Comuna Breaza revine la Festivalul Văii Mureșului

Am poposit în aceste zile în comuna Breaza, prilej să stăm la o discuție cu primarul Deák Attila despre ce s-a mai lucrat prin comuna situată în imediata apropiere a municipiului Reghin. Am discutat despre canalizare, despre alte lucrări precum și despre participarea la Festivalul Văii Mureșului de la finele acestei săptămâni.

Reporter: Ce s-a mai făcut prin comuna Breaza în ultima vreme?

Deák Attila: Am mai făcut niște lucrări, mai exact am pietruit străzile comunei în primăvară. Au urmat apoi lucrări de reparații la terenul de fotbal din comună. Aici am schimbat gazonul sintetic și am reparat gardul împrejmuitor la terenul de fotbal. De asemenea, am extins rețeaua de apă în localitatea Filpișul Mare, mai exat pe strada Fânațe și pe încă o străduță. Recent am terminat renovarea parcurilor din comună, în sensul că au fost schimbate accesoriile care au fost defecte sau care erau vechi.

Rep.: Ce urmează?

D. A.: Urmează să mai facem lucrări la partea de infrastructură, respectiv la un podeț, la intrarea în localitatea Filpișul Mic la care se adaugă alte lucrări pe anumite drumuri unde sunt necesare punerea lor la punct. De asemenea, am demarat procedura de licitație pentru calamități. Am primit niște bani anul trecut pe calamități, iar în acest am făcut proiect care acuma e în faza de licitație. Sperăm să se atribuie cât de repede lucrarea.

Rep.: Ce investiții aveți finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”?

D. A.: Prin acest program ni s-a aprobat suma de 14.000.000 de lei pentru canalizare. Noi am cerut 55 de milioane cât ar fi costat această lucrare pe toată comuna, dar în cele din urmă am obținut doar 14 milioane. În comună nu avem o astfel de utilitate, practic va trebui să începem aproape de la zero. Avem doar un studiu de fezabilitate, care prevede faptul că trebuie să ne legăm de Reghin în ce privește stația de epurare, de la care să venim apoi în Breaza. Vom începe acest proiect cu banii care ne-au fost aprobați, iar în măsura în care legislația ne va permite posibilități de finanțare, vom încerca să ne folosim de orice oportunitate pentru a putea rezolva acest proiect de canalizare. În ce privește apa potabilă, ea există în toate cele trei localități, asigurată de către Aquaserv, serviciul fiind în administrarea noastră. Dorința noastră este să predăm acest serviciu Aquaserv-ului. În prezent suntem în proces de pregătire a documentației.

Rep.: Cum faceți față temperaturilor ridicate din această perioadă?

D. A.: Nu putem spune că am avut probleme în ce privește temperaturile ridicate, exceptând primăvara acestui an când am avut ceva arderi de vegetație, în rest nu am avut probleme ca prin alte părți. Seceta se resimte și la noi, tot țimpul ținem legătura cu cei de la Aquaserv. Avem un program de alimentare, mai facem și anumite economii astfel încât să gestionăm cu grijă această resursă.

Rep.: Ce ne puteți spune despre prezența comunei Breaza la Festivalul Văii Mureșului de la Răstolița?

D. A.: După mulți ani comuna Breaza revine la Festivalul Văii Mureșului. Am intrat în ADI Valea Mureșului Superior, fapt pentru care am intrat în rândul comunelor care vor participa cu stand propriu la festival. Vom avea o casă special amenajată, în locul celor de la Aluniș care au decis să nu participe. De asemenea, vom fi prezenți și cu un ansamblu de dansuri de la Filpișul Mic care va prezenta pe scena festivalului suite de dansuri populare maghiare și românești.

A consemnat Alin ZAHARIE