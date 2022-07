FOTOREPORTAJ: Să fiți mândri că astăzi și pentru totdeauna sunteți și veți fi absolvenți ai UMFST!

Share



Nimic nu se compară cu senzația creată de sfârșitul unui capitol din viață, mai ales când pe fundalul din față se derulează viitorul spre care au visat, pentru care au muncit, spre care se apropie tot mai repede… Așa a fost ziua de 27 iulie pentru absolvenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș! Lacrimi de fericire, fotografii și multe încurajări. Așa s-au „despărțit” studenții promoției 2022, cei 1963 de absolvenți din cele 7 facultăți, reprezentând 37 de programe de studii de licență și 26 de programe de studii de masterat. “Voi trebuie să faceți lumea mai frumoasă, mai sănătoasă, mai puternică, mai tolerantă. Lumea mare, a tuturor și lumea mai mică, a voastră, a noastră. Să fiți mândri că astăzi și pentru totdeauna sunteți și veți fi absolvenți ai UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș!”, le-a transmis rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

“Vă rog foarte mult să vă instruiți, să învățați necontenit și dacă vreți cu adevărat să reușiți în viață, să faceți o diferență în viață, să-i faceți și pe alții să asculte sunetul întunericului prăbușindu-se, investiți și în valorile voastre, în valorile pe care voi le îmbrățișați!”, a fost îndemnul lui Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO pentru absolvenți.

Festivitatea de absolvire a debutat în mod tradițional cu adresarea cuvântului de deschidere de către rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

„Onorați părinți, stimați colegi, onorați invitați, doamnelor și domnilor,

Promoția 2022 a acestei Universități aduce în fața d-voastră absolvenții din cele 7 facultăți, reprezentând 31 de programe de studii licenţă și 26 de programe de studii de masterat. Astăzi stau aici, în mijlocul d-voastră, și vor pleca din Universitate 1.963 de studenţi absolvenți. Pentru efortul pe care l-au făcut în toți acești ani de studii, pentru capacitatea de a izbândi, de a-și urma visul și de a-l îndeplini în cele din urmă, vă rog pe toți, pe cei din tribune și pe cei din apropierea mea, părinți, profesori și invitați, să vă ridicați în semn de prețuire și să-i aplaudăm cu toții pe acești frumoși absolvenți!

Vă mulțumesc!

Dragi absolvenți ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș,

Devenirea voastră vă aparține nu doar vouă, ci și celor care v-au fost aproape în toți acești ani. Unii dintre ei sunt astăzi aici, alții sunt departe, unii poate nu mai sunt printre noi. Pentru părinții voștri, pentru profesorii voștri, pentru toți cei care au contribuit în vreun fel ca astăzi voi să fiți aici, frumoși și fericiți, vă rog ca, în semn de recunoștință și respect să vă ridicați și să îi aplaudați, uitându-vă către ei, în jurul vostru!

Vă mulțumesc!

Dragi absolvenți ai promoției 2022,

După mai mult de doi ani de viață modificată de reguli, de restricții, în care nici aceste evenimente de sărbătoare nu au putut să se desfășoare în mod normal și să răsplătească un efort mare făcut de voi, studenții, de profesorii voștri, de părinții voștri, iată că astăzi ne putem revedea aici, cu toții, purtând încă în noi o preocupare necesară dar capabili să zâmbim din nou și să ni se vadă bucuria pe întreaga față. Avem nevoie toți de normalitate și astăzi o prețuim mai mult decât oricând, pentru că am aflat cum este în absența ei.

Parcă nicicând nu am simțit cât de importantă este universitatea: dacă în acești 3-4-5 sau 6 ani ați vrut să învățați, ați avut fiecare ocazia să o faceți, într-o măsură dependentă de dorință, de capacitatea de a face un efort susținut și de a înțelege că a învăța nu este sinonim cu a fi învățat decât doar într-o anumită măsură. Știu că astăzi, absolvenți fiind, sunteți mai învățați, mai obișnuiți cu cartea. Dar chiar dacă ea devine mai digitală, universitatea va rămâne templul cărții, al cunoașterii, al descoperirii.

Dacă în acești ani de studii ați vrut să creșteți, acest lucru s-a întâmplat aproape natural. Ați intrat în universitate abia ieșiți din adolescență și v-ați maturizat între timp: biologic, emoțional, intelectual. Universitatea v-a transformat în oameni maturi care sunt sau care ar trebui să fie responsabili, capabili să își asume decizii, nu doar profesionale, ci și sociale.

