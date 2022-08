80.000 de lei din banii târgumureșenilor pentru ”Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc”, cu votul lui Pápai László Zsolt (POL)

Share



Cel mai slab Consiliu Local din istoria postdecembristă a Consiliilor Locale târgumureșene a aprobat marți, 9 august, într-o ședință extraordinară de lucru, alocarea sumei de 80.000 de lei din bugetul local pentru susținerea unei competiții intitulată ”Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc”, organizată în perioada 9-10 august de către Clubul Sportiv Intersport din județul Harghita.

Proiectul de hotărâre a primit 12 voturi favorabile, din partea următorilor consilieri locali: Tamási Zsolt József (UDMR), Portik Vilmos László (UDMR), Szabó Péter (UDMR), Frunda Csenge Orsolya (UDMR), Kelemen Atilla Márton (UDMR), Berecki Sándor (UDMR), Kakassy Blanka (UDMR), Iszlai Tamás (UDMR), Jakab István Attila (UDMR), Szabó Árpád (UDMR), Venczi Vidor János (UDMR) și Pápai László Zsolt (POL).

S-au abținut: Adrian Mureșan (POL), Kiss Zoltan (PMP) și Sergiu Papuc (PSD).

Au votat împotrivă: Claudiu Maior (Pro România) și Călin Moldovan (Pro România).

Nu au participat la ședință: Horațiu Suciu (PNL), Alexandru György (PNL), Horea Șarlea (PNL), Bogdan Costin Voicu (PNL), Sebastian Pui (PSD) și Radu Mircea Pescar (PMP).

Pentru a fi adoptat, proiectul avea nevoie de 12 voturi. Astfel, pe lângă cele 11 voturi ”pentru” ale celor 11 consilieri locali de la UDMR votul decisiv, al 12-lea, a fost acordat surprinzător (sau poate că nu…) de către Pápai László Zsolt (POL).

Acesta și-a argumentat votul, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook:

”Am surprins multă lume prin votul meu favorabil exprimat în ședința extraordinară a Consiliului Local din 9 august. Este vorba de HCL prin care se acordă 80.000 de lei unei asociații sportive organizatoare a Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc. De când sunt consilier local am militat pentru eliminarea dublei măsuri și am solicitat public ca sprijinul acordat sportului să se facă prin concurs de proiecte sportive. Din acest motiv am votat împotriva acestor asocieri, inclusiv în cazul ediției din 2021 al aceluiași Tur al Ținutului Secuiesc. Anul acesta organizatorii s-au conformat cererii, și au depus un proiect în acest sens, proiect care a fost acceptat de Executiv, și a fost declarat câștigător de către juriu. Faptul că a greșit atât compartimentul de specialitate cât și juriul, după părerea mea nu ar trebui să afecteze competiția.

Argumente suplimentare pentru care am votat „pentru”: nu se acordă sume suplimentare, fondurile sunt prevăzute în buget, suma deja le-a fost acordată de către cei care jurizează proiectele sportive, dacă s-au acordat 100.000 de lei pentru raliul auto prin centrul orașului se pot sprijini și cicliștii, singurul argument al majorității celor care au contestat a fost referirea la Ținutul Secuiesc, ținut din care de sute de ani face parte și orașul nostru într-un mod incontestabil.”

Argumente pro și contra

Înainte de vot, am consemnat câteva luări de cuvânt. Lăsăm la latitudinea cititorilor să decidă singuri justețea argumentelor prezentate…

Claudiu Maior (Pro România) a luat primul cuvântul: ”În primul rând, nu văd urgența pentru care s-a propus acest material, nu văd de ce a reușit secretarul Primăriei sau juristul care a semnat acest material să găsească baza legală la acest material. Mai mult, atunci când sponsorizăm sau ajutăm sau finanțăm cluburi din alt județ în timp ce cluburile din Târgu Mureș au probleme foarte mari, începând de la ONG-uri care au fost descalificate pentru că, vezi Doamne, nu le era bun un certificat de la Finanțe. Nu era bun între ghilimele. În momentul în care a făcut contestație nici nu a fost băgat în seamă.”

