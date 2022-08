Târgu Mureș: Demers pentru locuințe sociale pe 2,7 de hectare din Valea Rece

Share



Consilierii locali ai municipiului Târgu Mureș au aprobat joi, 28 iulie, într-o ședință ordinară de lucru, oportunitatea achiziţionării în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a unor terenuri situate zona Valea Rece, în suprafață totală de 2,7 hectare.

Se cer 25 de euro/mp, se oferă 6 euro/mp

Totodată, Consiliul Local Târgu Mureș a decis că negocierea prețului de achiziționare și a condițiilor de plată vor fi efectuate de către o comisie de negociere numită prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 103/22 aprilie 2021, ”urmând ca rezultatul negocierii să fie supus aprobării Consiliului Local Municipal Târgu Mureş.”

Potrivit Referatului de aprobare aferent proiectului de hotărâre, au fost propuse în vederea achiziționării mai multe loturi de teren, după cum urmează: un lot de 5.000 de metri pătrați (C.F. nr. 128373 Târgu Mureș, proprietari Matyas Tiberiu, Matyas Paraschiva, Matyas Endre, Kercso Eva, Matyas Erzsebet, Matyas Snador, Matyas Aurel), un lot de 5.000 de metri pătrați (C.F. nr. 138050 Târgu Mureş, proprietar Pop N. Constantin), un lot de 5.000 de metri pătrați (C.F. nr. 139313 Târgu Mureş, proprietar Pazsint Victor), un lot de 5.000 de metri pătrați (C.F. nr. 139667 Târgu Mureş, proprietar Peres Arpad), un lot de 5.000 de metri pătrați (C.F. nr. 139725 Târgu Mureş, proprietar Cosma A. Gheorghe Laurenţiu), un lot de 2.100 de metri pătrați (C.F. nr. 127571 Târgu Mureş, proprietari Jakab C. Arpad, Jakab K. Miklos, Jakab C. Kalman, Daniel C. Ilona și Hegy C. Eszter) și un lot de 500 de metri pătrați (C.F. nr. 127570 Târgu Mureş, proprietari Jakab C. Arpad, Jakab K. Miklos, Jakab C. Kalman, Daniel C. Ilona și Hegy C. Eszter).

”Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritorul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, Municipiul Târgu Mureş fiind interesat de achiziţionarea acestor terenuri, în vederea întreţinerii zonei respective, păstrării curăţeniei precum şi în vederea reglementării construcţiilor existente pe terenurile mai sus menţionate. Preţul de vânzare solicitat de către vânzători este de 25 de euro/ metru pătrat, adică 125 de lei/ metru pătrat, iar conform raportului de evaluare al societăţii Evex Consult SRL solicitat de către municipiu conform Contractului de prestări servicii expert evaluator autorizat nr. 261/30 decembrie 2021, valoarea stabilită pentru terenurile menţionate este de 6,01 de euro/ metru pătrat. Drept urmare, comisia constituită în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/22 aprilie 2021 va purta negocieri pentru a conveni asupra preţului de achiziţionare al terenurilor”, se arată în Referatul de aprobare aferent proiectului de hotărâre.

Viziune pentru ”o investiție majoră”

În timpul ședinței, consilierul local Venczi Vidor János (UDMR) a făcut precizări în ceea ce privește viziunea despre viitoarea destinație a respectivelor loturi de teren: ”Tocmai în ideea aceasta este cumpărarea acelor terenuri, pentru a se face un studiu de fezabilitate, ulterior să fie proiectată acolo o investiție majoră, oarecum, pentru amenajarea locuințelor sociale pentru romii de acolo.”

”Populația de acolo este în creștere și dacă nu vom avea grijă de a construi și amenajarea lor de acolo vom ajunge în situația în care nu vom mai deține controlul asupra comunității de romi din Valea Rece și de 30 de ani chiar nu s-a făcut nicio investiție sau construcție pentru locuințe sociale, în afară de blocurile de pe strada Principală”, a adăugat consilierul local Venczi Vidor János, care a recunoscut că pe terenurile vizate de tranzacție se află mai multe construcții ilegale.

Alex TOTH