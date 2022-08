Horațiu Suciu, informații de actualitate despre proiectul noului Institut al Inimii din Târgu Mureș

Share



Reputatul profesor și chirurg Horațiu Suciu a prezentat marți, 2 august, la emisiunea ”Față în față”, cu tema ”Sănătate vs. Politică”, difuzată de postul de televiziune M9 TV, informații de actualitate despre proiectul noii clădiri administrative a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, cunoscut și sub denumirea de Institutul Inimii. Acesta se află în stadiu de Studiu de Fezabilitate (SF) și se dorește a fi depus, în toamna acestui an, în vederea obținerii unei finanțări prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Investiție vitală pentru Sănătatea mureșeană

Tip de aproape 60 de minute, profesorul Horațiu Suciu, care deține și funcția de consilier local în Consiliul Local Târgu Mureș și de președinte al Partidului Național Liberal Târgu Mureș, a răspuns la mai multe întrebări adresate de către realizatorul emisiunii, jurnalistul Florin Dobrater. În mod firesc, dialogul dintre jurnalist și invitat a conținut și întrebări despre noul sediu administrativ al Institutului Inimii din Târgu Mureș, un proiect foarte așteptat în comunitatea mureșeană.

”Dorim să construim un spital nou în Târgu Mureș exact în acest domeniu, în domeniul bolilor cardiovasculare, să fie un institut, Institutul Inimii din Târgu Mureș, să dobândească o formă nouă, sub forma unei clădiri, așa cum trebuie să fie o clădire de spital în anul 2022 și sper ca acest lucru – acesta este un proiect care trebuie să se întâmple și repet, nu pentru mine, nu pentru PNL, ci pentru Târgu Mureș, pentru pacienții cardiaci din România. E nevoie ca de aer de acest lucru pentru că există experiență, există resursa umană, ea trebuie doar valorificată”, a afirmat chirurgul supranumit și ”Doctorul inimilor de copii”.

Șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș a lansat apoi un apel public către toate forțele politice ale județului Mureș în ideea de a susține la unison proiectul aflat în stadiu de elaborare a SF-ului.

”Institutul Inimii este un proiect care sperăm să îl introducem în PNRR, județul Mureș are nu numai să spunem dreptul, trebuie să obțină un obiectiv prin acest Plan Național de Reziliență, pe domeniul de Sănătate. Este imperativ, și eu îl lansez acum ca pe un proiect al comunității, indiferent de rasă, religie, sex și așa mai departe. Toți, așa văd eu lucrurile, trebuie să ne luptăm pentru ca județul Mureș și Târgu Mureșul să aibă o unitate de elită, un etalon, un Institut de Boli Cardiovasculare așa cum trebuie să fie în 2022, și nu o entitate pe mai multe secții printr-un spital sau prin altul. Este un proiect foarte avansat, așa cum am spus și acest proiect este în curs de elaborare a Studiului de Fezabilitate care să sperăm că va fi gata până undeva în luna octombrie și să intre spre finanțare. Dacă reușim să face acest lucru, eu consider că Sănătatea în Mureș va face un mare progres”, a informat prof. univ. dr. Horațiu Suciu, care deține și funcția de președinte al Colegiului Medicilor din județul Mureș.

Înregistrarea integrală a emisiunii, fără îndoială una de colecție, poate fi urmărită integral pe pagina de Facebook a televiziunii M9 TV.

Alex TOTH