Dacă v-ați dorit să cunoașteți oameni noi de vârsta și cu preocupările voastre sau modele printre cei care v-au învățat, cu siguranță că interacțiunile interumane nu au lipsit în acești ani. V-au schimbat, v-au adus un câștig social. Vi s-a înmulțit numărul de prieteni, v-a crescut selectivitatea relațiilor, ați avut bucurii sau dezamăgiri, acestea din urmă, de regulă tranzitorii la vârsta voastră – pentru toate acestea universitatea a fost mediul vostru permisiv dar stabil.

Universitatea v-a arătat că, pe cât de ermetică părea când o priveați de la distanță, pe cât de mari și grele erau ușile de la intrare, închise sau greu de deschis, pe atât de generoasă devenea ea, trecând de prima ușă, cea grea și mare, pentru că, în spatele ei, ascunse de neaveniți, erau celelalte uși, care nu se vedeau din afară, cele ale cunoașterii. Și urmând acest traseu, dintr-o etapă în alta, adăugând permanent o notă, un calificativ, o emoție după o împlinire, o ambiție resuscitată după un eșec temporar, astăzi, acum și aici, ați ajuns la finish!

Dar, oare ați ajuns la finalul cursei?

Este aproape un truism să afirm nevoia de a învăța tot timpul. Mai degrabă aș paria pe altceva: pe neliniștea pe care aș vrea să o stârnesc în voi. Veți deveni medici buni, profesori cu har, ingineri inventivi, informaticieni prețioși, economiști pricepuți, juriști abili, profesioniști în multele domenii pe care le are universitatea, în care v-ați pregătit. Nu toți la fel de buni, natural aș spune, și această diferențiere nu vine dintr-un eșec individual sau colectiv, ci din pasiunea care vă poate mișca în ceea ce faceți.

Mi-e greu să vă definesc ce înseamnă să fii bun în profesia voastră!? O rată cât mai mică de eșec? Poate! O recunoaștere externă? Necesară, uneori!

Voi știți că cei mai mulți veți promova rezidențiatul și veți deveni medici specialiști, apoi primari. Și veți avea pacienți, și veți trăi confortabil dacă veți fi destul de înțelepți și de atenți. Și cred că la fel, inginerii se vor angaja repede, pentru că societatea are nevoie de ei. Știu că voi toți ceilalți, dacă veți fi inteligenți, și nu mă îndoiesc că sunteți, muncitori, inspirați sau bine sfătuiți și, evident, sănătoși, veți deveni BUNI în ceea ce veți face.

Eu aș vrea însă astăzi să vă conving să încercați să deveniți foarte buni, cei mai buni! Oamenii care au schimbat lumea sunt cei pe care lumea nu a reușit să-i schimbe, să-i bage în comun. Din acest motiv vă readuc în față motto-ul universității noastre. așa cum o voi face în fiecare an: E Pluribus Unum, sau „Dintre multe, una! Dintre mulți, unul!” Nimic nu vă poate crea identitate, mai mult decât preluarea acestui motto ca ideal de viață. Fragili fiind toți în fața bolilor dar și a agresiunilor de tot felul care ne pot amenința valorile, nu am să vă critic dacă visați la ceva mai sigur, mai stabil, mai frumos. Dar am să insist să vă treziți apoi din feerie, din visul frumos, să vă gândiți la ziua de mâine – astăzi este încă sărbătoare – și să vă apucați de treabă! Vreau ca voi să construiți lumea mai bună, mai puternică, mai dreaptă pe care generația mea nu a reușit încă să o desăvârșească, vreau să transformați piedicile în oportunități. Pandemia a stimulat dezvoltarea fără precedent a digitalizării. Și aceasta rămâne ca un punct de cotitură în istoria contemporană. Inteligența artificială nu mai este o poveste din Asimov, ci cheia eficienței noastre viitoare. Industria se schimbă fundamental, biotehnologiile au modificat deja științele medicale și toate acestea au fost create de cei care au fost, nu doar buni ci foarte buni. Voi trebuie să faceți lumea mai frumoasă, mai sănătoasă, mai puternică, mai tolerantă. Lumea mare, a tuturor și lumea mai mică, a voastră, a noastră.

Să fiți mândri că astăzi și pentru totdeauna sunteți și veți fi absolvenți ai UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș!

