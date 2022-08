Festivalul ”Văii Mureșului” a revenit ”La Alei”

Share



După o pauză de trei ani cauzată de pandemie, Festivalul ”Văii Mureșului” a bifat o nouă ediție, a XVI-a la număr, eveniment organizat în perioada 30-31 iulie, în locul deja binecunoscut ”La Alei”, locul de întâlnire al tradițiilor Văii Mureșului Superior.

Protagoniștii festivalului Organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului, cu sprijinul Prefecturii Județului Mureș și Consilului Județean Mureș, festivalul a avut deschiderea oficială sâmbătă, 30 iulie, moment care i-a adus pe scenă pe protagoniști, respectiv reprezentanții comunelor și municipiilor participante, Deda, Suseni, Petelea, Breaza, Ideciu de Jos, Rușii Munți, Răstolița, Vătava, Stânceni, Lunca Bradului, Reghin, precum și oficialitățile județului, parlamentarii Cristian Chirteș, Dumitrița Gliga, Mara Togănel, prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș. Pe lista invitaților speciali s-a numărat Florin Lixandru, ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.

Ciprian Istrate

Momentul festiv a debutat cu intonarea Imnului de Stat de către solistul Ciprian Istrate și binecuvântarea adusă de părintele Valentin Vârva, protopop al Reghinului, alături de preoții Sorin Sîplăcan, Parohia Suseni, Ioan Brici, Parohia Filea și părintele Ion Petru Purcea, Parohia Răstolița.

Totul devine posibil când ai oameni de calitate

Organizatorii festivalui, în frunte cu primarul comunei Deda, Lucreția Cadar, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului, au punctat esența festivalului menit să pună în valoarea bogățiile Văii Mureșului Superior.

Primarii Lucreția Cadar (Deda) și Mircea Mariș (Suseni)

„Din dorința de a continua tradițiile am reușit și în acest an să dăm viață Platoului ”La Alei” de pe Valea Mureșului. E de datoria noastră să ducem mai departe rădăcinile poporului român care, în ciuda greutăților întâmpinate, știm foarte bine că au avut parte de războaie, foamete, cutremure, boală, ne-au transmis totuși obiceiurile și frumusețea tradițiilor. Generația noastră trăiește vremuri de restriște, am fost puși la încercare și noi, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Misiunea noastră este să le arătăm celor ce vor urma pe aceste meleaguri identitatea noastră națională, iar prin intermediul acestui festival avem convingerea că vom construi, alături de oamenii frumoși de pe vale, un viitor din care să nu lipsească tradițiile populare. Nu este ușor, dar atunci când ai oameni de calitate care au același țel comun, totul devine posibil. Le mulțumesc pe această cale administrațiilor locale care au înțeles nevoia poporului nostru de a avea continuitate din perspectiva tradițiilor. Mulțumesc Consiliului Județean Mureș, pentru că este alături de noi ca în fiecare an în promovarea culturii și a obiceiurilor, obiceiurilor de pe Valea Mureșului precum și tuturor celor care astăzi ne sunteți alături în acest demers inițiat în anul 2005, acela de a promova frumusețea oamenilor, farmecul naturii, profunzimea tradițiilor și a obiceiurilor care nu fac altceva decât să sprijine dezvoltarea Văii Mureșului ca și zonă turistică. Prin turismul care s-a dezvoltat, hărnicia și ospitalitatea oamenilor locului au devenit cunoscute la nivel național. Ne dorim să continuăm să ducem mai departe tot ceea ce am moștenit de la strămoșii noștri pentru a le putea oferi generațiilor tinere ceea ce la rândul nostru am trăi. În aceste zile sărbătorim întreaga Vale a Mureșului. Casele din satul alegoric ne prezintă viața de altădată, oamenii sunt dornici să ne poarte prin acea lume, să ne vorbească de unde cântecul popular răsună pe această vale, iar ansamblurile locale cu mândrie prezintă jocul tradițional”, a precizat Lucreția Cadar.

Salutul oficialităților

A devenit deja o tradiție ca festivalul să fie deschis de maestrul Dorin Gliga cu un ”Joc de-a lungu” intepretat la oboi, moment care a precedat luările de cuvânt ale oficialităților prezente la festival.

