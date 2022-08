VIDEO-INTERVIU cu Holom Călin, viitor elev militar

Share



Așa cum v-a obișnuit, echipa cotidianului Zi de Zi caută spre a evidenția excelența în învățământ. Vă prezentăm astfel tineri ai județului Mureș, care într-un fel sau altul, s-au remarcat prin rezultate deosebite, din dorința de a le promova munca, dedicarea și perseverența. Așadar, o să vă aducem în față, interviuri cu viitorii elevi militari din județul nostru. Îl veți descoperi în cele ce urmează, pe tânărul Călin Holom, care a fost admis la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba-Iulia cu media 9,18.

Reporter: Bună ziua, astăzi stau de vorbă cu Călin Holom, absolvent al Gimnaziului „Liviu Rebreanu” din Târgu Mureș. Acesta a fost admis la Colegiul Militar din Alba Iulia. Îți urăm bun venit în redacția ziarului. Te rog să ne spui pentru început câte ceva despre tine.

Călin Holom: Tocmai ce am absolvit Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” și sunt foarte fericit că am fost admis la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”. A fost un drum foarte dificil, plin de dificultăți. Am avut noroc cu familia mea, care m-a susținut. Am vrut de multe ori să dau înapoi, dar mereu m-am gândit că va fi un final și chiar a venit acel final foarte fericit și este o vacanță foarte frumoasă. Și aștept cu nerăbdare începerea liceului pentru a vedeam cum este și partea militară.

Rep.: Spune-ne cum a fost experiența Evaluării Naționale pentru tine?

C.H.: A fost foarte ușoară după părerea mea, deoarece pregătirea pentru liceul militar a fost mult mai intensă, iar din exercițiile avute pentru examenul de la ei, de la Alba Iulia, multe exerciții din culegerea de la liceu erau bazate pe dificultăți pe care la Evaluarea Națională nu le-am întâlnit și erau mult mai multe capcane. Dar la acuma, la examenul acesta nu pot spune că a fost foarte dificil. La limba română m-am încurcat puțin la compunere, n-am citit foarte atent compunerea, dar la matematică a decurs foarte bine. M-am așteptat la un rezultat mare, chiar a fost mare și a fost un mare ajutor să rezolv o culegerile pentru liceu deoarece au compensat la examen. Rep.: Și cum a fost pregătirea pentru admitere?

C.H.: Am început anul trecut când am decis să dau la Liceul Militar. A fost un șoc pentru familie. Nu se aștepta nimeni să aleg acest drum. Totul a început prin pregătirea pentru etapa sportivă, unde a fost un exercițiu de rezistență de un kilometru și un traseu utilitar de mai multe exerciții. Am început prin octombrie să alerg, nu mi-a plăcut deloc, a fost foarte frig, dar am continuat și am tras, am tras ca să fiu admis și să fiu printre primii.

Rep.: Ce te-a determinat să alegi Colegiul Militar?

C.H.: Pot spune că m-a ajutat și sora mea care a terminat și ea Liceul Militar și acum Academia și este un exemplu foarte bun pentru mine. Am văzut că viața din Liceul Militar este foarte frumoasă și plină de distracție, adrenalină.

Rep.: Și pe lângă sprijinul familiei pe care mă gândesc că l-ai primit, cine altcineva a mai fost lângă tine?

C.H.: Prietenii mă îndemnau să învăț și chiar dacă voiau să mai ieșim pe afară să mai stau cu ei, uneori n-am putut și am considerat acesta un sacrificiu. Dar acum mă bucur alături de ei și sunt foarte mândrii de mine. Și profesorii m-au ajutat și m-au îndemnat să continui.

Rep.: Apropo de profesori și de școală, care sunt materiile tale preferate de la școală?

C.H.: Matematica! Matematica e foarte frumoasă, dacă ajungi să o înțelegi.

Rep.: Cum îmbini școala și activitățile astea din cadrul școlii cu timpul tău liber?

C.H.: Acum în ultimul an n-am avut deloc timp liber. Tot timpul l-am acordat învățatului și acum, sper ca din a noua să-mi îmbin activitățile extrașcolare cu învățatul și să-mi fac un program foarte distractiv ca să nu mă plictisesc și să nu devin foarte monoton.

Rep.: Cum te vezi tu peste 10 ani?

C.H.: Sincer m-am gândit după Liceul Militar să continui la Brașov, la Forțele Aeriene, la job-ul de control trafic aerian și de acolo să-mi continui viața.

Rep.: Super și dacă ar fi să îi încurajezi pe colegii tăi mai mici sau să le transmiți ceva celor care își doresc să meargă la Colegiul Militar, să dea admiterea, ce le-ai transmite?

C.H.: Aș vrea să le spun că până în clasa a opta să facă ce vor ei să se distreze și din a opta să învețe. E doar un an, trece! Iar dacă vor Liceul Militar, trebuie să fie foarte determinați. Și după clasa a opta vine vacanța și apoi este chiar colegul militar. E foarte frumos când ai un obiectiv și-l atingi prin muncă, e foarte frumos.

Rep.: Mulțumim tare mult, Călin! Îți dorim mult succes și felicitări pentru rezultatele obținute!

A consemnat Ioana MĂRGINEAN