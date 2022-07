Pădurea Rotundă, km 0 al distracției la #loveREGHINDay&Night

Share



În perioada 21-24 iulie, Pădurea Rotundă din Reghin a găzduit cea de a doua ediție #loveREGHIN Day & Night, eveniment organizat de Primăria Municipiului Reghin. Startul distracției a fost dat încă din seara zilei de joi, ”Ziua 0” cum a fost ea numită de organizatori, prilej pentru cei tineri să savureze momentele de distracție susținute de DJ Carbones, DJ Radu Ursan și DJ Vyper.

Ziua de vineri, 22 iulie, a fost cea care a dat startul concertelor la scena special amenajată cu ocazia celei de a doua ediții #loveREGHIN Day & Night. Primii care au urcat pe scenă au fost cei din trupa Transylmania, prilej pentru cei prezenți să savureze o „transfuzie de spirit transilvan ancestral, în care rockul absoarbe elemente arhaice din folclorul românesc și este condimentat de manifestul hip-hop”. Seara a mai cuprins recitalurile susținute de Szabó Előd & Titán și Florin Vos. Distracția a continuat până spre dimineață, atmosfera fiind întreținută de DJ Tulvan + Exob și Kido.

Ziua de sâmbătă a fost dedicată, în prima parte a ei, copiilor, care au avut parte de un program mai mult decât special.

Atracțiile zilei la Pădurea Rotundă au fost picturile pe figurine de ghips, atelierul de brățări personalizate, tatuajele cu sciplici, concursul de castele din nisip, jocurile interactive de tot felul, distracția cu spună, defilarea uriașilor, statuile vivante, activitățile sportive și momentele de kangoo jumps.

„Ne-am răcorit la Pădurea Rotundă meșterind jucării muzicale (clopoței de vânt) realizate cu prigorii din lut personalizate de fiecare prichindel în parte”, au precizat reprezentanții Centrului de Informare și Promovare Turstică Reghin.

Nu s-au lăsat mai prejos cei din cadrul Bibliotecii Municipale ”Petru Maior”, care au pregătit copiilor nu mai puțin de 10 activități educativ-interactive în limbile română, maghiară și germană.

„Activitățile derulate de echipa bibliotecii s-au bucurat de un larg interes din partea participanților, dovadă fiind prezența foarte multor copii la standul instituției noastre. A fost o cinste adusă lecturii, cărții, bibliotecii”, au precizat reprezentanții Bibliotecii Municipale ”Petru Maior” din Reghin.

Producătorii și meșterii locali nu au lipsit din oferta #loveREGHIN Day & Night, prilej pentru vizitatori să pătrundă la propriu într-o lume plină de savoare și culoare cu totul aparte oferită de producătării și meșetrii locali.

Seara, pe scena festivalului au urcat Andreea Vîlcan, Gențiana, urmate de DJ Shiver și DJ Madjer & Edi Grama care au mixat până târziu în noapte. Duminică, distracția și-a consumat încă o porție consistentă, cu un after-party pe cinste. Au fost trei zile, fără a mai pune la socoteală ”Ziua 0” în care reghinenii au luat cu asalt Pădurea Rotundă, locație care devine tot mai mult un adevărat km o al distracției în municipiul Reghin. Ediția a doua #loveREGHIN Day & Night a demonstrat încă o dată că alegerea spațiului Pădurii Rotunde în detrimentul centrului orașului a fost o idee mai mult decât înțeleaptă. Căldura nu a putut opri distracția, care, timp de un sfârșit de săptămână a fost la ea acasă în spațiul primitor al Pădurii Rotunde.

Mulțumiri celor din spatele organizării #loveREGHIN Day & Night

Cea de a doua ediție #loveREGHIN Day & Night a necesitat un efort considerabil din partea celor care, timp de patru zile, s-au îngrijit de organizare. Nu a fost doar o luptă cu căldurile, uneori de nesuportat, dar și cu exigențele celor mai pretențioși, astfel ca totul să decurgă în cele mai bune condiții.

„A fost un eveniment foarte reușit. Vremea bună, mii de oameni, foarte mulți tineri, copii fericiți. Bună dispoziție la maxim. Sonorizare perfectă, aer curat, spațiu mai mult decât suficient. Alături de noi, Poliție, Poliție Locală, Gruparea de Jandarmi Mobilă Regele Ferdinand I Mureș, ANA Mureș, Pompieri, Serviciul Ambulanță, servicii de pază privată. Eveniment fără incidente deosebite. În ce ne privește, am muncit mult să pregătim în detaliu evenimentul. A fost a doua ediție, din prima am învățat ce funcționează, ce nu. Am încercat să corectăm la această ediție. Acum, am învățat din nou. La următoarea ediție vom fi și mai buni. #loveREGHIN Day & Night 2022 se traduce prin multe ore peste program, mult teren, kilometri mulți pe jos, de la scenă la comercianți. Am dorit un eveniment civilizat și eu zic că am reușit. Muzica bună, atmosfera plăcută, party-uri la cocktail baruri”, ne-a declarat Imola Grama, purtătorul de cuvânt al Primăriei Reghin.

„Mulțumim colegilor care ne-au ajutat necondiționat, au stat zi și noapte la pădure chiar dacă a fost caniculă, chiar dacă erau obosiți, frânți. Mulțumim Departamentul cultură, învățământ, sport, celor de la Drumuri și Sere care au cărat tot mobilierul, corturi, pavilioane, mese, bănci, umbrele etc. Aquaserv-ului care ne-a asigurat apa pentru comercianți, pentru fumul de la scenă și pentru activitățile dedicate copiilor, precum și celor de la RAGCL care ne-au sprijinit cu curățenia. De asemenea, mulțumiri se cuvin instituțiilor de cultură subordonate, antrenorilor de fotbal care au colaborat la activitățile sportive, instructorilor de zumba și kangoo, și nu în ultimul rând reghinenilor că au avut încredere în noi și care au participat în număr atât de mare la evenimentele organizate. Sperăm că s-au simțit bine și să ne întâlnim cu bine și la anul, în același loc, la aceeași dată”, a mai precizat Imola Grama.

Sursă foto: Primăria Municipiului Reghin

Alin ZAHARIE