Marina Ciugudean, șeful Serviciului Activități Culturale, Sportive, Tineret și Locativ, a recunoscut că proiectul depus la concursul de proiecte de către Clubul Sportiv Intersport nu a fost eligibil pentru a obține finanțare de la bugetul local: ”Clubul Sportiv Intersport a participat la concursul de proiecte sportive unde a fost jurizat, a primit un punctaj de 74 de puncte. Când redactat contractele am constatat că acest club sportiv fiind din Miercurea Ciuc nu poate participa la concursul de proiecte din Târgu Mureș, conform Regulamentului aprobat prin Hotărâre de Consiliu. Evenimentul este un eveniment important, care începe astăzi, în 9, de aceea este nevoie de urgență, era singura soluție pentru parteneriat.”

Portik Vilmos (UDMR), viceprimar, a explicat cum reprezentanții Clubului Sportiv Intersport nu au fost eligibili pentru a participa la concursul de proiecte, după care au anunțat Primăria Târgu Mureș… că renunță la suma cuvenită (!?!): ”Atunci când s-a propus acest material am luat în considerare faptul că dânșii ne-au trimis o adresă prin care renunță – faptul că nici n-ar fi putut să participe la acest concurs. Oricum, este un temei legal ca să nu le acordăm sprijin, dar ne-au trimis și o adresă prin care ne-au înștiințat că renunță la această sumă care a fost prin Comisia pentru proiecte sportive. Am luat în considerare acea sumă care ar fi primit dânșii și această sumă am propus, aproape această sumă am propus prin acest proiect de HCL. Eu aș ridica problema în felul următor: atunci când acest material, această asociație a fost luată în considerare prin Regulamentul și prin punctajul, prin Comisia care acordă punctajul și decide cine și ce sumă poate să primească, atunci au fost jurizați după niște puncte de vedere obiective și nu conta denumirea acestui eveniment așa cum în presă și în discursul politic acum apare această problemă (…) Aș veni cu rugămintea către toți colegii mei consilieri ca să nu lăsăm ca discursul acesta etnic sau care merge în această direcție, să cădem în această capcană, pentru că Târgu Mureșul a depășit acest lucru.”

Claudiu Maior (Pro România) a informat că organizatorul evenimentului a solicitat sprijin financiar… abia cu câteva zile înainte de organizarea acestuia, și a fost de părere că nu se justifică așa zisa situație de urgență: ”Referatul de urgentare nu are temei legal, se explică doar caracterul evenimentului și nu temeiul legal de urgentare. Astfel, nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul Administrativ pentru introducerea materialului într-o ședință de urgență. Mai mult, cererea de parteneriat numărul 194 din 8 ianuarie 2022, atenție, ianuarie, a Clubului Sportiv Intersport, a fost depusă la Primăria Târgu Mureș abia în 3 august 2022, numărul 58339, deci chiar organizatorul evenimentului nu s-a grăbit, preocupat de organizarea evenimentului. Această delăsare a organizatorului nu poate pune presiune pe fondul deliberativ (…) Nimeni nu a identificat textul legal prin care acest eveniment de promovare a Ținutului Secuiesc reprezintă un obiectiv public de interes local.”

