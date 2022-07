Un nou roman scris de Lucreția Giurgea Alexandru

Share



Lucreția Giurgea, căsătorită Alexandru, a locuit în Luduș unde a absolvit liceul, Școala Medie Mixtă cum se numea pe atunci, promoția 1961-1962 în perioada directoratului profesorului Augustin Micu, apoi a absolvit Academia de Studii Economice București, devenind cercetător științific la un Institut de Prognoză Economică. După anul 1989 a emigrat în Statele Unite ale Americii, la Yonkers New York unde a avut o intensă activitate profesională și culturală. De câțiva ani s-a stabilit în Miami, Florida, alături de soț, fiică și nepoțică, dar din neastâmpărul intelectual de care a fost animată întreaga viață au irupt o serie interesantă de romane.

O biografie impresionantă

Romanele, toate apărute la Editura „Călăuza v.b.” din Deva, sunt semnate cu pseudonimul Ioana Giurgiu, despre care romanciera spune că „Am venit pe lume în timpul războiului și am trăit toate greutățile de după război: sărăcie, foamete, nesiguranță, teamă. Pe linie paternă mă trag din zona Hunedoarei, făcând parte din a cincea generație a urmașilor lui Marcu Giurgiu, cunoscut sub porecla de Crișan, unul dintre conducătorii răscoalei țărănești de la 1784. Arborele genealogic pe linie maternă merge până la 1615, când documentele vremii menționează înnobilarea familiei Truță. Am deschis ochii spre lume și am urmat școala din orașul Luduș. Tot aici am devenit om”.

Primul roman semnat de Ioana Giurgiu a fost „Viața ca un vis” (2 volume) în anul 2013, atunci când primarul Cristian Moldovan i-a înmânat titlul de „Excelență al orașului Luduș” în cadrul unei ceremonii emoționante. Au urmat în anii următori romanele „Proasta” (2016), „A doua viață – Experimentul Phoenix” (2016), „Spovedania” (2017), „Drumul spre fericire” (2018), „Chemarea” (2019), „Am fost profesoară” (2021), iar în acest an a apărut „Între două vieți”.

Primul roman apărut, „Viața ca un vis”, numit „Pseudo-roman” are un caracter autobiografic despre care autoarea spune că: „Partea reală a visului este că în urma mea rămâne copilul meu și în urma copilului meu rămâne copilul copilului meu… Și asta este cea mai minunată parte a existenței, poate singura care face conecție între vis și realitate”.

În celelalte romane, autoarea dirijează narațiunea în mod alert împletind în planuri diferite realitatea imediată cu ficțiunea credibilă. Stăpânind cu acuratețe și acribie limba română, Ioana Giurgiu îl poartă pe cititor pe itinerarii interesante și îl pune în fața unor realități incitante.

Criticul literar Maria Toma Damșa sintetizează în mod admirabil calitățile autoarei: „Romanciera are har, este o bună cunoscătoare a realităților românești și americane, realizează personaje tipice și, nu în ultimul rând, valorifică valențele stilistice ale limbii noastre. Cu alte cuvinte, este o talentată, veritabilă și bună româncă”.

În acest an, aboslvenții liceului din Luduș aniversează șase decenii de la absolvire și în această vară colegii o așteaptă pe Lucreția Giurgea Alexandru la întâlnirea care în ultimii doi ani nu a mai avut loc, fiind întreruptă de situația sanitară din țară.