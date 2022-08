The Rolling Stones şi-a încheiat la Berlin turneul european

Şaizeci de ani de carieră şi încă la fel de multă energie pe scenă: trupa The Rolling Stones şi-a încheiat miercuri seara turneul european „SIXTY” cu un ultim concert la Berlin sub forma unui spectacol emoţionant, relatează AFP.

„Aceasta este cea de-a 118-a apariţie a noastră în Germania şi încă sunteţi la fel de efervescenţi”, le-a spus în germană Mick Jagger celor peste 22.000 de spectatori de la Waldbühne, un pitoresc amfiteatru în aer liber situat într-o pădure la vest de capitala Germaniei.



Legendarul grup britanic, aflat în turneu european pentru marcarea a 60 de ani de existenţă, i-a dedicat ultimul spectacol lui Charlie Watts, toboşarul trupei care s-a stins din viaţă anul trecut.



„Când am ajuns aseară la Berlin, am băut ceva în cinstea lui. După cinci băuturi, am vorbit perfect germana!”, a exclamat solistul grupului în vârstă de 79 de ani. Mick Jagger s-a aflat pe scenă, în aclamaţiile publicului, alături de colegii săi, chitariştii Keith Richards, 78 de ani, şi Ronnie Wood, 75 de ani.