Sergiu Papuc (PSD) a făcut câteva clarificări pe marginea legalității proiectului de hotărâre: ”Tocmai discutam cu doamna șef de serviciu de la Serviciul Juridic care mi-a înmânat o Hotărâre, numărul 133 din 29 aprilie 2022, care practic stabilește un cadru general cu privire la încheierea unor acorduri de colaborare în vederea realizării în parteneriat a unor evenimente culturale, sportive și educaționale de interes local, unde sunt denumite și unde există niște anexe în care sunt identificate și denumite toate. Doi la mână: dacă tot discutăm de Codul Administrativ, discutăm și de articolul 129, alineatul 9, litera a, care ne spune textual așa: ”În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2, litera e, Consiliul Local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. Așa cum ați observat în această Hotărâre, tocmai așa este și denumită, ca o activitate de interes public local, deci se circumscrie prevederilor articolului 129, alineat 9. Mai mult, la momentul când s-a votat bugetul local s-a votat o sumă pentru parteneriate sportive în bugetul local nefiind identificate și nefiind defalcate fiecare activitate sportivă cu nume, așa cum se făcea până acum la construirea bugetului. Suma aceasta de 80.000 se încadrează în bugetul disponibil pentru parteneriatele sportive care este la îndemâna Consiliului Local de a utiliza pentru a semna, a încheia, acordul de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și Clubul Sportiv Intersport. Vorba vine, oricare ar fi.”

Frunda Csenge (UDMR) s-a arătat nemulțumită de absența de la ședință a consilierilor liberali și a fost de părere că ”Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc” este ”un eveniment de calitate, un eveniment inovator și educativ care aduce plusvaloare și prestigiu orașului nostru”: ”Un astfel de eveniment nu poate primi o finanțare din partea târgumureșenilor întrucât nu putem finanța un tur ciclist al unui ținut care nu există. Această declarație sigur nu îmi aparține. A apărut ieri pe Facebook pe pagina unui oficial al PNL Mureș. M-aș fi așteptat totuși ca acești colegi să fi prezentat opinia lor în plen, nu numai pe rețelele de socializare. Probabil pentru colegii noștri nu există nici Ținutul Pădurenilor care este o zonă în județul Hunedoara, nici Ținutul Buzăului și nici Țara Oașului, regiune geografică din județele Maramureș și Satu Mare. Sunt de acord că sportul nu are etnie, iar acest fapt este demonstrat tocmai de faptul că la acest eveniment vor participa 20 de echipe din 10 țări. Țin să vă reamintesc că și anul trecut am finanțat acest turneu, la vremea respectivă Hotărârea 232 din 29 iulie 2021 a fost votată de majoritatea absolută a consilierilor. Evenimentul este organizat de un club sportiv și este de renume internațională, cu cel mai înalt standard pentru turneele din România (…) Votăm pentru un eveniment de calitate, un eveniment inovator și educativ care aduce plusvaloare și prestigiu orașului nostru.”

Adrian Mureșan (POL) a spus, răspicat, că aleșii locali ai ”Oamenilor Liberi” vor vota bani pentru sport ”doar prin concursuri de proiecte și niciodată prin încredințare directă”: ”Văd că unii români din PNL și Pro Ro au reușit să ducă discuția în zona etnică, unii maghiari din UDMR au reușit și ei să ducă discuția în zona etnică. Noi, cei din POL, spunem răspicat că da, există Ținutul Secuiesc. Și noi cei din POL spunem răspicat că da, nu trebuie să folosim doleanțele justificate a jumătate de milion de oameni pentru ca să dăm bani preferențial. Există concursuri de proiecte, acele concursuri de proiecte au niște reguli și au fost făcute cu un cap. Dacă ați fi dorit să dați bani asociațiilor care nu sunt din Mureș puteați să schimbați Regulamentul și în Regulament să scrieți acolo: în cazul că o parte din eveniment are loc în Târgu Mureș atunci asociația poate să fie din alt oraș. Deci ați fi putut să schimbați Regulamentul dacă doreați, dar noi, cei din POL, întotdeauna vom vota bani pentru sport doar prin concursuri de proiecte și niciodată prin încredințare directă.”

Sergiu Papuc (PSD) a concluzionat: ”Din punct de vedere legal eu zic că sunt întrunite condițiile pentru că altfel proiectul de hotărâre n-avea toate avizele de la direcțiile care trebuiau să îl pună în aplicare și nici n-avea viză juridică.”

Alex TOTH