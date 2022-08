Dumitrița Gliga, proiecte pentru Valea Mureșului

Share



Printre oficialii prezenți la Festivalul Văii Mureșului s-a numărat și deputatul PSD Dumitrița Gliga, care a punctat în deschiderea evenimentului câteva din oportunitățile de dezvoltare a comunităților de pe Valea Mureșului Superior. Primul potențial nominalizat a fost cel al turismului. „În ce privește Valea Mureșului, cred că are un foarte mare potențial. Îmi amintesc de prima ediție a festivalului în care ne-am amenajat standul. Am făcut atunci un ponton pe Mureș, tocmai pentru că mi se părea impresionant peisajul care se poate vedea acolo atunci când servește o tocăniță sau un boț. Pe de altă parte, mă bucur că, de exemplu, Primăria Deda, prin doamna Lucreția Cadar și Primăria Lunca Bradului, prin domnul Alexandru Bexa, s-au făcut demersurile pentru ca aceste două comune să fie localități de interes local din punct de vedere turistic, ceea ce va atrage foarte multe fonduri pe Valea Mureșului”, a precizat deputatul Dumitrița Gliga.

Fonduri pentru comuneleVăii Mureșului

Infrastructura a fost și ea nominalizată ca fiind una din preocupările deputatului mureșean în ce privește comunele mureșene, implicit cele de pe Valea Mureșului. „În urmă cu două săptămâni au fost aprobate proiectele depuse de primăriile și de consiliile locale de pe Valea Mureșului pe Programul ”Anghel Saligny”. Numai pentru comunele și municipiul Reghin primării care participă la acest festival sunt în jur 128.000.000 de lei deja aprobați pentru șapte proiecte de apă-canal, trei proiecte de apă și branșamente de apă în Vătava și cinci proiecte de modernizări de drumuri în Lunca Bradului, Răstolița, Petelea, Reghin și Rușii Munși. Îi felicit pe domnii primari și consiliile locale că au muncit pentru aceste proiecte. Sper din tot sufletul să se găsească și constructorii necesari iar peste doi ani, la acest festival să putem să ne bucurăm împreună de toate aceste realizări care au în vedere apă, canal, drumuri și introducere apei potabile”, a spus Dumitrița Gliga.

Alt subiect de actualitate atins de deputatul Dumitrița Gliga a fost cel legat de barajul de la Răstolița „Este un proiect de suflet în care m-am implicat foarte mult și pe care l-am susținut și în Parlamentul României, respectiv barajul și centrala de la Răstolița. În primul rând, vreau să vă spun că se lucrează în continuare la baraj. În al doilea rând, vreau să vă spun că am avut întâlniri cu conducerea Hidroelectrica și am fost în primul rând foarte încântată de la prima întâlnire de la începutul anului că dânșii sunt determinați să finalizeze acest baraj. În același timp, am inițiat o lege în Parlamentul României și am susținut-o la tribuna Camerei Deputaților prin care singurul loc unde se putea împotmoli acest proiect era defrișarea cuvei lacului, pentru că acolo, înainte de 2007 de a intra la Uniunea Europeană, a fost desemnată arie naturală protejată. Ca să putem să defrișăm cuva lacului trebuia făcută această excepție. Legea a trecut de Senat, apoi de Camera Deputaților unde a beneficiat de susținerea noastră, a tuturor. Din păcate a fost contestată la Curtea Constituțională. Indiferent sub ce formă, se caută soluții în paralel deoarece acest baraj trebuie să fie finalizat. Dacă nu o să fie anul ăsta sau la anul și nu se continuă lucrările, practic nu va mai fi finalizat niciodată. Așadar, trebuie să fim cu toții uniți pentru asta”, a precizat Dumitrița Gliga.

Nu a fost ocolit subiectul privind introducerea gazului pe Valea Mureșului Superior. „În următoarea lună se va decide introducerea gazului pe Valea Mureșului Superior. Sunt mai multe proiecte, 19 la nivel de județ. Eu susțin acest proiect cu introducerea gazului în cele cinci comune de pe Valea Mureșului Superior, Brâncovenești, Aluniș, Vătava, Rușii Munți și Deda. Să sperăm că vom reuși. Dacă nu sunt și fonduri europene, pentru că în urmă cu trei săptămâni europarlamentarii noștri au reușit să obțină la Comisia Europeană ca și gazul să fie considerat energie verde și să putem accesa fonduri europene”, a menționat Dumitrița Gliga.

Alin ZAHARIE