Florin Lixandru, ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Educației

„Așa cum spunea un mare poet român, veșnicia s-a născut la sat. Pentru a asigura această veșnicie este nevoie să promovăm tradițiile populare în rândul tinerilor, în rândul copiilor. Indiferent de poziția noastră de adult, fie că suntem părinți, fie că suntem dascăli, fie că suntem oficialități, rolul nostru este acela de a insufla copiilor noștri dragostea pentru tot ce înseamnă tradiție populară, pentru obiceiurile zonei, asigurându-ne astfel că în timp aceste tradiții vor fi păstrate. Prin astfel de manifestări cum este acest festival, menținem vie flacăra existenței noastre pe aceste meleaguri și sunt convins că acest festival va deveni o tradiție recunoscută la nivel național, pentru că ceea ce se întâmplă la noi în România, în zona folclorică și în zona populară, este ceva unic”, a spus Florin Lixandru, ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.

Cristian Chirteș, senator PNL

„Dacă vorbim despre acest eveniment, vorbim deja de o întreagă istorie. Nu e vorba doar despre noi cei care astăzi suntem aici pe scenă. Cred că aici, pe scenă, trebuie să se afle oameni care de-a lungul timpului au pus eforturi pentru permanentizarea acestei manifestări atât de reușite și de importante pentru Valea Mureșului. Aici pe scenă pot să stea, începând de la domnul Gheorghe Movilă, domnul Șular Zaharie, domnul Vasile Gliga, domnii consilieri județeni sau foști consilieri județeni, domnii consilieri locali, fiecare au pus umărul pentru ca noi aici să avem parte de două sau trei zile minunate”, a afirmat Cristian Chirteș, senator PNL.

Dumitrița Gliga, deputat PSD

„Nu puteam să vin astăzi la festival decât în costum popular. Așa mă știți de 16 ani, așa vă întâmpinăm la intrare, locul unde vă arătam cum se fac viorile. Astăzi, am ales să port un costum popular cusut de mama bună de la Râpa, pe care doamna profesor Ioana Crișan, pe care mulți o cunoașteți, îl purta în urmă cu 70 de ani la sărbătorile care se organizau pe Valea Mureșului. Iubesc tradițiile, iubesc portul popular pe care l-am descoperit în urmă cu 20 de ani. Atunci am considerat că e momentul să nu se piardă această bogăție, care la noi diferă de la un sat la altul și de la o comună la alta. Îi mulțumesc lui Mihai Moldovan, care a fost întotdeauna alături de mine la „Balul Însuraților”, doamnei Rafila Moldovan și multor oameni cu care mă întâlnesc de 17 ani pe acest platou. Vreau să-i felicit și pe domnii primar și pe domnii consilieri locali ai comunităților prezente în festival pentru faptul că susțin atât tradițiile cât și ansamblurile de dansuri populare pe care le-am întâlnit atât la ”Balul Însuraților” cât și aici la Răstolița la festival”, a menționat Dumitrița Gliga, deputat PSD și președinte interimar al PSD Mureș.

Mara Togănel, prefectul județului Mureș

„Spuneam și de „Ziua Imnului” că România de zi cu zi suntem noi, de aceea cred că este bine să avem grijă cu toții, pentru că, cuvântul de azi este fapta de mâine. Aici, unde regăsesc oameni buni, români buni, credincioși și oameni extrem de gospodari și destoinici, venim să arătăm țări întregi că aici, pe Valea Mureșului, unde bate inimă românească și suflet românesc, suntem ceea ce trebuie să fim, uniți cu patria. De aceea, vă rog, haideți să dăm mână cu mână și să fim pentru patria noastră România ce trebuie să fim. Este bine să încercăm să avem mai multă încredere unii alții și să vorbim mai mulț unii despre alții decât despre noi, și în egală măsură să vorbim mai bine despre patria noastră decât cu reproș. Doar așa cred eu că putem da forță țării noastre”, a transmis Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș

„Trăim vremuri grele, războiul nu departe de țara noastră, pandemia și multe lucruri. Vă îndemn să rămânem uniți, pentru că va trebui, poate într-o zi să ne apărăm tot ce astăzi avem sfânt, așa cum au făcut-o bunicii și străbunicii noștri. Sper să nu fie cazul, dar noi trebuie să rămânem uniți. Va trebui poate într-o bună zi chiar noi să dăm ceva pentru România. S-ar putea să vină acea vreme în care să nu mai spunem ”ce ne-ai dat”, ci va trebui, cu curaj, cu onestitate, să dăm fără să mai cerem pentru România. Astăzi, prin faptul că suntem uniți în jurul valorilor noastre, și anume tradițiile populare, îmi dă încredere și mă face să fiu mândru că sunt român”, a afirmat Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș, unul din părinții fondatori ai Festivalului Văii Mureșului.