Dear graduates of the class of 2022,

You have come to this world for a purpose. Now it is the time for you to change the world! It is your purpose and your duty to fulfill your purpose. Your destiny will be the very reality with which you will identify yourself. Follow your path with all your intellectual strength!

I wish you all success today and always! And your success will be ours, as well!

Felicitări, dragi absolvenți! Congratulations!”.

„Investiți în valorile voastre”

Invitatul special al evenimentului a fost secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, care a ținut, de asemenea, un speech în fața absolvenților.

„Doamne, ce frumoși sunteți! Cât de onorat, și de măgulit, și de mândru sunt să fiu aici cu voi, arătați frumos, absolvenții Medicinei militare au uniforme minunate, bravo vouă! Sunt mândru să fiu astăzi cu voi, aici, la Târgu Mureș. Știu ce emoții au părinții, bunicii și apropiații voștri, frații sau surorile mai mari sau mai mici, dar aș vrea să spun cât de mult contează să ai sprijinul familiei și cât de mult contează să ai în viață repere și vreau să mulțumesc celor care poate vin din medii mai puțin înstărite, oameni care au făcut sacrificii ca să vă țină și să vă trimită la școală și oameni care fac să fim astăzi cu toții mândri. Felicitări tuturor celor care au asigurat astfel de copii minunați!

Aș dori să îi felicit și pe mulții absolvenți care au venit din străinătate la această universitate de elită din România și Europa. Felicitări, dragi prieteni! Țineți-o tot așa.

George Palade, undeva acum în ceruri, gravitând între San Diego și Târgu Mureș, sunt convins că se uită cu mândrie la ceea ce generațiile care vin după acest uriaș om de știință, singurul premiu Nobel pe care România l-a dat în știință și în tehnologie. George Emil Palade, un om care a revoluționat științele umane, tehnologia și umanitatea, spunea despre momente de inflexiune istorică, tehnologică și a umanității pe care o traversăm cu toții astăzi.

Pentru un om de știință, spunea George Emil Palade, este o experiență unică să trăiești momentul în care viața ta, profesia ta, pasiunea ta ajung la maturitate și să asculți, să auzi sunetul întunericului prăbușindu-se. Asta vă doresc să faceți! Să fiți cei și cele care să facă să auzim cu toții zgomotul întunericului prăbușindu-se, zgomotul războiului prăbușindu-se, zgomotul ignoranței, al urii, al intoleranței, al lipsei de valori și de moralitate, dar și al orizonturilor de descoperire și inovație pe care voi le veți deschide!

Știu că voi veți fi cei care veți face generațiile voastre și generațiile de după voi să asculte sunetul întunericului prăbușindu-se!

Doamna care îmi asigură această frumoasă ceremonie spunea că sunt românul care are cea mai înaltă funcție în sistemul internațional, în acest moment. Vă încurajez să mă depășiți! Și dacă este ceva ce vreau să vă spun astăzi, dragii mei prieteni, dragii mei tineri prieteni, este aceea că trebuie să continuați să fiți ambițioși. Nu acceptați mediocritatea, nu acceptați dictonul sau proverbul acela „las` că merge și așa”- este garanția eșecului și așa cum națiunile reușesc sau eșuează prin calitatea instituțiilor lor politice și economice, reușesc sau eșuează, așa și oamenii, cetățenii, comunitățile și colectivitățile reușesc sau eșuează, dacă au sau nu au competență și valori.

Sunteți astăzi absolvenți ai unei școli de elită care are un campus și o universitate la Hamburg într-unul din cele mai mari și importante centre economice, intelectuale și politice ale Europei și ale lumii de unde vin doi cancelari germani – Willy Brandt și Olaf Scholz – vă rog foarte mult să vă instruiți, să învățați necontenit și dacă vreți cu adevărat să reușiți în viață, să faceți o diferență în viață, să-i faceți și pe alții să asculte sunetul întunericului prăbușindu-se, investiți și în valorile voastre, în valorile pe care voi le îmbrățișați! Nu vă spunem noi care sunt ele, dar pot să vă spun un lucru din poziția pe care o am astăzi, aici la Târgu Mureș, în inima României, în inima Europei, că valorile de democrație și libertate, de demnitate umană sunt valori pentru care merită să ne batem și sunt valori care sper să vă ghideze, și cinstea și onestitatea și nu ipocrizia, minciuna și corupția. Veți fi oameni, bărbați și femei, de neoprit dacă veți învăța în permanență și dacă veți avea această armătură a valorilor.

