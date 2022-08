VIDEO: Florin Vos și Andreea Vîlcan ne provoacă la o plimbare cu mocănița în Maramureș

Share



Artistul reghinean Florin Vos, împreună cu colega Andreea Vîlcan, alături de care formează o echipă pe scenă începând din acest an, au lansat marți, 2 august, o nouă producție muzicală foarte modernă, de vară, menită să aducă un plus de energie pozitivă, tuturor celor care urmaresc videoclipul pe Youtube și ascultă melodia .

„Ne-am dorit să venim în fața publicului cu o producție foarte fresh, în stilul pop, care conține toate elementele muzicii moderne, împreună cu un videoclip foarte colorat, care emană o energie super pozitivă și oferă tuturor celor care ne ascultă muzica, o stare de bine și o vibrație înaltă. Pentru că participăm foarte des la evenimente în Maramureș, am început să îndrăgim zona, oamenii de acolo și toate frumusețile pe care le oferă acest „Colț de Rai” din țara noastră. Am filmat videoclipul la o plimbare cu Mocănița de pe Valea Vaserului, tocmai pentru a imprima pe pelicula frumusețile naturii pe care le putem întâlni în țara noastră. Ineditul din culise al acestei producții, este faptul că versurile și linia melodică au fost compuse special pentru mine și le-am primit cadou acum câțiva ani, de la celebrul compozitor Vali Doagă, care scrie muzică și versuri pentru foarte mulți artiști îndrăgiți din România. Îi mulțumesc pe această cale, pentru acest cântec minunat, pentru care am așteptat momentul potrivit să îl lansez. Cred cu tărie că acesta este momentul potrivit, iar colaborarea cu Andreea, colega mea, aduce un plus de finețe și candoare întregii producții. A ieșit exact asa cum ne-am dorit și ne-am bucura din suflet să ajungă una din piesele preferate a multor cupluri, care își unesc destinele!”, ne-a declarat artistul Florin Vos.

Aceiași stare de spirit am găsit-o și la Andreea Vîlcan care speră ca aceast nou proiect să ajungă la sufletele publicului. „Nu se putea să alegem un loc mai potrivit pentru videoclipul acestei piese. Este plin de căldură, așa cum sunt și versurile ei. Demult mi-am dorit să ajung la Mocănița și cu acest prilej, am savurat peisajele pe deplin. Este suficient să mergi o dată și te îndrăgostești de tot ce înseamnă Maramureș. Pe lângă acest loc de poveste, am făcut o echipă fantastică, cu toții. Am pus suflet fiecare și cred că asta relevă și rezultatul final. Este un proiect pe care ni l-am dorit și am ținut cu tot dinadinsul să îl aducem și în fața publicului. Cred că toată starea de bine pe care am avut-o în ziua filmărilor, s-a reflectat mult asupra cadrelor filmate, deoarece totul a mers foarte natural și am fost plini de zâmbete întreaga zi! Suntem foarte fericiți pentru că am reușit să ducem acest proiect la finalitatea dorită! Ne dorim să ajungă la sufletele publicului, așa cum a ajuns la ale noastre!”, a precizat Andreea Vîlcan.

Alin ZAHARIE