Artiștii zilei la Harmonia Cordis

Ediția cu numărul XVII a Festivalului Internațional de Chitară Harmonia Cordis debutează în această seară la Palatul Culturii din Târgu Mureș. Începând cu ora 19.00, vor concerta Cassie Martin (Franța), István Ferenc Beke (România), Antal Pusztai Jazz Band (Austria/România) și Trio Cavalcade (Franța). Intrarea la eveniment este liberă.

Cassie Martin

Cassie Martin s-a născut în Franța și a început studiul chitarei clasice la vârsta de 5 ani. Aceasta a trecut prin instituții importante de educație muzicală în Orléans și Paris și a avut profesori renumiți cum ar fi Josiane Rabemananjara, Gérard Abiton sau Olivier Chassain.

Cassie a participat la numeroase cursuri de măiestrie susținute de profesori și interpreți de renume mondial cum ar fi Jérémy Jouve, Gérard Verba és Judicaël Perroy tanárokkal sau Sergio Assad. De la vârsta de 9 ani aceasta participă la concursuri naționale și internaționale de chitară, și este laureata unor concursuri importante cum ar fi Concursul de Chitară de la Paris, unde a obținut premiul întâi în anul 2018.

Beke István Ferenc

Beke István Ferenc este în prezent profesor de chitară clasică și muzică de cameră la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj Napoca totodată preşedintele Asociaţiei Harmonia Cordis din Târgu Mureş. Fiindu-i acordate numeroase premii la concursuri naționale și internaționale de chitară clasică, el a participat la nenumărate cursuri de măiestrie în țară și în străinătate. De asemenea a susținut recitaluri de muzică și concerte camerale în România, Anglia, Chile, Ungaria,Germania, Austria și SUA.

El este organizatorul Festivalurilor Internaționale de Chitară “Harmonia Cordis”din Târgu Mureş, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe și a Zilelor chitaristice Internaționale “Novum Generatio” din Cluj Napoca. Beke István a obținut titlul de doctor la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, din Cluj-Napoca în 2011.

Antal Pusztai Jazz Band

Pusztai Antal s-a născut în Győr, în 1978 și este declarat a fi unul dintre cei mai mari interpreți de chitară clasică și jazz deopotrivă. A primit primele sale lecții de chitară la Pannonhalma de la tatăl său. Și-a continuat studiile în Frankfurt și în Main cu Stephen Werner, și la Conservatorul din Viena, sub îndrumarea lui Inge Scholl–Kremmel.

În Ungaria a fost studentul lui Ede Roth, Ivan Folk, Attila Remeny. Recent a studiat la Universitatea de Muzică din Viena în grupul artistic al lui Alvaro Pierri. Antal Pusztai este un chitarist căutat și renumit atât în muzica clasică cât și în jazz, concertând peste tot în lume.

Attila Hadnagy

Attila Hadnagy s-a născut în 1987 la Odorheiu Secuiesc. Și-a început studiile muzicale la Școala de Arte dr. Palló Imre din Odorheiu Secuiesc sub îndrumarea profesorului Liviu Moga. A fost admis la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, unde și-a continuat studiile sub îndrumarea profesorului János Bodurian.

A absolvit cu succes facultatea în 2010, iar după anii de studenție a activat în domeniul muzicii clasice timp de câțiva ani, apoi a trecut la muzica ușoară. În ultimii ani a activat ca basist în ansambluri de jazz și muzică ușoară de renume din România, precum Connect R, Rareș Totu și Transexpress, Bucharest Jazz Orchestra sau Trenul de Noapte. A colaborat cu muzicieni celebri precum Stochelo Rosenberg și Antal Pusztai și este deja un invitat cunoscut al Festivalului Internațional de Chitară Harmonia Cordis de la Târgu Mureș.

Zsolt Asztalos

Zsolt „Asterix” Asztalos s-a născut la 25 august 1974 la Târgu Mureș. A început să cânte la tobe la vârsta de 14 ani, iar în anii de liceu a cântat în mai multe trupe. Între 2005 și 2010, a colaborat cu compozitorul Apostolache Zénó Eusebio la mai multe spectacole de teatru de păpuși și piese de teatru de păpuși.

A cântat în mai multe orchestre, dintre care cele mai importante sunt: Vigilate (1990-1994), Roller (1991-1994), Weinberger Blues Machine (1998- 1999), Guadalquivir Flamenco Group (1997-2001), Old Funk Shop (2002), Icory (2003-2011), The Fingerpickers (2003-2008), Zakusca (2003-2010), Slang (2004-2008), Emanuel (2005- 2007), Luminita Anghel (2006), Nicola (2006-2007), Paula Seling (2007), Tabassco (2004, 2006- 2009), Ovi Jacobsen (2008), Ritmo Del Flamenco (2008-2011), Földes László Hobo (2010), Vizi Imre (2010 – 2015), Koszika & The Hotshots (2015-prezent).

Trio Cavalcade

În 2011, Mathias Duplessy, un muzician autodidact care compune la chitară încă de la vârsta de 6 ani, l-a cunoscut pe Jérémy Jouve, care a devenit foarte repede ambasadorul pieselor sale pentru chitară, interpretate acum de cei mai mari solişti internaţionali.

Ideea Trio-ului Cavalcade a luat naștere după înregistrarea albumului cu același nume în care Jérémy Jouve cântă toate lucrările pentru chitară clasică compuse de Mathias Duplessy. Cei doi chitarişti plănuiesc să cânte împreună pentru a crea o punte între muzica clasică şi world music, lucru pe care îl realizează apelând la percuţionistul Stéphane Édouard, care a acompaniat deja nume mari ale muzicii precum Michel Jonasz, Maurane, Ibrahim Maalouf, Bojan Z și așa mai departe. Cu Jérémy Jouve la chitară și Stéphane Édouard la tabla, Mathias Duplessy, uneori la chitară, voce, violoncel mongolez sau flaut, trioul oferă un concert cosmopolit în care se succed piese solo, duo-uri și trio-uri, mereu într-un spirit de sărbătoare. Eleganța și virtuozitatea lui Jérémy Jouve vor alimenta muzica flamenco al lui Mathias Duplessy și energia ritmică a lui Stéphane Édouard. Acordând spațiu și improvizației, piesele lui Mathias Duplessy sunt inspirate din muzica spaniolă, braziliană sau indiană și de compozitori precum Maurice Ravel sau Egberto Gismonti.