Un cuvânt despre reputație: cu toții încercăm să ne facem brand, și încercăm cu toții să comunicăm, să ne facem cunoscuți, și a face brand e un lucru bun și pentru oameni, și pentru firme, și pentru țări și uneori sufăr să văd că brandul țării mele nu este acolo unde ar trebui să fie, dar reputația, dragii mei prieteni este mai mult decât brandingul, este mai mult decât câte postări faci pe săptămână. Este vorba despre cine ești, este vorba despre curajul de a fi tu însuți, este vorba despre acel efort necontenit cum spunea tatăl meu, D-zeu să-l odihnească, sper că mă vede și el alături de alții, spunea: “fiul meu, în viață ai un singur lucru care contează: reputația ta!”

Investiți în reputația voastră pentru că reputația voastră individuală și colectivă va însemna reputația țării voastre, va însemna brandul nostru, va însemna ceea ce veți lăsa în urma voastră.

Și un ultim cuvânt despre provincie și periferie, despre centrul provinciei și periferie: îndrăznesc să spun aici, în acest loc de elită, în acest loc de elită! că pentru mine astăzi, la Universitatea din Târgu Mureș, nu mă simt și nu ne simțim ca fiind în provincie. Provincia este, ca definiție, nu un dat geografic, ci o stare de spirit. Starea de spirit de aici, de la această ceremonie formidabil de frumoasă nu este undeva în provincie, este în centrul elitei intelectuale a lumii democratice. Asta suntem noi astăzi, aici, la Târgu Mureș!

Și, pentru că uneori, mai dezvoltăm din motive culturale, istorice și poate geografice un mic complex de inferioritate față de alții, această parte a Europei, acest flanc estic al NATO, această zonă indispensabilă a Uniunii Europene unde se duce o încleștare nu doar militară și strategică în Ucraina, o țară care a pierdut sub ocupație rusească astăzi 126.000 de km2, un pic mai mult de jumătatea teritoriului României sau a Marii Britanii. Se duce mai mult decât o confruntare militară și strategică, se duce o confruntare între două blocuri de idei: între comunitatea euro-atlantică și comunitatea euro-asiatică, între democrație și despotism, între libertate și dictatură. Și pentru acest lucru, România, Polonia, Finlanda și Suedia tot pe flancul estic nu mai suntem la periferia Europei, suntem în centrul de care depinde destinul Europei. Și vreau să ne comportăm ca atare! Dați afară din mințile voastre, din educația voastră, din reflexele voastre compexul de periferie și de provincialism. Dacă a fi provincial este o stare de spirit sau nu, a fi la periferie este o problemă legată de nivelul de ambiție. Finlanda și Suedia, doi noi aliați de valoare NATO, acum șaptezeci de ani, Finlanda era mai săracă decât România. Nimic nu ne poate împiedica și nu vă poate împiedica, cum spunea și domnul rector, să visați, să vă autodepășiți și să readuceți regiunii noastre centralitatea despre care facem vorbire în această după-amiază.

Și ultimul, ultimul cuvânt, pentru că este un moment de mare transformare la nivel global, îl simțim cu toții: criză securitară, criză energetică, criză alimentară, criză sanitară, dar și o criză a încrederii, o criză de proiect. Sistemul nostru democratic, sistemul nostru de libertăți, de piață liberă este într-un moment de reinventare. Revoluția tehnologică, contractul social, contractul economic, raportul de putere la nivel internațional, toate sunt în renegociere.

De foarte multe ori, noi, cei mai nou veniți în Occident sau reveniți în Occident, am avut uneori senzația că aceste contracte solemne despre modul în care ne organizăm ca societate, cum trăim, cum muncim și unde mergem, nu sunt treaba noastră…că alții mai mari și mai puternici scriu contractul și noi, după aceea, cuminte, disciplinat, ne apucăm eventual să aplicăm mai bine sau mai rău.

