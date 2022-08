La Luduș – Gheja se inaugurează un Monument

Share



În acest an, cartierul Gheja din orașul Luduș are un motiv în plus de a-și primi cu bucurie și mândrie consătenii răspândiți prin țară și prin lumea largă, prin realizarea unui eveniment de excepție.

Tradiționala sărbătoare comunitară „Gheja în sărbătoare” are în punctul său central inaugurarea Monumentului Eroilor amplasat într-un cadru nou din centrul spiritual al cartierului.

Evenimentul va avea loc în ziua de 14 august 2022, ora 12.00, și va debuta cu Marșul de întâmpinare, salutul Gărzii de Onoare și intonarea Imnului Național. Urmează dezvelirea Monumentului și oficierea unei slujbe religioase la biserica ortodoxă „Ioan Gură De Aur”, apoi primarul orașului, Cristian Moldovan, deputatul Dumitrița Gliga și generalul maior Gheorghe Popa de la Asociația Națională a Veteranilor de Război vor rosti scurte alocuțiuni.

În cadrul ceremoniei, urmașii celor căzuți în cele două Războaie Mondiale vor primi Diplome de Recunoștință, iar cei care au contribuit la realizarea Monumentului vor primi Diplome de Apreciere conferite de Asociația Națională a Veteranilor de Război și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere. Festivitatea omagială se încheie cu depuneri de coroane, un moment de reculegere și defilarea cadrelor militare din Garnizoana Târgu Mureș.

Despre programul artistic al celor două zile de sărbătoare, consilierul local Gelu Puia, unul dintre principalii organizatori, ne-a declarat că sâmbătă, 13 august, și duminică, 14 august, în cartierul Gheja se organizează activități atractive pentru toate categoriile de spectatori.

În mod firesc de un mare interes fiind concertele susținute de interpreții Ionela Moruțan, Mihaela și Ciprian Istrate, Monica Pârlea, Livia Sorlea, Maria Butilă, Ovidiu Furnea, Ina Todoran, alături de controversatul Cristian Pomohaci.

Ioan A. BORGOVAN