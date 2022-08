Piesă interpretată de Flavius Buzilă (Hara), în finala concursului internațional ”Song of the Year”

Solistul Trupei Hara, Flavius Buzilă, a anunţat, miercuri, că piesa „Ar fi trebuit” (Should’ve Known Better) este finalistă într-unul dintre cele mai mari concursuri internaţionale de creaţie muzicală din SUA, „Song of the Year”.

„Piesa noastră „Ar fi trebuit” (Should’ve Known Better) este finalistă într-unul dintre cele mai mari concursuri internaţionale de creaţie muzicală din SUA, „Song of the Year”. Din juriu au făcut parte, între alţii, Lenny Kravitz, Steven Tyler (Aerosmith), Dave Grohl, The Edge (U2), Gwen Stefani, Alicia Keys şi mulţi profesionişti din industrie. (…) Înscrierea la acest concurs prestigios are loc online şi partea bună este că dacă se ajunge în primii 5, exact cum s-a întâmplat cu noi acum, adică în finală, automat piesa ta este trimisă către producători, label-uri, case de discuri din afară, staţii de radio, manageri şi aşa mai departe pentru posibile colaborări. Tocmai am primit de la ei şi o cerere oficială prin care îmi dau acordul ca ei să trimită piesa mai departe şi să putem să fim contactaţi de cine este interesat. E clar că trebuie să-i facem şi o variantă în limba engleză, pentru că ea a participat în limba română, ceea ce văd că nu a împiedicat-o să fie între primii 5, doar titlul l-am pus şi în engleză”, a declarat, pentru Agerpres, Flavius Buzilă.

Piesa a fost realizată în anul 2020, chiar înainte de pandemie şi are un videoclip ca o conversaţie pe Messenger dintre un tânăr şi o tânără.

„Acesta este de fapt videoclipul şi le-a atras atenţia foarte multor oameni tocmai pentru că e altceva şi, cum spun şi ei, e ingenios mai ales că la scurt timp totul a trecut în on-line din cauza pandemiei. Mulţi mi-au spus că am fost foarte inspiraţi cu videoclipul piesei, care a fost lansat cu o lună înainte de pandemie, când toată lumea a trecut în online (…) Practic suntem în top 5, asta înseamnă că le-a atras foarte mult atenţia şi urmează să intrăm într-un dialog cu ei acum să vedem exact de ce ar fi interesaţi mai departe. Noi vrem deja să ne apucăm de o variantă în limba engleză, pentru e clar care avea şanse mult mai mari să penetreze pe piaţa internaţională. Partea foarte bună este că le-a atras atenţia compoziţia, că li s-a părut extrem de interesantă şi ingenioasă şi ăsta e un lucru bun. Adică dacă o piesă în limba română reuşeşte să le vorbească atât de bine oamenilor încât să fie în primele 5, pentru mine şi pentru noi e o foarte mare satisfacţie. Într-adevăr, aş vrea ca piesa să fie mult mai promovată şi în România”, a arătat Flavius Buzilă.

În anul 2021, o altă piesă a Trupei Hara, „The Other”, a ajuns în semifinala International Songwriting Competition, una dintre cele mai mari şi importante concursuri de creaţie muzicală din lume, fiind selectată din cele peste 26.000 de piese înscrise din întreaga lume.