Vreau să vă îndemn pe voi, cei și cele care sunteți elita intelectuală a României și a Europei, să fiți parte la co-creație, la co-design. Discuția de astăzi de la Târgu Mureș este aceeași care este la San Francisco, la Vancouver, la Helsinki, la Paris, la Berlin sau la Hamburg. Suntem invitați, și eu sunt martorul viu al faptului că țări ca a noastră, oameni ca noi, intelectuali și lideri ca noi și ca voi nu trebuie să mai fim spectatori pasivi la scrierea scenariului care va determina viața și destinul nostru. Fiți participanți activi pentru că aveți tot ce vă trebuie: intelect, ambiție, frumusețe, romantism, vigoare, dorință de autodepășire și haideți să fim co-creatori, co-designeri la viitorul nostru comun!

Occidentul are nevoie de noi, noi avem nevoie de Occident, împreună suntem mai puternici! Fiți ctitorii propriului vostru destin!

Dragii mei prieteni, recunosc că am fost un pic mirat când domnul rector Azamfirei, pe care îl prețuiesc în mod deosebit, un lider cum ar fi bine să-l clonăm dacă nu ar fi o problemă de etică și am avea o problemă la NATO, la UE și la ONU, dar vreau să vă spun că atunci când m-a sunat și m-a invitat să vă vorbesc în această după-amiază superbă, acestei frumoase Transilvanii, acestei frumoase Românii, cred că a durat mai mult de 12 secunde, după cronometrul NATO, oficial, până când am spus, da!

Vă mulțumesc că m-ați primit în familia voastră, mulțumesc că m-ați primit alături de familiile voastre, mulțumesc că mi-ați acordat onoarea să vă spun câteva gânduri din inimă pentru cei care știu că vor merge mult mai departe decât am mers noi și care vor face într-adevăr ca lumea aceasta să fie o lume mai bună, mai dreaptă și mai justă.

Dumnezeu să vă dea noroc în viață, pentru că știință, frumusețe și inteligență aveți!

Mulțumesc foarte mult!

E o onoare să fiu astăzi alături de voi!”.

„Voi aveți tot timpul din lume”

Nonconformist li s-a adresat absolvenților prof. univ. dr. Horațiu Suciu, președintele Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”.

„Care credeți că este diferența esențială între voi care stați aici, în fața noastră și noi care stăm aici în fața voastră, noi, cei care vă vorbim de la prezidiu, vă gândiți probabil că sunt titlurile și funcțiile noastre, nu e așa, pe care le deținem nimic mai greșit. Uitați-vă în jur și veți vedea cât de des se schimbă totul și cât de dramatic se schimbă toate aspectele vieții. Probabil vă gândiți că ne despart statutul nostru social sau situația financiară?! Din nou, nimic mai greșit.

Averile se fac și se desfac într-o clipă, iar absolvirea unei specialități la UMFST Târgu Mureș vă acordă deja un statut social de la care să porniți. Vă gândiți probabil că suntem mai experimentați în ceea ce facem din punct de vedere profesional?! Greșiți iar. Informația este la îndemâna tuturor și nu trebuie decât dorință și voință pentru a o accesa.

Sunteți clar avantajați de timpurile în care trăim și atunci revin la întrebarea inițială și vă dau și răspunsul: care este diferența între generațiile pe care le reprezentăm?! Noi nu mai avem mult timp. În schimb, voi aveți tot timpul din lume, noi nu mai avem timp de încercări, nu mai avem timp de experimente, de toate noile tehnologii care ies la iveală încontinuu din cercetare. Noi nu mai avem timp să ne adaptăm zilei de mâine, un mâine în care viața va arăta complet altfel decât cum ne închipuim acum. Noi nu mai avem timp, iar voi aveți tot timpul din lume. Vă invit să fiți eficienți cu timpul vostru, să-l folosiți cu mare atenție pentru că intrați într-o etapă a vieții în care aveți opțiunile cele mai bune”.

Câteva cuvinte a rostit și prorectorul UMFST, prof. dr. Nagy Előd Ernő: „Este un moment special în care voi sunteți pregătiți după mulți ani de studii să depuneți jurământul lui Hipocrate, ani grei în care ați primit acces la cămara magică a vindecării. A existat și încă există coronavirusul, ați avut 2 ani de studiu online, am experimentat cum e să înveți fără a te cunoaște fizic unul pe celălalt. Vindecarea este un scop nobil care are ca țintă oamenii care suferă, cu impact asupra familiilor acestora și a societății. Dar pentru a vindeca și utiliza tehnologia modernă de astăzi, pentru a practica această meserie la nivel înalt, este important să fiți voi sănătoși. Mult succes vă doresc!”.

