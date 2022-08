FOTO: Mircea Geoană. În vizită la Vulturi

Share



Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a vizitat săptămâna trecută Batalionul 51 Operații Speciale „Vulturii”, din Târgu Mureș. În cadrul vizitei, acesta a asistat la un exercițiu al unei echipe de parașutiști din cadrul batalionului, a vizionat o expoziție de armament, echipamente și tehnică militară, a avut discuții despre capabilitățile Comandamentului Forțelor pentru Operațiuni Speciale (CFOS) și o întâlnire cu ofițerii de legătură străini dislocați la CFOS.

Cu rigorile din Armată și cu o asemenea vizită, ne-am anunțat prezența la unitatea militară din Bălcescu înainte cu o zi, mai precis înainte cu 18 ore și 30 minute, dacă e să socotim exact.

La unitate am trecut prin obișnuitele verificări, după care am avut acces pe platoul unde urma să aibă loc momentul tactic demonstrativ, cum a fost denumit de către reprezentanții batalionului. Pe o latură au fost expuse pe standuri armament, echipamente și tehnică militară, astfel că am văzut de la costume de scafandru până la echipamente de teledetecție, de la piolete, hamuri și corzi pentru militarii alpiniști până la truse sofisticate pentru medicii militari. Și am văzut-o pe Helga, un câine lup care detectează explozivi. Pe o altă latură erau prezentate mașini militare cu dotările specifice.

Apoi a apărut delegația oficială și aproape imediat a început și demonstrația tactică a parașutiștilor.

Mai exact, dintr-o aeronavă de tip IAR 330 Puma, aparținând Forțelor Aeriene Române, o echipă a Forțelor Speciale, echipată cu parașute tip PGS 9–310, echipament balistic și armament individual, au executat un salt demonstrativ de la altitudinea de 1.600 metri, au parcurs un interval de aproximativ 10 secunde în cădere liberă, iar ulterior au deschis parașuta.

“Puteți observa cum echipa s-a eșalonat în aer conform ordinii intrării la parașutare și execută procedurile specifice navigării și pilotării în vederea aterizării de precizie. Navigatorul echipei a executat la acest moment turul de pistă, a intrat în priză directă și execută procedurile pentru aterizare. Datorită obstacolelor din zona în care echipa execută aterizarea, este necesară o precizie extrem de ridicată, o planificare amănunțită și sute sau chiar mii de salturi cu acest tip de parașută. Imediat după aterizare, operatorii elimină amenințarea imediată și siguranțează raionul de aterizare. După ce membrii echipei au executat regruparea cu succes și au realizat eliminarea amenințării imediate, aceștia continuă să angajeze inamicul cu foc rapid și precis în vederea executării unui acțiuni directe, respectiv asaltul la obiectiv. În acest moment, echipa a pătruns în obiectiv, execută curățarea încăperilor în vederea neutralizării inamicului”, ne-a explicat locotenent-colonel Sergiu-Petru Colceriu, comandant al Comenduirii garnizoanei Târgu Mureș, în ce a constat exercițiul.

În timpul în care se desfășura acest moment tactic, un al patrulea militar a sărit cu parașuta și cu drapelul României. L-am recunoscut pe Gabriel Pop, care după aterizare, a pliat drapelul și l-a înmânat secretarului general adjunct al NATO.

Delegația a trecut apoi pe la toate standurile, Mircea Geoană dialogând cu militarii responsabili de fiecare stand.

Teoretic, ar mai fi trebuit să așteptăm declarațiile oficiale, însă invitatul a dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor înainte de următoarea întâlnire programată.

“Am răspuns cu mare bucurie invitației șefului Apărării, domnul general Petrescu, și a conducerii Comandamentului Forțelor Speciale de la Târgu Mureș, pentru a vizita această unitate de elită a Armatei Române și a Alianței Nord-Atlantice. Ați văzut cu toții profesioniști desăvârșiți, români, portughezi, britanici, americani, francezi. Este pe scară mai redusă spiritul și rațiunea de a exista a Alianței Nord-Atlantice, unul pentru toți și toți pentru unul. (…) Mă bucură foarte mult gradul înalt de interoperabilitate, și interumană, dar și tehnologică și de comunicații, vedem tot mai mult integrarea domeniilor terestru, naval, aerian, spațial și cibernetic. De asemenea, sunt foarte încurajat de modul în care acest comandament de elită anticipează schimbările care urmează să se producă în continuare pe Flancul Estic, în contextul de securitate cunoscut prin războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Salut, de asemenea, colaborarea la nivel multi-regional, acest corp de elită are relații privilegiate și conduce anumite operațiuni specifice în regiunea noastră, iar în logica de apărare și descurajare pe Flancul Estic, inclusiv în România, acest vârf de lance a forțelor NATO și a forțelor românești reprezintă un punct de sprijin esențial pentru credibilitatea și eficacitatea apărării noastre aliate. Încă o dată, felicitări acestor oameni deosebiți. Cred că merită respectul nostru, cred că merită în continuare sprijinul nostru și sper ca mulți tineri și tinere să fie atrași către o profesie de elită, care este plină de riscuri, dar este și plină de provocări interesante pentru cei din generația mai tânără”, a vorbit Mircea Geoană despre vizita la sediul Batalionului 51 Operații Speciale „Vulturii” și despre NATO.

