FOTO: Parcul Bârsana din Zau de Câmpie, animat de „Peștișorul de Argint”

După o pauză de doi ani cauzată de pandemie, Primăria și Consiliul Local Zau de Câmpie au organizat duminică, 7 august, o nouă ediție a Târgului Peștelui, gazdă fiind și de această dată Parcul Bârsana, situat în imediata apropiere a Castelului Ugron din Zau de Câmpie.

Ediția din acest an a târgului a fost completată de Festivalul de Jocuri Populare ”Peștișorul de Argint”, eveniment ajuns în acest an la cea de a XII-a ediție.

Deschiderea oficială a evenimentului s-a bucurat de prezența oficialităților județene și naționale, Mara Togănel – prefectul județului Mureș, Dumitrița Gliga – deputat PSD, președinte interimar al PSD Mureș, Steluța Cătăniciu – deputat PSD de Bihor, originară din Zau de Câmpie, Ciprian Dobre – președintele PNL Mureș, primarii din comunele învecinate, Dorel Vancea (Șăulia), Ciprian Belea (Râciu), Alexandru Măgheran (Sânger), Emil Casoni (Miheșu de Câmpie), și nu în ultimul rând Mariu Baciu (Romgaz Târgu Mureș), Ovidiu Săvâșcă (APIA Mureș), Lucian Goga (DSVSA Mureș).

„Mulțumesc bunului Dumnezeu că am reușit să organizăm în acest an aceste două evenimente, știut fiind faptul că din cauza pandemiei nu am putut organiza niciun eveniment cultural artistic. Am convingerea că lumea a fost extrem de dornică să avem din nou astfel de momente, fapt pentru care mi-am dat toată silința ca locuitorii comunei Zau de Câmpie și nu numai să aibă parte de o după amiază pe placul lor prin intermediul soliștilor și ansamblurilor care i-am adus la Zau. După cum se poate observa, în program avem nume mari ale cântecului popular și nu numai, soliști tineri pe care îi promovăm. Dorința noastră este ca an de an să ducem această tradiție. Târgul Peștelui este un eveniment care are loc de zeci de ani, din vremea copilăriei îmi aduc aminte cum veneam aici cu mare plăcere. În fiecare an o parte din sufletul meu se duce cu acest târg, am pus și în acest an tot sufletul ca el să fie o reușită, Nu trebuie omis Festivalul de dansuri ”Peștișorul de Argint” organizat pentru prima dată în urmă cu 14 ani și care acum, după o pauză de doi ani revine cu cea de a XII-a ediție. Este locul unde promovăm tinerii, unde îi atragem spre tradiții, spre folclor”, a spus Alexandru Iurian, primarul comunei Zau de Câmpie.

Salutul oficialităților

„Am remarcat la acest eveniment de la Zau că sunt multe ansambluri de copii extraordinar de frumoase. În puține locuri ale județului nostru găsim astfel de ansambluri de copii extrem de bine pregătite și extrem de energice în ceea ce fac. În egală măsură, mi-a plăcut cum l-ați primit pe domnul primar. Cred că o faceți în cunoștință de cauză, pentru că administrația din Zau de Câmpie este una dintre cele mai performante din județul Mureș și sunteți în măsură să-i mulțumiți și să-l apreciați pe domnul primar pe bună dreptate. Pe dânsul îl caracterizează modestia multă, dar mai ales îl caracterizează faptele, nu vorbele. Iată că se bucură și de respectul colegilor de pe Câmpie și al nostru de la județ. Dincolo de cele pe care venim să vi le spunem noi, dumneavoastră în diferite ocazii, dăinuie activitatea domniei sale de zi cu zi”, a afirmat Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

