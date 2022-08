Festivalul XR Roman. Detalii despre desfășurare și program

Share



Festivalul XR Roman, „cel mai mare festival de reconstituire a istoriei antice din Estul Transilvaniei”, va avea loc sâmbăta, 6 august, între orele 10.00-19.00, la Călugăreni, în comuna Eremitu din județul Mureș.

Motto-ul celei de-a zecea ediție a festivalului este „Culturi milenare într-un deceniu de festival”, iar acesta se va desfășura în trei spații principale din Călugăreni: Teatrul Șură, Parcul Arheologic și biserica și curtea fostei Mânăstiri Franciscane.

Intrarea la festival este liberă, iar Muzeul Județean Mureș va pune la dispoziția vizitatorilor, un microbuz de 55 de locuri. Plecările din Târgu Mureș se fac de la sediul administrativ al muzeului, de pe strada Mărăști, numărul 8A, între orele 10.00-12.00. Plecările de la Călugăreni în spre Târgu Mureș, se fac din fața Teatrului Șură, între orele 14.00-17.00 și 19.30.

Vineri, 29 iulie a avut loc o conferință de presă dedicată acestui festival, unde au vorbit următorii: Koppány Bulcsú ÖTVÖS, directorul muzeului, dr. Nicoleta MAN, şef Secției de Arheologie, Szilamér Péter PÁNCZÉL, şef secţie Centrul de Cercetare a Limesului Roman și organizatorul principal al evenimentului, Zalán GYŐRFI PhD, cercetător la Secția de Istorie și Orsolya TATAI, muzeograf la Secția de Etnografie și Artă Populară.

Nicoleta Man a vorbit despre cercetările din ultimul deceniu. „Aum zece ani, pe vremea aceasta, deci aproximativ în anul 2013, anunțam începerea unei noi serii de cercetări arheologice la Călugăreni, într-o nouă formulă, cu o echipă extinsă și în paralel organizarea acestui festival Roman tocmai în ideea de a pune în valoare situl arheologic și descoperirile de pe limesul Daciei de Est. Călugăreni este foarte bine cunoscut în literatura de specialitate. Noi am încercat să îl promovăm atât ca sit individual, cât și ca parte pe limesul de est al Daciei. Noi suntem foarte mândri de ceea ce am realizat. Situl arheologic de la Călugăreni este imens, în sensul că și cercetările s-au desfășurat până acuma pe trei sectoare, adică castru roman propriu-zis, termele, deci băile castrului și așezarea civilă. Este foarte important pentru arheologia românească pentru că acest sit fiind complex, ne dezvăluie un segment de viață romană care se desfășoară în toate sectoarele, adică și viața militară și viața civililor și bineînțeles, și partea de băi romane. Ce pot să vă spun este că în câțiva ani probabil că parcul arheologic care deja există va fi extins și va fi îmbogățit. Există un proiect în derulare de extindere și dere amenajare și de asemenea sperăm că vom îmbogăți expoziția și tot ceea ce înseamnă situl arheologic și valorificarea sa, astfel încât să poată fi un punct de atracție turistică, culturală și muzeală pe Valea Mirajului. În ceea ce privește finanțare, am dispus în acest decean de o finanțare foarte generoasă din partea muzeului, a Consiliului Județean, în primul ei sunt finanțatorii noștri și în anul acesta am început lucrările cu 90 de mii lei și am primit 25 de mii finanțare de la Ministerul Culturii în cadrul proiectului lor general de finanțare a cercetărilor arheologice din România. Oricum, sâmbătă vă așteptăm cu drag să vizitați săpăturile arheologice care sunt în derulare”, a specificat şefa Secției de Arheologie.

În cadrul conferinței de presă, a fost prezentat și programul de desfășurare al evenimentului ce va avea loc la Călugăreni.

Astfel, după parada participanților, derularea evenimentului va fi următoarea:

Locația: Teatrul Șura și curtea teatrului

Deschiderea festivalului- 11.00-11.30;

Ateliere de pedagogie muzeală- 11.00-18.00;

Concertul ansamblului de țitere Fagyöngy- 14.00-14.30;

Licitație de sclavi- 15.00-16.00;

Concert de jazz RVQ – Radu Vîlcu Quintet- 18:00–19:00.

Locația: Arena

Exercițiul militar al soldaților romani- 11.30-12.30 și 17-18.00.

Locația: Forum

Rostra (Birou de informații)- 10.00–20.00;

Ateliere de pedagogie muzeală- 11.00–18.00;

Taverna- 10.00–20.00.

Locația: Școala Generală

Expoziție de afișe: 10 ani de festival- 11.00-18.00;

Expoziție: Arheologia în cutie- 11.00-18.00;

Prelegere susținută de Nicoleta Man: Un deceniu de cercetări arheologice la Călugăreni- 12.30-13.00.

Locația: Biserica și curtea mănăstirii franciscane-Ecclesia

Expoziție: Bibliotheca claustri- 11.00-18.00;

Expoziție: Franciscanii în ”Țara Sfântă” de pe valea Nirajului- 11.00-18.00;

Ghidaje la biserica Mănăstirii franciscane în limbile română și maghiară-11.00-18.00;

Concert de flaut și vioară cu Domahidi Sára & Zsuzsa- 12.30-13.30;

Concert-Formația de muzică veche Codex- 16.00–17.00.

-Hortus

Ateliere de pedagogie muzeală- 11.00-18.00.

Locația- Parcul Arheologic Roman

-Vicus

Expoziție: Time box- 11.00-18.00

Belvedere-Busolă- 11.00-18.00

-Balneum

Ghidaje la săpăturile arheologice în limbile română și maghiară-11.00-18.00

-Castrum

Viața taberelor militare- 11.00-18.00.

Ghidaje la săpăturile arheologice în limbile română și maghiară-11.00-18.00

Ateliere de pedagogie muzeală- 11.00–18.00;

Taverna- 10.00–20.00.

Concert Spirit Soundz- 12.00-18.00;

Concurs de tir cu arcul- 14.00-15.00.

Ioana MĂRGINEAN