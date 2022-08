Cluburi ale Elevilor Liberali înființate în județul Mureș

Share



”Implicarea este cheia implementării schimbării și a creșterii devotamentului”, afirma Stephen R. Covey

La numai 17 ani, un tânăr implicat, un activist care crede în valorile liberale, a pus bazele primului Club de Elevi Liberali (CEL) din județul nostru. Caius Storceac și-a dat seama că este pasionat de politică și a căutat să se implice în organizații de acest fel, iar așa a luat naștere CEL Târgu Mureș.

”Acum aproximativ un an și jumătate voiam să mă implic într-o organizație politică de tineret pentru că mi-am dat seama că asta este pasiunea mea, astfel mi-am făcut testul politic și rezultatul, după 70 de întrebări, a fost “liberalism”. Așa am început să caut ce organizație de tineret/elevi are PNL. Pe Facebook găsisem doar pagini TNL și pe Google informații la fel, doar despre TNL, deci nicio informație despre CEL. Am vorbit cu cineva din PNL Mureș despre posibila mea implicare la nivel de TNL Târgu Mureș și mi-au spus că ei au o organizație specială pentru elevi numită Clubul Elevilor Liberali doar că nu au filiala Târgu-Mureș, însă asta nu m-a oprit din a-mi urma pasiunea. Un an mai târziu m-am mutat cu familia în București, unde m-am înscris într-un final în CEL filiala Pantelimon”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Caius Storceac, secretar general adjunct CEL România.

Fiind membru activ, implicat și remarcat de către cei din conducerea CEL la nivel național, Caius Storceac a fost numit în funcția de secretar general adjunct al CEL România de către Biroul Executiv CEL, la propunerea președintelui interimar CEL România.

Caius Storceac a reușit să adune în jurul său încă 80 de tineri implicați și doritori de schimbare, alături de care a înființat și alte filiale CEL în județul nostru.

”Odată cu funcția am început și treaba, am creat Registrul național de documente al CEL, arhiva CEL și nu în ultimul rând noi filiale în teritoriu printre care se numără CEL Târgu Mureș, CEL Iernut, CEL Livezeni, CEL Râciu și cele în curs de constituire care sunt CEL Sâncraiu de Mureș respectiv CEL Cluj Napoca”, a mai arătat Caius Storceac.

Tinerii își propun să realizeze cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea și schimbarea comunității în bine, un prim proiect pe care l-au desfășurat fiind o acțiune de ecologizare care a marcat și Ziua Mediului.

Violeta OLTEAN