Secretarul general adjunct al NATO a declarat că la Summit-ul de la Madrid s-au luat decizii istorice. Una se referă la trecerea la apărare avansată.

“Anul viitor vom avea noua generație de planificare militară NATO care va deveni operațională, planul de apărare și descurajare pentru întreg spațiul euro-atlantic, vom avea noi structuri de forțe și comandamente NATO, vom avea în România și în Polonia și pe flancul estic această dimensiune holistică, dacă vreți, a apărării, inclusiv echipamente prepoziționate, elemente legate de asseturi spațiale, asseturi cibernetice, deci este o o altă generație a modului în care imaginăm apărarea și descurajarea. Mă bucur foarte mult că pentru țara mea, România, avem astăzi garanții de securitate autentice, cum n-a avut țara aceasta niciodată în istoria noastră”, a punctat acesta.

Legat de războiul din Ucraina, Geoană a susținut că s-a decis o diviziune corectă a muncii între NATO, statele aliate și Ucraina. “Liderii noștri au aprobat un nou pachet cuprinzător de asistență pentru Ucraina, dar non-letal, ceea ce înseamnă pregătire done, comunicații, combaterea dezinformării, care este masivă, protecție împotriva atacurilor cibernetice și, foarte important, pregătirea tranziției la echipamente din era post-sovietică pentru armata ucraineană. Sunt lucrurile pe care NATO le va face, dar în mod deliberat pentru a evita un risc de escaladare a unui război deja complicat între Ucraina și Rusia, între Rusia și Ucraina, într-un război între NATO și Rusia, aliații au decis ca NATO să facă lucrurile care sunt non-letale, care nu sunt direct implicate într-un conflict de natură militară și lucrurile care susțin aceste lucruri, iar aliații, în mod național, individual, împreună cu partenerii să facă acest efort de a sprijini cu echipamente militare, adecvate acestui moment al războiului pe partenerii din Ucraina”, a subliniat secretarul general adjunct al NATO.

Întrebat despre organizarea, pregătirea și dotarea celor două armate aflate în conflict, Mircea Geoană consideră următoarele: “Armata Federației Ruse este în continuare o armată de tip post-sovietic, cu tot ce înseamnă echipamente, comandă și control, doctrină militară și filozofie militară. În timp ce armata ucraineană, cu sprijinul nostru după 2014, după invazia și anexarea ilegală a Crimeei, este o armată modernă, de tip occidental, de tip NATO. De unde și diferența de calitate a modului în care execută operații de război cele 2 părți. Asta nu înseamnă că Federația Rusă nu are în continuare capabilități importante, nu are în continuare elemente care să fie preocupante pentru Ucraina și pentru noi. Dar, dacă ne uităm la modul în care cele 2 tipuri de sisteme militare funcționează, Ucraina este mult mai agilă, este mult mai suplă, este mult mai adaptată războiului modern”.

Secretarul general adjunct al NATO a mai susținut că Ucraina mare un avantaj, și anume “elementul intangibil al moralului trupelor și al moralului populației. Și într-un fel îți aperi țara și te lupți pentru țara ta și într-un alt fel te duci într-o aventură militară, într-o țară în care nu înțelegi de ce ai fost trimis acolo. Deci diferența de moral al trupelor rusești și a celor ucrainene este absolut zdrobitoare în favoarea ucrainenilor. Asta nu înseamnă că războiul nu este complicat, că nu este de durată și că nu vedem deocamdată elemente politice care să indice terminarea prea rapidă, așa cum ne-am dori, a acestui război”.

Mircea Geoană s-a aflat timp de două zile în județul Mureș, având întâlniri, totodată, cu reprezentanții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” și ai militarilor rezerviști, și participând la festivitatea de absolvire a promoției 2022 a UMFST.

