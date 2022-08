„Casa Început Sigur” pentru familii defavorizate, inaugurată la Sângeorgiu de Mureș￼

Share



Asociația ”Caritas – Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia și echipa Primăriei Sângeorgiu de Mureş au desfășurat marți, 9 august 2022, o conferință de presă organizată cu ocazia deschiderii „Casei Început Sigur”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur” – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici, lansat în data de 1 septembrie .2021, finanțat în cadrul Granturilor Norvegiene 2014-2021.

La Sângeorgiu de Mureș bunăstarea oamenilor are prioritate

La conferința de presă au luat parte Sófalvi Sándor Szabolcs primarul comunei Sângeorgiu de Mureş, Ludescher László director departament, Asociația ”Caritas – Asistență Socială, Borbély Ildikó coordonator profesional de proiect și Márton Melánia manager de proiect.

„V-am obișnuit că la Sângeorgiu de Mureș întotdeauna se întâmplă ceva, de aceea dăm importanță mare chiar dacă e timp de vacanță, de concedii să invităm presa, să vorbim despre anumite proiecte(…) Am această convingere că pe lângă dezvoltarea infrastructurală a comunei, asfaltări, apă, canalizare, construire creșă, cămin cultural nou, implementarea unor proiecte mai moderne, digitalizarea școlii, iluminat, consider că unul dintre cele mai importante proiecte este proiectul social. Am această convingere că poți lumina toate străzile, poți asfalta toate străzile dacă nu te ocupi efectiv de oameni, de viața lor, nu te ocupi de comunitate și de relaționarea între membrii comunității atunci par un pic pe drumul secund toate investițiile făcute” a exprimat Sófalvi Sándor Szabolcs primarul comunei Sângeorgiu de Mureş.

Alături de părinți și copii defavorizați

Scopul proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur”-Servicii sociale pentru integrate pentru familiile dezavantajate cu copii mici, este de a oferi acces la servicii de bază pentru familiile cu copii mici sau pentru cei care așteaptă copii.

Proiectul este implementat de Asociația „Caritas-Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia în parteneriat cu comuna Sângeorgiu de Mureș din județul Mureș și comunele Joseni, Remetea, Corund Dealu și Zetea din județul Harghita. Durata proiectului este de 24 de luni, început în luna septembrie din anul trecut și se va încheia în anul 2023 la sfârșitul lunii august. Proiectul se implementează prin sprijinul Fondurilor Norvegiene a Statului Român și a resurselor proprii ale Asociației Caritas. Valoarea finanțării este de 3.586.000 de lei din care 3.048.100 de lei din partea Granturilor Norvegiene, 537.900 de lei din partea Statului Român și 186.000 de lei din contribuția proprii ale Asociație Caritas. Caritas va furniza contribuția necesară parțial din resurse proprii, prin muncă voluntară și cu ajutorul partenerului său de lungă durată, Renovabis.

„Ne bucurăm de implicare a comunităților locale în acest angajament, iar voluntarii sunt bineveniți să se alăture activităților noastre. Grantul acordat ne permite să oferim centrelor echipamentele necesare pentru funcționarea optimă, cum ar fi materiale didactice, consumabile pentru pentru activitatea zilnică și autoturisme pentru munca de teren în toate cele 6 centre, echipa proiectului început sigur este foarte mare: 22 de persoane lucrează împreună, inclusiv echipele profesionale și personalul administrativ. Avem 4 profesioniști pentru fiecare centru, un psiholog, un pedagog, un asistent social și un asistent comunitar. În timpul implementării proiectului, planificăm că centrele care se vor deschide în 6 comune la rând să ofere diverse servicii și activități pentru 60 de mame gravide, 120 de părinți cu copii mici și copiii lor până la finalul proiectului. Desigur, există viață după proiect și dorim să continuăm furnizarea serviciilor în parteneriat cu administrațiile locale și comunitățile locale, cu eforturi comune”, a transmis în cadrul conferinței Borbély Ildikó coordonator profesional al proiectului.

Căsuța cu jucării, refugiu pentru suflete

„Casa Început Sigur” se află pe Strada Școlii numărul 315 și este dotată cu jucării diverse, masă de înfășat și pentru îngrijirea bebelușilor, spalier pentru exerciții fizice, toate acestea puse la dispoziție pentru familii dezavantajate cu copii între 0-6 ani și femei gravide, pentru ca acești copii să pornească cu aceleași șanse în viață, ca și semenii lor.

Prin proiect se urmărește dezvoltarea unui model de intervenție integrat comunitar în abordarea nevoilor specifice ale familiilor dezavantajate cu copii mici, furnizarea de servicii socio-educaționale și de asistență socio-medicală specializată unui număr de 60 de gravide, 240 de copii între 0-6 ani și 120 de părinți din 6 localități rurale. Serviciile de care vor dispune părinții și copiii sunt: activități de îngrijire a gravidelor, pregătire pentru naștere, sprijinul mamelor în perioada de lăuzie, dezvoltare timpurie în grupe de vârste,

dezvoltare individuală.

„Caritas Alba Iulia dorește ca prin serviciile noastre socio-educaționale, socio-medicale să ajute aceste familii, nu prin ajutoare sociale, ci credem că dacă copiii între 0 și 6 ani primesc un ajutor, aceste familii și copiii au posibilitate de a începe viața cu o șansă mai mare. Colaborarea noastră cu comuna Sângeorgiu de Mureș este de peste 12-13 ani. Comuna Sângeorgiu de Mureș, este foarte, foarte sensibilă la problemele sociale și se fac investiții nu numai în infrastructură ci și în cazul persoanelor cu probleme sociale. Acest proiect este al doilea proiect din fonduri norvegiene. Am avut un proiect din fonduri europene finanțate, respectiv sunt mai multe servicii sociale care sunt finanțate de către Consiliul Local prin care ajutăm persoanele vârstnice, persoanele îngrijite la domiciliu, copiii pentru a preveni abandonul școlar, și așa mai departe. Se vede foarte clar că mai mulți copii sunt în familii sărace și dacă acești copii sunt ajutați va fi o resursă resursă umană pozitivă pentru comunitatea locală. E o problemă majoră de lipsă de oameni care să lucreze și dacă acești copii devin adulți pot să contribuie la creșterea economică, creșterea bunăstării comunei Sângeorgiu de Mureș”, a declarat Ludescher László director de departament, Asociația ”Caritas – Asistență Socială.

Mălina MORARU