La mulți ani, Rotecom! 30 de ani de performanță în distribuție și în prelucrarea sticlei plate!

Share



Compania mureșeană Rotecom a aniversat 30 de ani de activitate, pe 4 august. Rod al muncii familiei Teglaș, Rotecom a fost timp de 15 ani unul dintre cei mai mari distribuitori de produse alimentare, dulciuri, băuturi și țigări, iar din 2007, ultimii 15 ani, este un pion important pe piața prelucrării sticlei plate din județul Mureș, și nu numai. O relație corectă cu partenerii de afaceri, respectul pentru clienți și implicarea conducerii firmei în numeroase proiecte, educative, sportive sau sociale sunt atributele care dau valoare acestei companii și fac din ea un reper în comunitatea mureșeană de afaceri.

Ani Teglaș, sufletul marii familii Rotecom, ne-a dezvăluit câteva dintre gândurile sale, acum la ceas aniversar.

Reporter: Care au fost motivele alegerii unui nou business în acest domeniu?

Ani Teglaș: Deși piața nu ducea lipsă de producători am considerat că și noi ar trebui să investim într-o fabrică din domeniul producției de sticlă. Mulți clienți din județul Mureș importau gemurile termopan din alte județe ale țării sau chiar din Ungaria. Acesta a fost unul dintre factorii decisivi care ne-au determinat să investim în acest domeniu.

Rep.: Anul 2007 a fost unul important în viața firmei. Ce noutăți a adus?

A.T.: Da, așa este. A fost anul în care ne-am diversificat domeniul de activitate prin inaugurarea unei fabrici moderne, specializată pe producția de geam termopan. Atunci am tăiat panglica noii unități a firmei, în prezența partenerilor de afaceri, dar și a unor oficialități precum viceprimarul Bakos Levente, sau senatorul PD de Mureș Mihail Antonie. Investiția în noua fabrică, cu o suprafață de 1.500 de metri pătrați, a fost în valoare de 300 de mii de euro, bani destinați achiziționării de utilaje moderne, necesare producției de geam termopan de cea mai bună calitate. Aceste utilaje au fost importate din Germania și Italia, iar furnizorii s-au ocupat și de pregătirea personalului.

Rep.: Care este capacitatea de producție a fabricii?

A.T.: Cererea fiind mult mai mare în ultimii ani, capacitate de producție a fabricii noastre a crescut prin achiziționarea de utilaje noi. Destinațiile principale sunt marile complexe rezidențiale de blocuri, case sau școli, însă multe comenzi vin prin intermediul companiilor care furnizează servicii de montare geamuri, uși etc.

Rep.: Ce atuuri are compania Rotecom?

A.T.: Principalul nostru atu este dat de utilajele de ultimă generație cu care este dotată fabrica, materia primă de cea mai bună calitate, care provine de la cei mai mari furnizori și nu în ultimul rând oamenii, având colegi vechi aproape de la înființarea firmei, dar și colegi mai noi, foarte tineri, deosebit de harnici și responsabili.

Geamul termoizolant realizat de Rotecom are în componență sticlă de calitate, provenită de la producători valoroși, iar butilul, polisulfidul bicomponent, sita moleculară și distanțierul de aluminiu sunt, de asemenea, de o calitate superioară, produse în U.E. Geamul termoizolant, popular cunoscut sub denumirea de geam termopan, este o unitate de vitraj compusă din două sau mai multe foi de sticlă, tăiate la dimensiune, foarte bine spălate și asamblate vertical de o parte și de alta a unei baghete distanțier, pe care s-a aplicat în prealabil sigilant butilic și care a fost umplută cu sită moleculară în proporție de minim 70 la sută, pentru absorbția umezelii din interiorul geamului termoizolant. Acestă unitate se etanșează apoi de-a lungul baghetei distanțier, cu sigilant poliuretanic, sigilant polisulfid bicomponent, hotmelt sau sigilant siliconic, pentru asigurarea unei etanșeități cât mai ridicate, menită să asigure o producție termică și acustică de foarte bună calitate. Rotecom realizează a doua sigilare, respectiv cea exterioară, cu polisulfid bicomponent (Tiokol), aceasta fiind una dintre cele mai bune soluții, pentru o sigilare calitativă și durabilă.

Rep.: De ce calități este nevoie pentru a susține o afacere timp de 30 de ani?

A.T.: În primul rând, pentru a începe o afacere e nevoie de mult curaj, un pic de nebunie, foarte multă muncă și nu în ultimul rând, sprijinul familiei și al colegilor. În urmă cu un 30 de ani s-a născut o poveste, o poveste cu și despre oameni deosebiţi, construită pas cu pas, și pentru asta mulțumim tuturor celor care fac parte, sau au făcut parte din echipă. Au fost 30 de ani cu multă muncă, cu multe responsabilități, dar și cu multe bucurii. 30 de ani pentru care vă mulțumesc și vreau să știți că am o profundă recunoştinţă pentru toți cei care în decursul anilor au fost alături de noi. Vreau să mulţumesc şi să zâmbesc cerului pentru încercările vieții, pentru că datorită acestor încercări am devenit tot mai puternici și mai responsabili. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi!

A consemnat Florin Marcel SANDOR