Lecțiile le-am lăsat în fiecare dintre noi, le vom purta în minte și în inimă. A fost un moment artistic care ne-a oferit emoție pură și pe care copiii l-au savurat în cea mai prețioasă tăcere. La final au făcut cunoștință cu păpușa marionetă „Vi” care știe multe lucruri, să danseze, să ofere reverențe, saluturi și chiar îmbrățișări. ” au menționat organizatorii într-o postare pe pagina oficială de Facebook a proiectului.