De asemenea, prorector prof. univ. dr. Rodica Bălașa, director CSUD, a transmis câteva gânduri absolvenților internaționali: „Stimate domnule recotor, domnule secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, profesori, dragi absolvenți, este o onoare pentru mine să fiu aici, în acest moment de sărbătoare ce marchează un nou început al profesiei voastre nobile. Este ultimul vostru moment, de aceea, permiteți-mi să vă ofer o ultimă lecție, ca profesor al vostru, înainte să ne separăm drumurile. Ultima mea lecție pentru voi, va fi o lecție de gândire critică ce implică învățături vechi și noi. Vă îndemn astfel să luați mereu în calcul abordări diferite asupra situațiilor cu care vă întâlniți, pentru că acest lucru a fost și continuă să fie fundamentul progresului științific, progresului personal și în cele din urmă, al progresului uman”.

Cei mai buni dintre cei buni

Festivitatea a fost încununată de momentul festiv al acordării titlului de licențiat și de master absolvenților promoției 2022. Șefii de promoție de la fiecare program de studii universitare de licență au primit diplomă de merit și medalia de șef de promoție din partea universității.

Să-i cunoaștem:

Medicină – șef promoție – absolventa Anca-Maria Pop

Medicină (în limba maghiară) – șef promoție – absolventa Andrea-Kinga Papp

Asistență medicală generală – șef promoție – absolventa Daniela Amariei

Balneofiziokinetoterapie și recuperare – șef promoție – absolventa Ilyés Paula

Nutriție și dietetică – șef promoție – absolventa Parajkó Anita (László)

Medicină în limba engleză– șef promoție – absolventa Jennifer Kremer

Medicină Dentară – șef promoție – absolventa Elena Berdan

Medicină dentară (în limba engleză) – șef promoție – absolventa Charlotte Louisa Bryning

Tehnică dentară – șef promoție – absolventa Katona Zsolt

Farmacie – șef promoție – absolventa Péterfi Orsolya

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – șef promoție – absolventa Bianca-Andreea Retegan

Inginerie, Automatică și informatică aplicată – șef promoție – absolventa Andrada-Bianca Iordache

Ingineria sistemelor electroenergetice – șef promoție – absolventa Cristina-Cătălian Duma

Tehnologia construcțiilor de mașini – șef promoție – absolventa Ionela Bogdan Inginerie economică industrială – șef promoție – absolventa Alexandrina-Simona Pitea

Informatică – șef promoție – absolventul Szabó Zsolt

Științe și Litere „Petru Maior”

Istorie – șef promoție – absolventa Vasilica Roșca

Limba și literatura română – Limba și literatura engleză – șef promoție – absolventa Roxana-Maria Gașpar

Comunicare și relații publice – șef promoție – absolventa Maria-Cristiana-Alexandra Spingos

Studii de securitate – șef promoție – absolventul Mircea Piticar

Educație fizică și sport – șef promoție – absolventul Răzvan Alexandrescu

Pedagogia învățământului primar și preșcolar – șef de promoție – absolventa Marcela Marza

Economie și Drept

Management – șef promoție – absolventul Daniel-Matei Zăgan

Management – învățământ frecvență redusă – șef promoție – absolventa Andra-Nicoleta Sandor

Economia comerțului, turismului și serviciilor – șef promoție – absolventul Vlad-Valentin Poruțiu

Contabilitate și Informatică de gestiune – șef promoție – absolventa Maria-Mădălina Roman

Contabilitate și informatică de gestiune – învățământ frecvență redusă – șef promoție – absolventa Anamaria-Daniela Dobra

Finanțe și bănci – șef promoție – absolventa Elizabet Antonean

Administrație publică – șef promoție – absolventa Bianca-Gabriela Rugină

Drept – șef promoție – absolventa Magyarosi Réka-Kinga

Drept – învățământ frecvență redusă – șef promoție – absolventa Rodica-Ioana Gărgărea

Studii de masterat: Ioana Muntean – programul de studii universitare de masterat Reabilitare orală estetică.

După depunerea jurămintelor, artificiile au acaparat cerul, dar cu siguranță și sufletele absolvenților, care încărcați de fericire și-au îmbrățișat familiile și prietenii, mulțumindu-le pentru sprijin și suport.

Evenimentul a fost moderat de prof. Kutasi Réka.

Felicitări absolvenților și mult succes în viitor!

Amalia VASILESCU

Ioana MĂRGINEAN