FOTO: Jurnal Sylevy Salubriserv. Pentru un Târgu Mureș mai curat

Share



Pe toată durata lunii iulie, echipajele societății Sylevy Salubriserv au efectuat, constant, ample operațiuni de curățare de deșeuri ilegale a unor zone din municipiul Târgu Mureș. Eforturile depuse de către angajații principalei firme de salubritate din județul Mureș au fost însă zădărnicite, frecvent, de cetățeni certați, se pare, cu regulile de conviețuire civilizată, care au aruncat, în timp record, alte deșeuri ilegale în zonele curățate.

”Noi ne facem datoria și curățăm, așa cum se vede și în fotografii, zonele de colectare a deșeurilor menajere. Colectăm, ridicăm, transportăm gunoiul. Un oraș se păstrează curat doar dacă se implică și cetățenii”, au transmis, de mai multe ori, reprezentanții Sylevy Salubriserv.

Sandu TUDOR

”Echipele Sylevy Salubriserv ridică deșeurile menajere de pe strada Gabor Aron. Fotografiile menționează data, ora și locația unde au fost realizate. Atenție! În competența companiei noastre intră doar ridicarea și transportul deșeurilor menajere, iar deșeurile stradale – din parcuri, coșuri de gunoi etc., intră în competența altei companii de salubritate care nu este din județul Mureș!

Zilnic informăm cetățenii despre cum verificăm și acționăm pe întreaga rază a orașului. Sylevy Salubriserv face curățenie în municipiu. În fiecare zi publicăm imagini despre felul în care lăsăm ariile/zonele de colectare a deșeurilor menajere. Faptul că în scurt timp de la curățare, ele sunt murdărite din nou, NU mai este vina noastră. Dincolo de aceste aspecte, NOI ne facem DATORIA și curățăm, așa cum se vede și în fotografii, zonele de colectare a deșeurilor menajere. Colectăm, ridicăm, transportăm gunoiul. Un oraș se păstrează curat doar dacă se implică și cetățenii. Toate acțiunile noastre sunt documentate foto și GPS.”

Marți, 26 iulie 2022

”Echipele Sylevy Salubriserv ridică deșeurile clandestine – resturi din renovări aruncate ilegal pe spațiile publice! Fotografiile menționează data, ora și locația unde au fost realizate. Atenție! În competența companiei noastre intră doar ridicarea și transportul deșeurilor menajere, iar deșeurile stradale – din parcuri, coșuri de gunoi etc., intră în competența altei companii de salubritate care nu este din județul Mureș!”

Marți, 26 iulie 2022

”Echipele Sylevy Salubriserv sunt la datorie. Se ridică deșeurile selective din piața Matei Corvin și strada Morii. Ținem legătura cu cetățenii. Fotografiile menționează data, ora și locația unde au fost realizate. Atenție! În competența companiei noastre intră doar ridicarea și transportul deșeurilor menajere, iar deșeurile stradale – din parcuri, coșuri de gunoi etc., intră în competența altei companii de salubritate care nu este din județul Mureș!”

Luni, 25 iulie 2022

”Echipele Sylevy Salubriserv sunt la datorie. În mai puțin de 10 minute s-au ridicat deșeurile de pe strada Mihai Viteazu – una din cele mai aglomerate străzi din municipiu.”

Luni, 25 iulie 2022

”Echipele Sylevy Salubriserv sunt partenere în fiecare proiect de salubrizare a orașului și a spațiilor verzi. Acum am fost alături de voluntarii de la Let’s Do It, Romania! Felicitări! Prin voluntariat și implicare contribuim la curățenia orașului și la autodepășirea noastră!”

Sâmbătă, 23 iulie 2022

”Mașinile parcate ilegal constituie o mare problemă în activitatea echipelor Sylevy Salubriserv care de multe ori nu pot ridica deșeurile din cauza faptului că nu au acces în zonele de colectare și depozitare a deșeurilor.”

Vineri, 22 iulie 2022

”Sesizăm cercetarea cetățenilor ce nu respectă legea și aruncă moloz, resturi de la renovare în spațiile de colectare a deșeurilor menajere. Ieri, în cartierul Dâmbul Pietros 1848, strada Petru Dobra.”

Marți, 19 iulie 2022

”Echipele Sylevy Salubriserv adună deșeurile clandestine depozitate ilegal – molozul din renovări este o problemă ce încalcă grav legea și principiile ecologice! Nu aruncați molozul alături de deșeurile menajere sau pe spațiile publice! Molozul se transportă la comandă specială – telefon 0723-100.021 – și se reciclează separat conform Hotărârii Consiliului Local 302/2021!”

Miercuri, 13 iulie 2022

(Advertorial)