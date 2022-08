Pápai László (POL) explică de ce a votat pentru finanțarea ”Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc”

Share



Cel mai slab Consiliu Local din istoria postdecembristă a Consiliilor Locale târgumureșene a aprobat marți, 9 august, într-o ședință extraordinară de lucru, alocarea sumei de 80.000 de lei din bugetul local pentru susținerea unei competiții intitulată ”Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc”, organizată în perioada 9-10 august de către Clubul Sportiv Intersport din județul Harghita.

Proiectul de hotărâre a primit 12 voturi favorabile, din partea următorilor consilieri locali: Tamási Zsolt József (UDMR), Portik Vilmos László (UDMR), Szabó Péter (UDMR), Frunda Csenge Orsolya (UDMR), Kelemen Atilla Márton (UDMR), Berecki Sándor (UDMR), Kakassy Blanka (UDMR), Iszlai Tamás (UDMR), Jakab István Attila (UDMR), Szabó Árpád (UDMR), Venczi Vidor János (UDMR) și Pápai László Zsolt (POL).

S-au abținut: Adrian Mureșan (POL), Kiss Zoltan (PMP) și Sergiu Papuc (PSD).

Au votat împotrivă: Claudiu Maior (Pro România) și Călin Moldovan (Pro România).

Nu au participat la ședință: Horațiu Suciu (PNL), Alexandru György (PNL), Horea Șarlea (PNL), Bogdan Costin Voicu (PNL), Sebastian Pui (PSD) și Radu Mircea Pescar (PMP).

Pentru a fi adoptat, proiectul avea nevoie de 12 voturi. Astfel, pe lângă cele 11 voturi ”pentru” ale celor 11 consilieri locali de la UDMR votul decisiv, al 12-lea, a fost acordat surprinzător (sau poate că nu…) de către Pápai László Zsolt (POL).

Acesta și-a argumentat votul, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook:

”Am surprins multă lume prin votul meu favorabil exprimat în ședința extraordinară a Consiliului Local din 9 august. Este vorba de HCL prin care se acordă 80.000 de lei unei asociații sportive organizatoare a Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc. De când sunt consilier local am militat pentru eliminarea dublei măsuri și am solicitat public ca sprijinul acordat sportului să se facă prin concurs de proiecte sportive. Din acest motiv am votat împotriva acestor asocieri, inclusiv în cazul ediției din 2021 al aceluiași Tur al Ținutului Secuiesc. Anul acesta organizatorii s-au conformat cererii, și au depus un proiect în acest sens, proiect care a fost acceptat de Executiv, și a fost declarat câștigător de către juriu. Faptul că a greșit atât compartimentul de specialitate cât și juriul, după părerea mea nu ar trebui să afecteze competiția.

Argumente suplimentare pentru care am votat „pentru”: nu se acordă sume suplimentare, fondurile sunt prevăzute în buget, suma deja le-a fost acordată de către cei care jurizează proiectele sportive, dacă s-au acordat 100.000 de lei pentru raliul auto prin centrul orașului se pot sprijini și cicliștii, singurul argument al majorității celor care au contestat a fost referirea la Ținutul Secuiesc, ținut din care de sute de ani face parte și orașul nostru într-un mod incontestabil.”

Alex TOTH