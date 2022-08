FOTOREPORTAJ: Înapoi în „Sighișoara Medievală”

Share



Punte între Antichitate și Epoca Modernă, un timp uitat poate… Evul Mediu sau Epoca Medievală, un timp cufundat în povești despre cei mai puternici domnitori, cei mai neînfricați cavaleri, despre domnițe și vrăjitoare… Și așa a fost vineri, 29 iulie, când Cetatea Sighișoarei și-a deschis porțile pentru ediția a XXVIII-a a Festivalului „Sighișoara Medievală”. Timpul s-a oprit în loc pentru acest weekend sau acele ceasornicului se învârt invers, întorcându-i pe toți cei prezenți înapoi în secolele XIII-XIV, când aceleași străzi, foșneau și atunci, la fel ca în aceste 3 zile, a sărbătoare medievală.

Vineri seara, festivalul a debutat cu parada de deschidere. Domnițe cu obrajii roșii, zâne din povești, teutoni curajoși, cimpoieri talentați și cavaleri cu săbii și armuri, și-au făcut mândri apariția pe străzile Cetății. Începutul fiind atât de promițător, atmosfera ce a urmat mai apoi, a continuat să surprindă și să aducă entuziasmul în sufletele tuturor.

Parada de reîntoarcere în Epoca Medievală

Toți participanții la paradă, urmați de turiști și sighișoreni dornici să vadă mai mult, „au încins hora” în Piața Cetății. Dar nu o horă tradițională, ci una ce a implicat dansurile înălțătoare ale Zânelor Silvane și tot farmecul feeric ce-l implică acestea. Toboșarul Cetății, Garda Cetății și Magul Cetății n-au lipsit de la eveniment, veghind asupra a tot ceea ce se întâmplă. De spectacolul deosebit cu steaguri s-au ocupat băieții de la Art Gotica, iar Cimpoierii din Transilvania au adus muzica și ritmul medieval mai aproape de spectatori. Teutonii din Transilvania și-au făcut apariția călare, în timp ce Scutierii din Muhlbach au făcut o mică demonstrație de luptă cu spadele. Paladinii de Terra Medies și-au instalat, de asemenea, tabăra de campare la Cetatea Sighișoarei și s-au alăturat, frumoși și colorați, desfășurării evenimentului. Nosa și Sirius au sosit și ei la adunarea de vineri seara, aducând dansul domnițelor gingașe mai aproape de public.

Salutul oficialităților

Evenimentul prezentat de celebrul Dan Negru s-a nimerit de Ziua Imnului, astfel că Ștefania Pârlea a înălțat o delicată chemare la versurile neamului românesc, pe scena din Piața Cetății.

Apoi, primarul municipiului Sighişoara, Ioan Iulian Sîrbu, gazda evenimentului, a transmis câteva gânduri celor prezenți: „În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți și astăzi alături de noi, la cea dea XXVIII-a ediție a festivlului „Sighișoara Medievală”. Vor fi trei zile, în care autenticitatea și atmosfera medievală își vor găsi locul în cetatea noastră. Este un eveniment cu tradiție și îmi doresc ca acest lucru să meargă mai departe și să creștem acest eveniment împreună de la an la an. Într-un cadru unic, în Cetatea Sighișoarei, vom avea mărturii ale unor vremuri de mult apuse, dar care și-au pus amprenta atât de frumos asupra orașului nostru”. Sunt convins că spectacolele pe care artiștii le-au pregătit anul acesta, vor fi pe placul dumneavoastră. Vreau să vă simțiți bine zilele acestea la Sighișoara, noi am creat un climat în acest sens. Vă mulțumesc tuturor!”.

Pe scena evenimentului a mai fost prezentă și Mara Togănel, prefectul județului Mureș: „Mă bucur tare mult că această sărbătoare ne regăsește împreună sănătoși și iată că avem un bun prilej de revedere și de a ne simți și a da binețe unii altora. Este o atmosferă autentică, este un vibe extraordinar de bun aici și doresc să o felicit pe domnișoara Ștefania, pentru că a cântat foarte frumos imnul. Avea emoții, dar, de fapt, așa trebuie să fie, când facem lucruri frumoase, când ne simțim bine unii între alții, să avem emoții. Și pentru că am început într-o zi de sărbătoare, în care pe unul dintre simbolurile patriei noastre, Imnul Național, astăzi îl sărbătorim, dar, de fapt, nu doar azi… Ziua de azi trebuie să fie ca și celelalte zile, despre patria mea și despre patria noastră. Mă bucur că această cetate medievală, în lumea aceasta modernă, și sunt vremuri destul de complicate, ne face și ne regăsește uitându-ne ochi în ochi. Și vă doresc să rămâneți la fel de sinceri, la fel de empatici unii cu alții și da, cred că împreună, având grijă de prezent, putem să lăsăm un viitor bun, tinerilor”.

În continuare, câteva cuvinte a adresat și Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș, care a fost prezent și el la această deschidere. „Mă bucur să fiu aici la Sighișoara, la un festival atât de vestit și de frumos. E o onoare pentru noi. Trimit salutul Sebeșului. Mă bucur că putem fi prezenți, mă bucur că suntem prieteni cu dumneavoastră, ca municipalități. Îl felicit pe domnul primar și echipa dânsului pentru că organizează acest festival. Vă doresc ca aceste zile să fie minunate, să vă umple de bucurie și oricând vă așteptăm la Sebeș”, a transmis acesta.

Scurte gânduri și urări de bine a împărtășit și viceprimarul municipiului Sighișoara, Bogdan Burghelea. „Doamnelor și domnilor, vă urăm bun venit la cea de-a 28-a ediție a festivalului „Sighișoara Medievală”. Suntem siguri că aceste trei zile vor fi desprinse din basme, pentru dumneavoastră. Ne face plăcere să ne bucurăm împreună de cel mai vechi festival medieval din România”, a punctat acesta.

Tot vineri, a fost prezent, ca reprezentant al colaborării și înfrățirii Sighișoarei cu orașul Kiskunfélegyháza, din Ungaria, viceprimarul acestuia, Balla László.

Salve de tun!

Spre finalul serii, printre picuri de ploaie, formația „Bucovina” le-a transmis energie spectatorilor cu un rock autentic, ce ajungea în fiecare colțișor al cetății. Localnici care priveau de la ferestre, terase pline ce răsunau a râsete și voie bună, o mulțime de tarabe cu tot felul de obiecte atent meșteșugite, ateliere pentru copii, și în final, salve de tun!

Ioana MĂRGINEAN