„Mă bucur să fiu pentru prima dată la acest festival de aici de la Zau de Câmpie. Am început de dimineață, am fost la biserică de aici Zau de Câmpie. Îmi povestea doamna deputat Cătăniciu cum dânsa venea la festival și mânca pește la proțap doar după ce curăța un sac de pește înainte să vină cu familia dumneaei. Dânsa a copilărit în Șăulia, dar este de loc de aici din Zau de Câmpie, o zonă impresionantă. E această salbă de lacuri, specifică doar în această parte a județului. În ce privește dezvoltarea comunității din Zau, vreau să-l felicit pe domnul primar Iurian Alexandru și Consiliul Local Zau de Câmpie pentru toate realizările care le-a avut. Nu în ultimul rând vreau să felicit ansamblurile, susținătorii acestora și părinții care sunt alături de acești minunați copii”, a afirmat Dumitrița Gliga, deputat PSD, președinte interimar al PSD Mureș.

„Astăzi ne-a dat Dumnezeu o zi foarte bună. Aici la Zau, de fiecare dată a fost o vreme extraordinară. Cred că vremea e după oameni. Așa cum avem aici un primar extraordinar, și oamenii la rândul lor sunt extraordinari. Am venit să vă salut, să vă spun că astăzi nu facem politică, să vă spun că mă simt la fel de bine la Zau ca și la Festivalul Văii Mureșului sau la Festivalul Văii Gurghiului. Nu în ultimul rând, am venit să vă spun că este o plăcere să mânânc împreună cu dumneavoastră un pește. Cred că pentru ceea ce avem și pentru ceea ce nu avem trebuie să-i mulțumim bunului Dumnezeu”, a transmis Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș.

Festival de dansuri Partea artistică a Târgului Peștelui a stat sub auspiciile Festivalului de Dansuri ”Peștișorul de Argint”, eveniment organizat și pus în scenă de Septimiu Pop, solist de muzică popular și director artistic al festivalului. „Am găsit încredere la domnul primar Iurian Alexandru care mi-a acordat acest onorant statut de director al acestui festival din cadrul Târgului Peștelui de aici de la Zau. Sunt legat de această zonă, eu fiind născut la câțiva kilometri de Zau, la Miheșu de Câmpie. În al doilea rând, de acest loc, de acest târg mă leagă numeroase amintiri, practic nu ratam nicio ediție a Târgului peștelui în perioada adolescenței. Nu în ultimul rând, aceasta este zona din care eu ca și solist de muzică populară am cules ceea ce înseamnă partea de linie melodică, dulceața exprimării prin cântec a folclorului. Programul a fost ales împreună cu domnul primar, structurat pe un element de bază, promovarea tinerilor interpreți. Astfel, am găsit disponibili pentru acest eveniment de la Zau foarte mulți tineri din zonă. Acesta este și scopul principal al acestui eveniment, promovarea în primul rând a tinerilor. Pe lângă partea de folclor, programul a fost gândit să corespundă tuturor fapt pentru care avem în program o pereche de DJ care au venit în cursul zilei de azi de la Untold, DJ Jonnessey & Aner care vor încheia de fapt acest eveniment”, a declarat Septimiu Pop.

Pe scena special amenajată în Parcul Bârsana, Festivalul ”Peștișorul de Argint a adus pe scenă ansamblurile folclorice „Ardealul” al Asociației „Plaiuri ludușene”, „Jucăușii” din Valea Largă, „Flori ardelene” din comuna Șăulia, „Flori mureșene” din comuna Chețani, „Bujorii Zaului” din Zau de Câmpie, alături de soliștii Dariana Oltean, Bogdan Orban, Roxana Iagar, Rareș Măcinică, Ioana Maria Marcu, Mădălina Oltean, Roxana și Septimiu Pop, Maria Dan Păucean, Aurel Șuteu, Crina Haiduc, Răzvan Pop, Narcisa, Teodora și Teodor Țogorean, Suzana și Daciana Vlad, formația condusă de Marius Cozac. Finalul sărbătorii de la Zau i-a adus pe scenă pe Lorenna și DJ Jonnessey & Aner.

Alin ZAHARIE