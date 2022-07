Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre: Deciziile Guvernului Ciucă au protejat economia și cetățenii

Share



În perioada dificilă pe care o traversează România, alături de toate celelalte state europene, Guvernul Ciucă a luat o serie de măsuri care s-au reflectat în creşterea veniturilor şi în menţinerea cheltuielilor bugetare sub creşterea valorii nominale a PIB. În primele 6 luni ale acestui an, datorită măsurilor susținute de Partidul Național Liberal, România își respectă angajamentul de reducere a deficitului public, acesta fiind pe primele șase luni 1,71% din PIB (față de 2,86%, cât era în aceeași perioadă din 2021). În același timp, așa cum și-a asumat echipa Partidului Național Liberal, am îmbunătățit colectarea și am ajuns la 8,1% (faţă de 7,5% din PIB anul trecut). Veniturile au crescut cu 22,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile au crescut cu 14,3%, menţinându-se sub nivelul de creștere a veniturilor. În zona fondurilor europene, absorbția a crescut cu 16,4%, raportat la perioada similară a anului trecut.

“La fel ca toate statele europene, România a fost nevoită să traverseze o serie de crize sanitare și economice care au necesitat măsuri care să-i protejeze pe oameni. Guvernul Ciucă a reușit să ia aceste măsuri care au protejat economia și cetățenii, iar rezultatele lor s-au reflectat în creşterea veniturilor şi în menţinerea cheltuielilor bugetare sub creşterea valorii nominale a PIB. În centrul tuturor deciziilor pe care le luăm în aceste vremuri stă interesul românilor și interesul țării”, a declarat președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre.

România beneficiază de 45 miliarde de euro – fonduri de coeziune

Premierul României și președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ionel Ciucă, a anunțat că Guvernul va investi în România, până în 2027, fonduri de coeziune în valoare de 45 de miliarde de euro, în baza acordului de parteneriat semnat la Bruxelles între țara noastră și Comisia Europeană.

Banii vor fi cheltuiți pentru programe ce vizează întărirea economiei naționale, dezvoltarea socială și teritorială, digitalizarea și tranziția către o energie bazată cât mai mult pe surse verzi și regenerabile.

Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre: “PNL susține accesarea cât mai multor bani europeni, pentru o creștere economică ce permite ca nivelul de trai al oamenilor și productivitatea firmelor să recupereze decalajele existente față de statele dezvoltate din vestul continentului.”

Scopul alocărilor pentru coeziune vizează și creșterea competitivității produselor și serviciilor românești pe plan european, promovarea inovației în economie și creșterea capacității companiilor locale de a exporta.